Что купить мужчинам этой осенью. 7 предметов гардероба в стиле спорт-шик

С наступлением нового календарного сезона стоит озаботиться тем, чтобы обновить гардероб к новому сезону. Какие новинки приобрести, чтобы выглядеть модно и уместно, не изменяя привычному стилю одежды? Разбираемся со стилистом.

Елена Колесникова конструктор одежды, стилист Миксом стилей, плотно вошедшим в нашу жизнь и ставшим отдельным направлением, можно считать спорт-шик. Это сочетание городского образа с яркими деталями, смешанное со спортивным комфортом.

Сегодня такой стиль популярен и у мужчин, и у женщин.

Пальто

Актуальной покупкой на предстоящую осень станет пальто с элементами спортивного стиля, как будто надетое на спортивную кофту с высоким воротом на молнии. Дополните такое комфортными брюками спортивного кроя и ботинками без шнуровки на массивной подошве, добавьте кожаный рюкзак строгой формы с ярким цветным элементом — ваш образ готов.

Фото: Елена Колесникова

На фото: пальто Palm Angels, штаны Avant Toi, ботинки Moncler, рюкзак Fendi, лонгслив STONE ISLAND, часы D1 Milano, наушники Bang & Olufsen, кепка Polo Ralph Lauren.

Более бюджетные аналоги можно найти у Ostin, Спортмастер, SHU, SORRY, I’M NOT.

Кепка

Не забудьте головной убор. Кепки по-прежнему актуальны. Если летом не приобрели этот аксессуар – сейчас самое время. Тем более что кепки прекрасно вписываются в стиль спорт-шик. Всего лишь одна яркая деталь способна сделать образ ярче.

Чтобы разнообразить свой гардероб, достаточно выбрать парочку трендовых вещей. На что стоит обратить внимание, читайте по ссылке ниже.

Парка

Парки по-прежнему в тренде. Они могут быть с утеплителем, на более позднюю холодную осень, или лёгкими и тонкими, уместными в начале сезона. Такая парка легко выполнит роль плаща-дождевика. Модели без застёжки, которые надеваются через голову, сейчас на пике популярности, присмотритесь к ним.

Фото: Елена Колесникова

На фото: парка Bang & Olufsen, кроссовки BALMAIN, штаны MARKET, рюкзак Supreme, футболка Thom Browne, часы D1 Milano, очки FLATLIST, футляр для наушников Balenciaga.

Но также не стоит забывать про классические модели. Выбирайте парки из ткани с принтом. В сочетании с обычным спортивным костюмом и заметной обувью получите классный стильный лук.

Фото: Елена Колесникова

На фото: парка Dsquared2, свитшот Stone Island, штаны Stone Island, поясная сумка Moncler, кроссовки Hide&Jack, кепка Mackintosh, очки Balenciaga Eyewear.

Более бюджетные аналоги можно найти у ZNY, USHATÁVA, Mango Man, Gloria Jeans.

Не забывайте про детали. Осенью солнце ещё бывает ярким, защищайте глаза очками. А такой маленький, но стильный аксессуар, как футляр для наушников, способен сказать о вас очень многое.

Бомбер

Отличной и долговременной инвестицией в гардероб станет покупка бомбера. Материалы и фасоны их разнообразны. Не прогадаете, если приобретёте куртку-бомбер чёрного цвета с контрастными молниями на карманах. Такую модель можно вписать в монохромный образ с акцентом на обуви.

Фото: Елена Колесникова

На фото: бомбер Off-White, свитшот Off-White, штаны BOSS, сумка поясная Kenzo, кепка Dsquared2, обувь Lanvin.

Пуховик

Поздней осенью, когда хочется закутаться во что-то потеплее, а природа уже не так ярка и нарядна, как в начале сезона, купите яркий короткий пуховик. Он не только согреет, но и поднимет настроение. Такое вложение может показаться неразумным, но если ваш гардероб не сильно разнообразен по цвету, пуховик станет хорошим акцентом в образе.

Фото: Елена Колесникова

На фото: куртка Readymade, штаны Off-White, лонгслив Stone Island, ботинки Thom Browne, шапка Moncler, сумка Saint Laurent.

Более бюджетные аналоги можно найти у Baon, Colin's, Patrol.

Обувь

Обувь легко может стать центром внимания. Купите пару невероятных по цвету кроссовок или ботинки с модными элементами — на тракторной подошве, без шнуровки. В осеннюю пору всё чаще приходится смотреть под ноги, чтобы обойти стороной лужу или перешагнуть через грязь… так пусть при взгляде вниз в глаза бросается ваша модная обувь и поднимает настроение не только вам, но и другим прохожим.

Выбрать «неубиваемую» пару поможет наша небольшая инструкция по ссылке ниже.