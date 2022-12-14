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Рыбные головы: польза и вред, можно ли есть рыбные головы

Насколько полезны рыбные головы, хвосты и кости. Рассказывает рыбак со стажем
Анна Мурашова
Насколько полезны рыбные головы
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Многие выкидывают эти части, а зря.
<a href="https://www.championat.com/authors/6471/1.html">Анна Мурашова</a>
Анна Мурашова
автор в разделе Lifestyle

Мало кто знает, как правильно есть рыбу. Самое простое – это очистить от костей и съесть только мякоть. Но, оказывается, в голове тоже содержится много ценных веществ. Владимир Чудинов, рыбак с 50-летним стажем, рассказал нам, какая польза кроется внутри рыбьей головы.

Главное – процесс ловли рыбы

Владимир ест только озёрную рыбу, которую сам выловил, хотя она не такая полезная и жирная как морская. Процесс ловли тоже важен. «Красивый закат, озеро, вокруг тихо, вода тёплая, на лодке прокатишься, а ещё и рыбка клюёт», — отметил он.

Фото: istockphoto.com

Наш герой живёт в Челябинске и говорит, что там в области находится более трёхсот озёр – разнообразие для выбора места рыбалки большое: «Чаще всего там водятся окунь, щука, карп. Путешествую по уральским местам со своей супругой Натальей, которая знает, как приготовить любую рыбу в походных условиях и дома. После удачного улова мы готовим её на гриле или запекаем в духовке».

Не спешите выкидывать голову рыбы

Владимир не понимает, как можно отказываться от головы рыбы, ведь там самое вкусное и полезное! «Кто-то любит плавники и хвост – я отдаю предпочтение голове», — поделился рыбак. По его словам, в голове сконцентрировано большинство ценных веществ, которые распределены в теле рыбы.

Фото: istockphoto.com

Именно в этой части содержится много фосфора и кальция. Помимо всей пользы, голова рыбы очень вкусная. Как сказал Владимир, по вкусу она похожа на холодец.

Интересный факт: ещё во времена Древней Руси атаманы запорожских казаков ели рыбу вместе с головой. Рыба считалась благородной пищей, которую подавали атаманам целой. Более того – они начинали трапезу именно с головы. Было поверье, что так передаются её повадки, а также повышается вероятность хорошего улова.

Здесь узнаете о неожиданных причинах, почему хочется рыбы.

Мнение врача

<a href="https://www.championat.com/authors/4885/1.html">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог

Не зря холодец из рыбы варят на рыбьих головах и хвостах. Ведь именно в них содержится та соединительная ткань, тот коллаген, который позволяет застывать блюду, подобно желе.

Это вещество поможет сохранить здоровье суставов и кожи. Но есть нюансы: попадая в желудочно-кишечный тракт, оно расщепляется на аминокислоты, которые организм пустит на свои нужды, и не факт, что именно на строительство соединительной ткани.

По ссылке рассказали, как понять, что вам не хватает коллагена, и что с этим делать.

При этом коллаген помогает усвоению, заживляет и защищает слизистую. А ещё может абсорбировать и расщеплять токсины, вроде алкогольных составляющих.

Что ещё полезного можно найти в рыбьих головах и плавниках

В этих частях содержатся те же вещества, что и во всей рыбе – омега-3, нутриенты, белок. Рыбьи субпродукты так же полезны, как и мясо рыбы, но, как всегда, есть но.

Фото: istockphoto.com

Важно обрабатывать рыбу термически очень хорошо, потому что именно в ней очень часто встречаются паразиты.

Кроме того, стоит выбирать место для рыбалки с точки зрения экологичности района – рыба часто накапливает тяжёлые металлы.

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