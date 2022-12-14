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Утяжелённое одеяло: что это такое, как работает, помогает ли уснуть

Как утяжелённое одеяло помогает избавиться от бессонницы. Отвечает врач
Ирина Юзуп
4 преимущества утяжелённых одеял
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Рассказали, в каких случаях изделие может помочь.
Производители утяжелённых одеял обещают решить проблемы со сном. Так ли это?

Стоит начать с того, что бессонница – не синдром, а симптом, который может быть вызван чем угодно. От тревожности (которая, к слову, тоже может быть признаком, например, истощённых надпочечников и дисбаланса гормонов) до расстройства центральной нервной системы, нехватки или избытка гормонов, недостатка некоторых витаминов и т. д.

<a href="https://www.championat.com/authors/4885/1.html">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог

Поэтому решать проблемы дефицита ночного отдыха нужно только с помощью коррекции первопричины. Если же каких-либо нарушений в работе организма нет, тяжёлое одеяло может помочь справиться с бессонницей, вызванной, например, стрессом, проблемами в личной жизни и на работе, при расстройствах ЦНС и психологических расстройствах.

В каких случаях «бессонницы» может помочь утяжелённое одеяло

  • Незначительный стресс (нехронический, вызванный разово), тяжёлый день, возбуждённость перед поездкой или после активного дня, чувство страха, психологические проблемы.
Что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам, рассказали по ссылке.
  • Нарушения нервно-психического развития, например, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Шведские учёные выяснили, что утяжелённые одеяла снижают активность ребёнка во сне посредством меньшего соприкосновения с тканью и поверхностями. Мозг в этом случае получает меньше импульсов и не реагирует на раздражители.

Фото: istockphoto.com

  • Некоторые расстройства желудочно-кишечного тракта. Благодаря равномерному давлению изделие для сна повышает активность парасимпатической нервной системы, тем самым улучшает гомеостаз (саморегуляция).
  • Психические расстройства. Шведские исследователи предполагают, что тяжёлые одеяла дают успокаивающий эффект и снижают активность систем в организме.

Кому лучше не использовать утяжелённые одеяла

  • В первую очередь, конечно же, новорождённым, грудничкам, детям до трёх-четырёх лет.
  • Не стоит использовать такие одеяла при апноэ (приостановка дыхания во сне) и астме.
  • Если есть патологии кровообращения – только после консультации с врачом.

В чём преимущества изделия

Вообще, утяжелённые одеяла – это не новая технология, но недостаточно изученная. И врачи, и учёные не пришли к единому мнению по поводу «эффективности» таких одеял.

Фото: istockphoto.com

Существует несколько исследований, результаты которых сводятся к следующим выводам:

  1. Считается, что крепкий сон под равномерным давлением способствует активной выработке окситоцина и серотонина – гормонов, регулирующих циклы бодрствования и уровень энергии. А также изделие подавляет выработку кортизола, гормона стресса.
  2. Использование таких одеял сравнимо с хорошим массажем, за исключением точечной проработки мышц.
  3. Тяжёлое одеяло может помочь чувствовать себя в безопасности.
  4. Часто такие изделия ещё и гипоаллергенные, так как их набивают синтетическими материалами вроде пластиковых шариков или гранул, песком или металлическими шариками, гречишной шелухой.
Подробнее о том, какие бывают одеяла, рассказали здесь.
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