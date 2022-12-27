Как вернуть новогоднее настроение и веру в чудо: инструкция психолога

Взрослым сложно сохранить веру в чудо. Она начала нас покидать, когда мы впервые осознали, что Дед Мороз – это переодетый папа. Потом – пошло-поехало. Подарки тоже оказались результатом усилий родителей. А со временем стало очевидно, что примерное поведение не гарант обретения желаемого. Родители перестали за это отвечать…

Постепенно квест «вера в чудо» начал усложняться. Теперь родители – это мы. Но, кажется, именно тут и нужно искать волшебную соломинку. У нас есть возможность сотворить чудо своими руками. Для себя и своих близких.

10 советов, чтобы открыться чуду

Ольга Галиева психолог Есть хорошее выражение: не ждите чуда, чудите сами! Предлагаю начать с настоящего волшебства — пополнения ресурса. Несмотря на предновогоднюю гонку, позвольте себе отдохнуть. Дальше переходите к возможностям создать нужный настрой.

1. Примите ванну с солью при свечах

Это бесплатное домашнее СПА, которое не требует больших временных и денежных затрат. Вы можете окружить себя зажжёнными свечами. Это всегда создаёт волшебный настрой. Если нет ни свечей, ни сил на их приобретение, просто полежите в ванне. Даже без чудесной атрибутики это поможет настроиться на праздник. Удастся снять напряжение и улучшить сон.

Фото: istockphoto.com

2. Организуйте чудесный ужин

Можно испечь пирог и пригласить домашних к просмотру семейного фильма. Выбирайте несложные рецепты вроде заливных пирогов, чтобы не слишком утомиться в процессе. Помните, что самые простые рецепты начинаются со слова «ленивый». Тёплая атмосфера в кругу близких согреет вас и даст ощущение стабильности и покоя.

Фото: istockphoto.com

3. Избавьтесь от лишнего

Не зря у некоторых народов перед праздником существует традиция выкидывать из окон старые вещи. Этот метод хорош тем, что, не вкладывая ни копейки, вы приобретаете ощущение обновления.

Начните со старой одежды и обуви. Если понравится процесс, разберите документы, кухонную утварь. Избавьтесь от всего, что раздражает. Оставляйте то, что радует глаз и душу. Такие маленькие шаги могут стать первыми на пути глобальных перемен. Разве то, что мы можем менять свою жизнь — это не чудо?

4. Повесьте гирлянду

Выбирайте место с тем, чтобы ваш волшебный декор было хорошо видно. Как только взгрустнулось — смотрите на гирлянду. Этот нехитрый приём поможет разжечь праздничное предвкушение. Вера в то, что волшебство сопровождается огоньками, живёт в нас с детства. Продолжаем в том же духе.

Фото: istockphoto.com

5. Погуляйте в лесу

Лес, снег, ёлочка, Дед Мороз. Каким будет следующий пункт в этом ассоциативном ряду? Разумеется, Новый год. Поэтому прогулка по лесу — это по-настоящему чудесная терапия. К тому же свидание с природой умиротворяет и замедляет. А лесной воздух оздоравливает организм лучше любого кислородного коктейля.

Фото: istockphoto.com

6. Покупайте подарки, наслаждаясь процессом

Проще всё заказать в интернет-магазине. Если ресурсы на исходе, так и поступите. При наличии сил и времени позвольте себе погулять по торговым центрам. Новогодний декор поможет с настроением, а возможность ощутить себя Дедом Морозом закрепит успех.

Фото: istockphoto.com

7. Пообщайтесь с психологом

Возможно, именно он — тот самый волшебник, который поможет протоптать дорожку к чуду. Порой мы закрыты для этих возможностей из-за внутренних конфликтов и непроработанных травм. А иногда достаточно просто снять текущее напряжение, и чудо само найдёт дорогу.

Вера в чудо для взрослого человека — это прежде всего вера в себя. Но и что-то большее сбрасывать со счетов не стоит. Если, несмотря на примерное поведение, вы каждый год не находите под ёлкой желаемого, возможно, это просто не то, что вам по-настоящему нужно.

Желаю в Новом году понять свои истинные желания и стать тем самым волшебником, который их осуществит!

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