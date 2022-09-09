Какие кроссовки носят российские звёзды: 7 пар, на которые стоит обратить внимание

Этим летом погода позволила нам носить совершенно разнообразную обувь — от открытых клогов до кроссовок и даже ботинок. В условиях ограниченного выбора на прилавках мы еще больше вдохновлялись луками звёзд. Вот какие модели выбирали российские звёзды.

Елена Темникова в Balenciaga

Певица часто радует поклонников фотографиями, на которых показывает стильные образы и трендовые сочетания. Чаще всего Елена выбирает классические луки, однако иногда разбавляет их кроссовками.

Фото: Из личного архива Елены Темниковой

В один из прохладных московских вечеров этого лета Елена дополнила джинсы и тренч массивными ugly shoes от Balenciaga. Модель Track reflective в белом цвете отлично дополняет спокойный образ певицы.

T-killiah и Дмитрий Тарасов в Air Jordan 1

Медийные однофамильцы не только крепко дружат уже много лет, но и не стесняются одинаково одеваться. На одном из мероприятий ребята синхронно выбрали культовые «единички» в цвете light smoke grey с ярким красным логотипом на пятке.

Фото: Из личного архива Александра Тарасова

Такие кроссовки отлично впишутся даже в офисный стиль, а разнообразие цветовых решений позволит сделать их незаменимыми в любом гардеробе.

Элджей в YEEZY Foam Runner

Единственные клоги в нашей подборке, но от самого Канье. YEEZY Foam Runner известны своим футуристическим дизайном и лёгкой конструкцией, состоящей из пены EVA и собранных со дна океана водорослей.

Фото: Из личного архива Фёдора Инсарова

Эта модель придаст образу расслабленности, а ногам – абсолютный комфорт за счёт анатомической формы и проветриваемой конструкции. Некоторые модники надевают Foam Runner и осенью, дополняя контрастными носками.

Как изменились вкусы рэпера за два года, можно увидеть, взглянув на подборку 2020 года.

Никита Нагорный в Premiata Mick 5692

Несмотря на то что Никита является амбассадором adidas и встретить его чаще всего можно в обуви именно этой марки, спортсмен и блогер делает исключения.

Фото: Из личного архива Никиты Нагорного

На этот раз на ногах Никиты появились синие Premiata Mick 5692 синего цвета. Эта лайфстайл-модель выигрышно смотрится с джоггерами и шортами, к более строгому же образу лучше всего подобрать другие модели бренда. Например, Quinn 5999 или Quinn 6000.

Navai в Ben & Jerry’s x Nike SB Dunk Low Chunky Dunky

Рэпер часто выбирает трендовые модели для своих выходов. Недавно он «засветил» низкие единички от Nike и Travis Scott, но мы отметили именно Chunky Dunky, потому что они яркие, узнаваемые, редкие и очень дорогие.

Фото: Из личного архива Navai

Сегодня модель можно приобрести только у реселлеров и по цене от € 7 тыс.

Анастасия Решетова в Dunk Low Distrupt

Модель выбрала обновлённый силуэт классических «данков», который стал популярным всего год назад, но быстро обрёл своего поклонника. В этом году производитель выпустил шесть расцветок новой модификации, одну из которых выбрала Анастасия.

Фото: Из личного архива Анастасии Решетовой-Волконской

Бело-чёрные данки модель отлично сочетает с однотонным хлопковым костюмом в сливочном цвете.

Егор Крид в Travis Scott x Nike SB Dunk Low

Ещё одна модель из списка, которая может поспорить за звание самых дорогих кроссовок нашего списка — и снова Nike Dunk. Модель Patchwork и снова от Трэвиса и его бренда Cactus Jack. Верх кроссовок состоит из нескольких материалов и дополняется шнурками в виде верёвки-бечёвки.

Фото: Личный архив Егора Крида

Такую модель лучше сочетать с более спокойным верхом, тогда она станет жемчужиной образа, приковывая к себе взгляды.

О том, какие кроссовки подделывают чаще всего, мы писали в нашем материале.