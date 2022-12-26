Как подвести итоги года и не впасть в депрессию: советы психолога

Ежегодно в конце декабря люди подводят итоги, анализируют прошедший год и намечают цели на будущий. Казалось бы, Новый год — это добрый праздник, и он должен приносить только положительные эмоции. Но, увы, порой не обходится без негатива. Многие чувствуют разочарование в себе и в жизни, из-за чего впадают в депрессию. Как этого избежать?

Рамиль Гарифуллин психолог, кандидат психологических наук Подводить итоги – полезная практика, но применять её нужно экологично для себя и своей психики.

Особенно это актуально в современном мире, когда в соцсетях люди активно делятся своими успехами, достижениями и насыщенной жизнью. Нас призывают ставить цели, расти, достигать и много зарабатывать. Как вместо самобичевания и разочарования научиться видеть позитив?

Не сравнивать себя с другими

Если в детстве родители сравнивали вас с одноклассниками или друзьями, эта привычка останется и во взрослом возрасте. Каждый раз, смотря на жизнь других (одноклассников, друзей, известный людей), особенно в сети, где представлена идеальная картинка, невольно сравниваешь себя с ними.

Сегодня очень завышена значимость успеха и материального благосостояния. Постоянная гонка за деньгами и признанием, на самом деле, выматывает человека и вовсе не делает его счастливым.

Фото: istockphoto.com

Новый год – духовный праздник, который не связан с материальным положением. Поэтому важно акцентироваться на психологическом состоянии.

Люди часто занимаются самокритикой, но не хвалят себя. Однако сравнивать себя полезно только с самим собой. Вспомните, каким вы были год назад. Что изменилось сейчас? Жизнь идёт, всё меняется, и мы тоже. Задача – перейти в позицию взрослого. Проанализируйте, через что вы прошли, какие события и как вас изменили. Такие процессы не измеряются суммой заработанных денег.

Не фиксироваться на негативе

Жизнь не состоит только из счастливых моментов. Мы совершаем ошибки, теряем людей, работу. Это нормально. Нам свойственно концентрироваться на негативном. Так устроена психика. Этих событий меньше, и поэтому они проживаются ярче. Но ни одно негативное событие не делает прошедший год неудачным.

Фото: istockphoto.com

Ищите везде позитив. Смотрите на всё как на новый опыт и новые появившиеся возможности. Любая неудача — потенциальная возможность пересмотреть свои жизненные стратегии и стать счастливее.

Возьмите за правило, подводя итоги, вспоминать только хорошее. Делайте на этом акцент. Учитесь хвалить себя, а не ругать.

Продолжать жить

Когда человек подводит итоги прошедшего года, они касаются не только личных событий, но и глобальных. Всё, что происходит вокруг, неизбежно оказывает на нас влияние.

Депрессия здесь может возникнуть из-за того, что в трудные времена сложно составить образ будущего. Это влияет как на настроение перед самим праздником, так и на общий жизненный настрой. Также отсутствие образа будущего сказывается на нашем самоутверждении.

Фото: istockphoto.com

Не забывайте, что Новый год отмечали даже в самые тяжёлые времена. Жизнь всегда продолжается. Нужно радоваться и не откладывать ничего на потом.

Если сложно справиться в одиночку, можно обратиться за помощью к психологу. К тому же сейчас много бесплатных консультаций. Мир не без добрых людей. Не забывайте об этом в трудные времена.

Если полная апатия всё-таки случилась, ищите по ссылке советы, как ей противостоять и вернуть радость жизни.