Как утяжелённое одеяло помогает избавиться от бессонницы. Отвечает врач

Производители утяжелённых одеял обещают решить проблемы со сном. Так ли это?

Стоит начать с того, что бессонница – не синдром, а симптом, который может быть вызван чем угодно. От тревожности (которая, к слову, тоже может быть признаком, например, истощённых надпочечников и дисбаланса гормонов) до расстройства центральной нервной системы, нехватки или избытка гормонов, недостатка некоторых витаминов и т. д.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Поэтому решать проблемы дефицита ночного отдыха нужно только с помощью коррекции первопричины. Если же каких-либо нарушений в работе организма нет, тяжёлое одеяло может помочь справиться с бессонницей, вызванной, например, стрессом, проблемами в личной жизни и на работе, при расстройствах ЦНС и психологических расстройствах.

В каких случаях «бессонницы» может помочь утяжелённое одеяло

Незначительный стресс (нехронический, вызванный разово), тяжёлый день, возбуждённость перед поездкой или после активного дня, чувство страха, психологические проблемы.

Что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам, рассказали по ссылке

Нарушения нервно-психического развития, например, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Шведские учёные выяснили, что утяжелённые одеяла снижают активность ребёнка во сне посредством меньшего соприкосновения с тканью и поверхностями. Мозг в этом случае получает меньше импульсов и не реагирует на раздражители.

Фото: istockphoto.com

Некоторые расстройства желудочно-кишечного тракта. Благодаря равномерному давлению изделие для сна повышает активность парасимпатической нервной системы, тем самым улучшает гомеостаз (саморегуляция).

Психические расстройства. Шведские исследователи предполагают, что тяжёлые одеяла дают успокаивающий эффект и снижают активность систем в организме.

Кому лучше не использовать утяжелённые одеяла

В первую очередь, конечно же, новорождённым, грудничкам, детям до трёх-четырёх лет.

Не стоит использовать такие одеяла при апноэ (приостановка дыхания во сне) и астме.

Если есть патологии кровообращения – только после консультации с врачом.

В чём преимущества изделия

Вообще, утяжелённые одеяла – это не новая технология, но недостаточно изученная. И врачи, и учёные не пришли к единому мнению по поводу «эффективности» таких одеял.

Фото: istockphoto.com

Существует несколько исследований, результаты которых сводятся к следующим выводам:

Считается, что крепкий сон под равномерным давлением способствует активной выработке окситоцина и серотонина – гормонов, регулирующих циклы бодрствования и уровень энергии. А также изделие подавляет выработку кортизола, гормона стресса. Использование таких одеял сравнимо с хорошим массажем, за исключением точечной проработки мышц. Тяжёлое одеяло может помочь чувствовать себя в безопасности. Часто такие изделия ещё и гипоаллергенные, так как их набивают синтетическими материалами вроде пластиковых шариков или гранул, песком или металлическими шариками, гречишной шелухой.

Подробнее о том, какие бывают одеяла, рассказали здесь