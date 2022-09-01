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Мужская одежда в стиле спорт-шик — что купить осенью 2022

Что купить мужчинам этой осенью. 7 предметов гардероба в стиле спорт-шик
Елена Колесникова
Что из вещей купить осенью?
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Покупки, которые придадут свежести образам.

С наступлением нового календарного сезона стоит озаботиться тем, чтобы обновить гардероб к новому сезону. Какие новинки приобрести, чтобы выглядеть модно и уместно, не изменяя привычному стилю одежды? Разбираемся со стилистом.

Елена Колесникова
Елена Колесникова
конструктор одежды, стилист

Миксом стилей, плотно вошедшим в нашу жизнь и ставшим отдельным направлением, можно считать спорт-шик. Это сочетание городского образа с яркими деталями, смешанное со спортивным комфортом.
Сегодня такой стиль популярен и у мужчин, и у женщин.

Пальто

Актуальной покупкой на предстоящую осень станет пальто с элементами спортивного стиля, как будто надетое на спортивную кофту с высоким воротом на молнии. Дополните такое комфортными брюками спортивного кроя и ботинками без шнуровки на массивной подошве, добавьте кожаный рюкзак строгой формы с ярким цветным элементом — ваш образ готов.

Фото: Елена Колесникова

На фото: пальто Palm Angels, штаны Avant Toi, ботинки Moncler, рюкзак Fendi, лонгслив STONE ISLAND, часы D1 Milano, наушники Bang & Olufsen, кепка Polo Ralph Lauren.

Более бюджетные аналоги можно найти у Ostin, Спортмастер, SHU, SORRY, I’M NOT.

Кепка

Не забудьте головной убор. Кепки по-прежнему актуальны. Если летом не приобрели этот аксессуар – сейчас самое время. Тем более что кепки прекрасно вписываются в стиль спорт-шик. Всего лишь одна яркая деталь способна сделать образ ярче.

Чтобы разнообразить свой гардероб, достаточно выбрать парочку трендовых вещей. На что стоит обратить внимание, читайте по ссылке ниже.

Как сделать мужской гардероб ярче с помощью одной вещи? 6 вариантов для лета Как сделать мужской гардероб ярче с помощью одной вещи? 6 вариантов для лета

Парка

Парки по-прежнему в тренде. Они могут быть с утеплителем, на более позднюю холодную осень, или лёгкими и тонкими, уместными в начале сезона. Такая парка легко выполнит роль плаща-дождевика. Модели без застёжки, которые надеваются через голову, сейчас на пике популярности, присмотритесь к ним.

Фото: Елена Колесникова

На фото: парка Bang & Olufsen, кроссовки BALMAIN, штаны MARKET, рюкзак Supreme, футболка Thom Browne, часы D1 Milano, очки FLATLIST, футляр для наушников Balenciaga.

Но также не стоит забывать про классические модели. Выбирайте парки из ткани с принтом. В сочетании с обычным спортивным костюмом и заметной обувью получите классный стильный лук.

Фото: Елена Колесникова

На фото: парка Dsquared2, свитшот Stone Island, штаны Stone Island, поясная сумка Moncler, кроссовки Hide&Jack, кепка Mackintosh, очки Balenciaga Eyewear.

Более бюджетные аналоги можно найти у ZNY, USHATÁVA, Mango Man, Gloria Jeans.

Не забывайте про детали. Осенью солнце ещё бывает ярким, защищайте глаза очками. А такой маленький, но стильный аксессуар, как футляр для наушников, способен сказать о вас очень многое.

Бомбер

Отличной и долговременной инвестицией в гардероб станет покупка бомбера. Материалы и фасоны их разнообразны. Не прогадаете, если приобретёте куртку-бомбер чёрного цвета с контрастными молниями на карманах. Такую модель можно вписать в монохромный образ с акцентом на обуви.

Фото: Елена Колесникова

На фото: бомбер Off-White, свитшот Off-White, штаны BOSS, сумка поясная Kenzo, кепка Dsquared2, обувь Lanvin.

Пуховик

Поздней осенью, когда хочется закутаться во что-то потеплее, а природа уже не так ярка и нарядна, как в начале сезона, купите яркий короткий пуховик. Он не только согреет, но и поднимет настроение. Такое вложение может показаться неразумным, но если ваш гардероб не сильно разнообразен по цвету, пуховик станет хорошим акцентом в образе.

Фото: Елена Колесникова

На фото: куртка Readymade, штаны Off-White, лонгслив Stone Island, ботинки Thom Browne, шапка Moncler, сумка Saint Laurent.

Более бюджетные аналоги можно найти у Baon, Colin's, Patrol.

Обувь

Обувь легко может стать центром внимания. Купите пару невероятных по цвету кроссовок или ботинки с модными элементами — на тракторной подошве, без шнуровки. В осеннюю пору всё чаще приходится смотреть под ноги, чтобы обойти стороной лужу или перешагнуть через грязь… так пусть при взгляде вниз в глаза бросается ваша модная обувь и поднимает настроение не только вам, но и другим прохожим.

Выбрать «неубиваемую» пару поможет наша небольшая инструкция по ссылке ниже.

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