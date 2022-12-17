Врач-невролог назвала 6 групп продуктов, которые могут вызывать мигрень

Некоторые из них мы едим почти каждый день.

Марина Василенко врач-невролог-алголог, руководитель Центра изучения боли АО «Медицина» Головные боли — самое распространённое неврологическое заболевание, которое встречается в любом возрасте. К счастью, в 95% случаев боли не опасны, но значительно снижают качество жизни. Расскажу, как наладить образ жизни, чтобы избежать недуга.

Главная причина головной боли — генетическая предрасположенность. Однако внешние факторы также способны вызвать неприятные ощущения.

Недостаток или переизбыток сна, интенсивные физические нагрузки, смена часовых поясов, яркий свет, сильные запахи, смена погоды, стресс и голод способны стать причиной недомогания.

По статистике Американской академии неврологии, 10% населения испытывают головные боли из-за потребляемой пищи.

Поскольку все мы индивидуальны, определить чёткий и единый список продуктов-провокаторов для всех невозможно. Нужно следить за собственными ощущениями и отслеживать, есть ли реакция при потреблении той или иной еды.

Тем не менее можно предугадать продукты, которые способны спровоцировать мигрень.

Напитки с кофеином

Кофе, кола, чай — способны вызвать головные боли как в случае, если вы пьёте слишком много порций, так и при резком сокращении их потребления.

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Если имеются заболевания нервной, сердечно-сосудистой системы, то кофеин может спровоцировать мигрень, вялость, усталость и только ухудшит самочувствие.

Именно поэтому не рекомендуется переусердствовать с этими напитками. Если вы заметили у себя хотя бы один из перечисленных симптомов, то нужно немедленно обратиться к врачу.

Продукты с содержанием тирамина

Среди них — бри, голубой сыр, чеддер, горгонзола, пармезан, моцарелла, оливки, квашеная капуста, чайный гриб.

В предыдущем материале рассказали, вызывает ли сыр кошмары. Некоторые в своих тревожных снах обвиняют именно его.

Тирамин образуется при расщеплении белков в процессе старения продуктов. То есть чем «старше» еда, тем больше в ней этого вещества.

Фото: istockphoto.com

Его роль в появлении мигрени спорна, и всё же врачи считают, что тирамин может вызвать повышение артериального давления, расширять сосуды головного мозга.

Алкоголь

Красное вино, шампанское, виски — выступают триггером для людей, страдающих мигренью. Это происходит из-за дубильных веществ, которые содержатся в напитках. В том числе алкоголь является основным источником тирамина.

Шоколад

Помимо кофеина, в составе продукта присутствует бета-фенилэтиламин, расширяющий кровеносные сосуды. Это, в свою очередь, может вызывать головные боли.

Продукты, содержащие глутамат натрия

Это снеки, соусы, сосиски и колбасы, ветчина. Помимо того, что сам глутамат является триггером, вместо него используют глутамат калия, казеинат натрия, гидролизованный белок, которые также вызывают мигрени.

Продукты, содержащие глутамат натрия, вызывают «сосисочную» головную боль. Подробнее об этом читайте здесь

Солёная пища

Повышает артериальное давление, тем самым вызывая головные боли. Особенно опасны солёные переработанные продукты, дополнительно содержащие консерванты.

Конечно, это не значит, что необходимо срочно отказаться от перечисленных продуктов. Но знать их и в случае болей исключить — необходимо. Гораздо чаще приступ мигрени могут вызвать нерегулярное питание, исключение кофеина и недостаток воды.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

При мигрени постарайтесь сократить количество продуктов с содержанием тирамина, вазоактивных веществ, таких как кофеин и алкоголь. Больше расслабляйтесь, избегайте стрессов и уделяйте время физическим упражнениям.

Начните вести дневник головных болей — так вы сможете понять, что является причиной их возникновения.

В дневник вносят следующие данные: время начала головной боли, её длительность и форму, оценку интенсивности по шкале от 1 до 10, предполагаемые триггеры, а также лекарства, которые человек принимал для купирования приступа головной боли.

Данная информация позволит врачу создать более эффективную стратегию лечения головной боли и облегчить жизнь пациенту.

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