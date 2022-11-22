Нутрициолог рассказала о продуктах, которых следует избегать, если вы страдаете мигренью.

Какая еда вызывает «сосисочную» головную боль. И при чём тут сосиски?

Алена Денисова нутрициолог , эксперт FPA Сложно найти человека, который не сталкивался с головной болью, пусть даже и в самой лёгкой форме. Причин у такого состояния очень много, но существуют и такие, о которых мало кто слышал. Например, есть такой термин, как «сосисочная» головная боль».

«Сосисочная» головная боль: что это и при чём тут сосиски

Такой вид головной боли получил своё название не случайно. Главная его причина – избыток соли в рационе. Именно пищевая соль очень часто приводит к повышению артериального давления, и, как следствие, к головным болям.

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«Сосисочная» головная боль обычно локализуется в области виска, носит давящий и пульсирующий характер и сопровождается учащённым сердцебиением, покраснением лица, тошнотой, избыточным потоотделением. Длительность может варьироваться от 20 минут до 2 часов.

Ответ на вопрос, почему же сосиски фигурируют в названии, очень простой: в мясных изделиях, к которым относятся и сосиски, количество соли иногда просто зашкаливает.

Фото: istockphoto.com

Соль, которую мы употребляем, является хлоридом натрия, и именно натрий играет важную роль для нашего самочувствия.

Что происходит с натрием при его употреблении

Почки уравновешивают его содержание в организме. Когда натрия мало, то они удерживают его. При высоком уровне — выделяют некоторое количество натрия с мочой.

Если почки не могут вывести достаточное количество натрия, то он накапливается в крови. Микроэлемент способен притягивать и удерживать воду, поэтому объем крови увеличивается. Сердце начинает усиленнее работать, чтобы перекачать всю кровь, что повышает давление в артериях. Со временем это может увеличить риск развития заболеваний сердца, почек и возникновения инсульта.

Стоит отметить, что есть люди, которые более чувствительны к воздействию натрия, чем остальные. Это значит, что микроэлемент в их организме легче удерживается, что приводит к задержке жидкости и повышению давления. Кроме этого, к головной боли могут добавляться жажда и общая слабость.

Какие продукты содержат много соли

Соль и сахар сейчас присутствуют почти в каждом продукте. И если вы думаете, что их количество зависит только от того, сколько вы сами добавили соли и сахара в блюда и напитки, то сильно ошибаетесь.

Лидерами по содержанию соли являются:

мясные изделия;

хлеб;

сыры;

снеки;

консервированная продукция;

готовые завтраки и обеды;

соусы.

Большое количество соли изначально содержится и в продуктах животного происхождения. Например, в рыбе и яйцах.

Стоит ли отказываться от соли

После всего сказанного может возникнуть мысль, что от соли необходим полный отказ. Но это не так. Более того, исключение соли из рациона не менее опасно, чем её избыток.

Соль необходима нам для:

поддержания кислотно-щелочного равновесия;

возникновения нервных импульсов;

осуществления водного обмена и удержания жидкости в организме.

Фото: istockphoto.com

Поэтому важно не отказываться от соли, а стараться соблюдать её норму в рационе.

Какая норма соли у взрослых

Норма соли в рационе для взрослого человека составляет 5 г (около одной чайной ложки) в день. Эта рекомендация применима ко всем людям, кроме тех, кто имеет заболевания или принимает лекарства, которые способны привести к гипонатремии (низкая концентрация натрия в крови), резкому повышению содержания воды в организме или потребовать соблюдения специальной диеты под наблюдением врача.

Как снизить количество соли в рационе

Чтобы сократить потребление соли, достаточно придерживаться нескольких простых правил.

Отдавайте предпочтение приготовлению блюд в домашних условиях. В этом случае вы сможете контролировать добавление соли и масла, которые производители часто используют для улучшения вкуса.

Старайтесь не пересаливать блюда, особенно если в рецепте присутствуют приправы: чаще всего соль в них уже содержится.

Заменяйте соль травами. Это не только оздоровит ваш рацион, но и оживит вкус привычных блюд.

Включайте в рацион больше свежих продуктов. Свежие овощи, мясо и рыба содержат меньше натрия, чем в обработанном виде. Например, консервированном, приготовленном на гриле или обжаренном.

Читайте состав. Перед приобретением изучайте не только этикетку: надпись «с пониженным содержанием соли» ещё не означает большой разницы в сравнении с обычным продуктом.

Если вы решили снизить потребление соли, то помните, что уменьшать её количество лучше постепенно. Вашим вкусовым рецепторам потребуется время, чтобы привыкнуть. Но те преимущества, которые вы обеспечите для своего здоровья, определённо будут стоить ваших усилий.

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