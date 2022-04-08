Что съесть в день тренировки? Полезные перекусы для спортсмена

Чем можно перекусить в день тренировки?
Время приёма пищи влияет на обменные процессы в организме. Употребление углеводов приводит сначала к повышению уровня глюкозы в крови, а затем к скачку инсулина. Вы чувствуете прилив сил, а потом усталость. Я рекомендую избегать перекусов перед тренировкой, но обязательно делать их после, чтобы восполнить запасы энергии и запустить метаболизм.
Оптимальное время для перекуса — минимум за 30 минут до занятия, но лучше полноценно поесть за 2-3 часа до тренировки.
Фото: istockphoto.com
Если вы занимались кардиотренировкой, перекус можно устроить уже через 15-20 минут, чтобы не замедлять обменные процессы. Полноценный перекус поможет утолить голод и восполнить потраченную энергию.
После силовой тренировки дайте телу немного отдохнуть, а спустя 30-60 минут съешьте белковую пищу: курицу или индейку, нежирную рыбу, творог.
Здоровый перекус должен содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Вот несколько вариантов.
Сэндвич с бездрожжевым хлебом, форелью и зеленью
Вам понадобятся:
- форель (лучше домашнего посола) — 50 г;
- кинза, петрушка — по вкусу;
- помидор (или огурец) — 1 шт.;
- листья салата;
- натуральный йогурт (по желанию);
- ферментированный бездрожжевой хлеб.
Фото: istockphoto.com
На ферментированный хлеб слоями выкладываем листья салата, помидор, зелень, ложку йогурта и форель.
Яйцо с соусом кешью
Вам понадобятся:
- орехи кешью (предварительно замочить на ночь) — 50 г;
- лимонный сок;
- вода;
- соль и перец. — по вкусу.
Фото: unsplash.com/@conscious_design
Замоченные кешью измельчаем в блендере. Добавляем лимонный сок, соль и перец по вкусу. Чтобы получить нужную консистенцию соуса, вливаем немного воды. Подавать можно в качестве топинга к яйцам как намазку на бутерброды или в дополнение к салатной заправке.
Кокосовый йогурт с ореховой гранолой
Вам понадобятся:
- смесь замоченных и подсушенных орехов по вкусу;
- кокосовый йогурт;
- свежие ягоды по вкусу.
Фото: unsplash.com/@foodbymars
Смесь орехов и кокосового йогурта перемешиваем. По желанию добавляем ложку мёда для сладости. Украшаем свежими ягодами или яблоком.
Ореховый смузи
Вам понадобятся:
- фундук — 50 г;
- растительное молоко (овсяное) — 150 мл;
- кокосовое молоко — 150 мл;
- урбеч ореховый — 50 г.
Фото: istockphoto.com
Фундук замачиваем на ночь, измельчаем вместе с остальными ингредиентами в блендере. Подаём охлаждённым. Можно украсить свежими ягодами или орехами.
Яичные маффины
Вам понадобятся:
- кокосовое масло — 1 ст. л.;
- измельчённый болгарский перец — 0,5 чашки;
- молотый шпинат — 1 чашка;
- зелёный горошек — 1 чашка;
- яйца — 2 шт.;
- соль и перец — по вкусу;
- орегано — щепотка.
Фото: unsplash.com/@norevisions
Яйца взбиваем вилкой. Добавляем специи и мелко нарезанные овощи. Смесь распределяем на две формы для маффинов. Запекаем в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Кешью-йогурт с яблочным уксусом
Вам понадобятся:
- кешью — 200 г;
- вода — 180 мл;
- яблочный органический уксус — 40 г;
- сироп топинамбура — 20 г;
- оливковое масло — 16 г;
- гималайская соль — 6 г;
- специя карри-масала неострая — щепотка.
Фото: unsplash.com/@foodwithaview
Кешью промываем и замачиваем на ночь. Утром сливаем жидкость и ещё раз хорошо промываем. Все ингредиенты смешиваем в блендере и взбиваем до однородной консистенции. Охлаждаем, желательно подольше, чтобы йогурт настоялся. Хранить готовое блюдо нужно в холодильнике.
Бутерброд из цельнозернового хлеба с печенью трески
Вам понадобятся:
- печень трески (консервы) — 0,5 банки;
- помидор — 1 шт.;
- укроп — 1 веточка;
- цельнозерновой хлеб — 1 ломтик.
Фото: unsplash.com/@judowoodo_
Разминаем печень трески вилкой, предварительно слив масло, чтобы начинка не получилась слишком жирной и жидкой. Нарезаем тонкими ломтиками помидор. Делаем тосты или подсушиваем хлеб на сухой сковороде. Распределяем паштет из печени трески, сверху кладём помидор и веточку укропа.