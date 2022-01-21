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Как не просыпаться ночью — рабочие способы, причины пробуждений

Что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам?
Арина Забгаева Дарья Лебедева
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Что делать, если постоянно просыпаетесь по ночам
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Внезапные пробуждения — это не всегда плохо.
Почему мы просыпаемся по ночам? Что делать, чтобы крепко спать всю ночь?

Разбираемся вместе с сомнологом.

Наверное, в жизни каждого бывали беспокойные ночи: только-только удалось уснуть, как вдруг вы просыпаетесь. На улице тихо, в доме все спят — в том числе чрезмерно активный питомец, но засыпаете вы с трудом. А потом снова внезапно вскакиваете. В чём же дело? Что это за неожиданные пробуждения?

<a href="https://www.championat.com/authors/4715/1.html">Дарья Лебедева</a>
Дарья Лебедева
врач-сомнолог

Как бы странно ни звучало, человек в среднем может просыпаться пять раз за ночь. И это нормально.

Почему иногда люди часто просыпаются по ночам?

Сон состоит из циклов. У взрослого каждый цикл длится примерно 90 минут.

Дарья: В норме после каждого цикла человек просыпается, чтобы оглядеться, убедиться, что он в безопасности и перевернуться на другой бок. Но чем старше мы становимся, тем меньше у нас глубокого сна, следовательно больше поверхностного. А значит, те самые пробуждения среди ночи мы чётче ощущаем и запоминаем.

Фото: unsplash.com/@laurachouette

Если вы ничего не знаете о циклах снах и пробуждениях, скорее всего, может возникнуть тревога. Вам может показаться, что с вами что-то не так. Но не торопитесь с выводами. Помните, просыпаться ночью — нормально. Просто у большинства эти пробуждения настолько короткие, что люди о них не помнят.

Когда ночные пробуждения становятся проблемой?

Стоит задуматься, если:

  • пробуждений больше пяти раз за ночь;
  • вы не можете снова заснуть в течение получаса и дольше.

Причины могут лежать на поверхности: например, вы спите в слишком жаркой спальне или весь день накануне провели в кровати, болеете или сбили режим, работаете удалённо и проводите много времени в постели или попросту недостаточно устали.

Фото: unsplash.com/@jpvalery

Но пробуждения среди ночи могут говорить и о различных заболеваниях сна. Например, синдроме «беспокойных ног», когда вам приходится постоянно дёргать ногами, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Или о синдроме обструктивного апноэ, сна, когда вы храпите и периодически не дышите — организму необходимо проснуться, чтобы задышать.

Дарья: В любом случае, если у вас замечаются такие патологические пробуждения — они частые, вам сложно заснуть повторно — я бы рекомендовала обратиться к специалисту.

Что нужно делать, чтобы хорошо спать всю ночь?

Проветрите комнату

Обратите внимание, при какой температуре воздуха вы спите. Наиболее подходящей для сна считается 19-20 градусов. Поэтому перед сном можно ненадолго открыть окно, чтобы проветрить и охладить помещение.

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Отрегулируйте влажность

В сухой комнате тоже тяжело спится. Зачастую приходится чаще просыпаться, чтобы попить воды или промыть нос. Рекомендуемая влажность — 50-55%.

Обеспечьте себе комфорт

Если у вас неудобная подушка или матрас, в комнате есть посторонние запахи или вы спите с домашним питомцем, у которого другие циклы сна, это также будет приводить к частым пробуждениям.

Фото: unsplash.com/@mrsbeccaschultz

Наладьте режим и не лежите в кровати просто так

Обратите внимание на ваш режим. Встаёте ли вы всегда в одно и то же время? А ложитесь? Достаточно ли у вас физической активности днём? Не много ли времени вы проводите в кровати?

Средняя норма сна для взрослого — 7-9 часов (сколько нужно спать в разном возрасте можно узнать тут). Но это при достаточной физической нагрузке. Чтобы хорошо спать ночью, найдите себе интересное занятие днём. Потратьте время на что-то интересное и полезное, а в кровати проводите ровно столько, сколько вам нужно для сна — не больше.

Откажитесь от гаджетов перед сном

При современном ритме жизни многие работают до последнего. Частые проверки почты, мессенджеров и т. п. приводят к повышению уровня стресса, а значит, и гормона кортизола. Его избыток мы берём с собой даже в сон. И стоит лишь немного восстановиться физически, как кортизол тут же даёт о себе знать — отсюда и внезапные пробуждения.

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За два часа до сна постарайтесь расслабиться. Придумайте для себя приятный ритуал: зажгите благовония или ароматическую свечу, послушайте музыку или любимый подкаст. Всё это лучше делать при приглушённом мягком свете. Так вы сможете снизить уровень кортизола, накопившегося в течение дня, и подойти ко сну в спокойном и расслабленном состоянии.

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