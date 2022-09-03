Многослойность — не только вынужденная мера, но и главный тренд.

Что купить на осень женщинам? 5 элементов одежды в стиле спорт-шик

Лето выключили точно по расписанию, и вновь пришло время пуховиков и свитеров. Предлагаю обратить внимание на тренды осенне-зимнего сезона, которые вы можете внедрить в свой гардероб.

Анна Орлова персональный стилист Осенью главное внимание будет приковано к верхней одежде, среди которой есть явные фавориты.

Бомбер

Если нужно выбрать одну ультратрендовую вещь сезона, то это однозначно бомбер. Его триумфальное возвращение на модную арену нельзя пропустить. Выбирайте бомбер объёмного силуэта от укороченного до длины ниже колена.

Фото: Gate 31 / Ostin

Бомбер может быть не только из ткани, но и кожаный, меховой или выполненный в технологии пэтчворк, украшенный карманами, перьями, аппликациями.

С чем носить? Укороченный бомбер можно сочетать с джинсами-трубами, широкими брюками палаццо и обувью на массивной подошве. А удлинённый – с мини-юбкой и ботфортами.

Дутый жилет

Дутый жилет — незаменимая вещь в межсезонье. Можно носить как сам по себе, накинув на спортивный костюм, так и в многослойных сочетаниях на тонкий пуховик или пальто.

Фото: Zarina / Befree

Чтобы жилет смотрелся современно, его лучше не подвязывать поясом. Из актуальных фактур — экокожа или искусственный мех.

Дополнить любой образ помогут базовые футболки и свитера. На летних распродажах можно найти отличные варианты. Подобрали несколько в нашем материале.

Одежда с карманами

Одежда с карманами в стиле Utility — это может быть свитер, рубашка, куртка или жилет. Отличительной особенностью стиля Utility будут крупные накладные карманы с клапаном. Стилистика отсылает нас к одежде рабочих или жилетке Вассермана.

Фото: 12 Storeez / Zarina

Чтобы не скатиться полностью в рабочую униформу, такие вещи можно сочетать с подчёркнуто женственными и сексуальными вещами, например, с мини-юбкой или юбкой-плиссе и обувью на шпильке.

Университетская толстовка

Университетская толстовка или бомбер (такой тип бомбера называется varsity jacket) будет как никогда актуальна,. Носим такую с велосипедками или леггинсами, как будто мы только вышли с тренировки.

Фото: Lime / Lichi

А в городе можно надеть с джинсами или брюками карго. Или отыграть университетскую тему и дополнить толстовку мини-юбкой плиссе и лоферами с белыми носочками или гольфами.

Поло

Поло — это уже модная база, которая из летнего гардероба перекочевала в зимний. Свитера с воротником поло отлично дополнят модный образ с кожаными вещами — брюками-джоггерами или юбкой макси.

Фото: Lime / I am studio

Для тех, кто определился со своим гардеробом, предлагаем помочь мужской половине вашей семьи — в нашем материале по ссылке разобрали, на что обратить внимание предстоящей осенью.