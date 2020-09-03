На спорте: какие кроссовки носят российские звёзды?

Отечественные селебрити выбирают не только лимитированные новинки от люксовых брендов. Может, некоторые из их пар есть и у вас.

Кроссовки давно перестали быть обувью исключительно для спорта, и сегодня увидеть их можно не только на атлетах и любителях кемпинга. Цветные, бархатные, на массивной подошве и с необычной колодкой – кроссовки и кеды носят с джинсами, деловыми костюмами и лёгкими платьями.

Стиль кэжуал предпочитают и многие знаменитости. О том, какую именно обувь выбирают российские звёзды, читайте в подборке «Чемпионата».

В своём темпе: 5 стильных пар кроссовок для прогулок по городу Кстати, для тренировок некоторые из них тоже подходят. Почему бы не совместить приятное с полезным?

Настя Ивлеева в Nike Air Force 1 '07 PRM 3

В коллекции телеведущей и шоу-вумен немало разных кроссовок: есть и классические более аккуратные варианты, и массивные модели на платформе, и вот такие «кукольные» Nike.

Легендарные низкие Air Force, созданные специально для баскетбола, прочно обосновались в городском лайфстайле. Ивлеева выбрала новый дизайн с нежно-розовым бархатным текстилем и вышитыми золотыми элементами.

Элджей в Off-White x Air Jordan 4 Sail

«Сайонара бой» тоже неравнодушен к кежуалу. Среди прочего, в его гардеробе есть Air Jordan из последней коллаборации Майкла Джордана и Off-White.

Силуэт вдохновлён ретро-моделями Nike. Верх песочных кроссовок выполнен из натуральной кожи с элементами из сетки и полупрозрачного материала на носке и пятке. На «язычке» и подошве кроссовок также можно увидеть вкрапления светло-голубого, который выгодно контрастирует с основным цветом.

Модель вышла совсем недавно – в июле 2020 года – и пока не продаётся в России.

Тимати в Fear of God 101

Кроссовки так или иначе – неотъемлемый атрибут гардероба любого рэпера, и основатель Black Star не стал исключением. В его коллекции немало стильной спортивной обуви.

В путешествие Тимати взял короткие замшевые Fear of God с открытой пяткой. Основной цвет – нейтральный бежевый, подошва тоже светлая, без рельефа, но с объёмным логотипом сзади. Выгодно выделяется ярко-красная вставка на носке.

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Сергей Шнуров в New Balance 574

Хотя солист «Ленинграда» никогда не боялся экспериментировать с музыкой, в обуви он отдал предпочтение классике. Культовая модель 574 в белом цвете с тёмно-синими элементами отлично вписалась в хоть и не селфи, но всё же на фоне Эйфелевой башни.

Лаконичные кроссовки из натуральной замши достаточно универсальны и сочетаются как с классическим пальто, так и с более свободной одеждой.

Моргенштерн в Dolce & Gabbana Super King

В коллекции музыканта далеко не одна пара кроссовок: классические, массовые, люксовые – в каких только моделях он не появлялся.

На этом фото тотал-блек образ рэпера отлично дополнили объёмные чёрные кроссовки от Dolce & Gabbana с массивной фактурной подошвой и яркими жёлтыми шнурками из коллекции 2019 года.

Филипп Киркоров в Louis Vitton Trainer Sneaker

Король российской поп-эстрады любит удивлять поклонников не только своим творчеством, но и стилем. И хотя кроссовкам артист скорее предпочтёт туфли, всё же иногда в его образах появляется и спортивная обувь. Особенно если она с блёстками.

Музыкант уже успел примерить кроссовки из новой коллекции Louis Vuitton 2020 года. Модель выполнена из белой натуральной кожи с голубыми вставками и украшена сверкающими кристаллами синего и серого оттенков.

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Регина Тодоренко в Gucci Rhyton

Телеведущая нередко сочетает массивную обувь с классическими образами – юбками, платьями, прямыми пиджаками-оверсайз. В её арсенале много универсальных моделей нейтральных цветов.

На Тодоренко люксовые кроссовки на толстой подошве светлого песочного цвета. Дизайн в виде лёгких потёртостей создаёт эффект ретро, а яркий логотип сбоку отсылает к культовому лого Rolling Stones.

Александр Гудков в Converse Chuck Taylor All Star Classic Low-Top

В целом эксцентричный шоумен и продюсер выбрал весьма скромную модель – классические низкие Converse в белом цвете.

Кеды в культовом силуэте хорошо вписались в ретро-образ с джинсами-клёш и леопардовой шубой. Да и в принципе подобрать одежду, к которой не подошли бы эти кроссовки весьма сложно.