Как понять, что вам не хватает коллагена, и что с этим делать

Мария Попова директор по продукту Rexy компании Protein Rex Что такое коллаген и зачем он нужен? Как понять, что вам не хватает коллагена? Где его взять?

Коллаген — один из важнейших белков в организме. Он присутствует во всех тканях и отвечает за их прочность: он необходим суставам, сухожилиям, мышцам и кровеносным сосудам. Именно коллаген помогает нам оставаться молодыми и активными, поэтому его часто называют белком молодости. Но с возрастом запасы коллагена в организме истощаются. Разбираемся, как восполнить нехватку этого важного белка и продлить молодость.

Что такое коллаген

Коллаген — особый нитевидный белок, основной компонент всех соединительных тканей в организме. Он отвечает за красоту кожи, волос и ногтей. У коллагена масса полезных свойств: он придаёт эластичность и упругость коже, ускоряет процессы регенерации и защищает кости от разрушения, а сухожилия — от микротравм. Также считается, что коллаген способен улучшать настроение, контролировать вес и влиять на качество сна.

С возрастом выработка собственного коллагена снижается, кожа и мышцы теряют эластичность, появляются морщины. Кости становятся хрупкими, а суставы менее подвижными. Примерно после 30 лет человек начинает терять около 1% белка в год. У женщин с наступлением менопаузы выработка коллагена сокращается на 30% в первые пять лет. Дополнительными факторами снижения коллагена становятся нездоровый образ жизни: курение, недостаток сна, стрессы — всё это приводит к выбросу гормона кортизола, который разрушает коллагеновые волокна.

Подробнее о том, почему коллаген так важен для здоровья кожи, читайте в статье по ссылке.

Сейчас в природе существует 28 типов коллагена. Относительно происхождения его можно разделить на животный и морской, но между ними нет существенной разницы. Единственное отличие — источник происхождения. Морской коллаген поступает из рыбы, а животный — от коров. Структура белка этих типов практически не отличается между собой, а вот стоимость продуктов с морским коллагеном, как правило, сильно дороже.

Как понять, что вам не хватает коллагена

Самый простой способ — взглянуть в зеркало. Сухая и дряблая кожа, преждевременные морщины — всё это признаки низкого уровня белка в организме. Ломкость ногтей и волос — ещё один очевидный симптом недостатка коллагена. При сильном дефиците появляется боль в суставах, а также травмы во время тренировок.

Хорошая новость в том, что запасы коллагена в организме можно пополнить при помощи правильного питания и специальных добавок.

Где взять коллаген

Коллаген лучше всего усваивается именно при приёме внутрь. Нанесение его на кожу в составе кремов, масок и прочих уходовых средств не даёт такого значимого эффекта. Это связано с тем, что полезные вещества максимально эффективно усваиваются через желудочно-кишечный тракт, и коллаген — не исключение.

Чтобы помочь организму вырабатывать коллаген, важно включить в рацион богатые белком продукты: костные бульоны, яйца, рыбу, холодец. О других продуктах, которые стимулируют выработку коллагена, читайте в материале по ссылке.

Для ощутимого эффекта человеку необходимо около 5 г коллагена в сутки. Чтобы получить дневную норму коллагена, нужно выпивать не менее 170 г костного наваристого бульона. В современном мире так питаться практически невозможно, поэтому можно включить в рацион добавки с коллагеном. Как правило, они уже обогащены дополнительными элементами для лучшего усвоения и стимуляции выработки: витамином С, гиалуроновой кислотой и другими.

Коллаген в добавках можно выбрать в любой удобной форме: питьевой; порошковый; в формате коллагеновых батончиков, которые относительно недавно появились на рынке. Помимо коллагена, в составе последних есть суперфуды и витамины, их удобно брать с собой, и они приятны на вкус, в отличие от других форм коллагеновых добавок.