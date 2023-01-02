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Что будет, если есть оливье каждый день: насколько это вредно

Что будет, если каждый день есть оливье? Отвечает врач
Ирина Юзуп
Что будет, если каждый день есть оливье
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Всё зависит от состава блюда.
<a href="https://www.championat.com/authors/4885/1.html">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог

Оливье – самое популярное блюдо на праздничном столе. У нас принято готовить этот салат буквально тазиками и продолжать есть его в течение нескольких дней после встречи Нового года. Но как это скажется на здоровье?

Состав оливье постоянно менялся. Если первоначальный рецепт салата включал перепелиные яйца, картофель, раковые шейки и корнишоны, то современная версия подразумевает добавление колбасы или курицы, моркови и горошка.

Фото: istockphoto.com

Основной вредный ингредиент в современном рецепте – колбаса, которая представляет собой промышленно переработанное мясо и содержит соевый белок, огромное количество Е-добавок, ароматизаторы, красители.

«Опасным» этот салат делает и количество майонеза, которое в него добавляют. С осторожностью блюдо стоит есть при заболеваниях пищеварительного тракта и воспалительных заболеваниях хронического течения.

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Чтобы сделать салат более полезным, можно заменить колбасу в его составе на отварную индейку или курицу, консервированный горошек – на размороженный, а майонез — на классический йогурт, или приготовить майонез по домашнему рецепту, добавив в него оливковое или растительное масло, яйца, перец и сушёный чеснок.

Фото: istockphoto.com

В целом, если каждый день есть по столовой ложке свежий новогодний салат без консервированного горошка, майонеза, маринованных огурцов и колбасы – ничего не будет. Но это если речь идёт о правильном составе блюда.

Если говорить о распространённом новогоднем оливье, то без последствий здесь не обойдётся. В салате смешиваются ингредиенты с разной стойкостью к хранению, а значит, патогенные микроорганизмы начинают намного быстрее размножаться в нём.

Как только вы добавляете в салат соль, майонез и солёные огурцы, начинается активное отделение влаги, которая является отличной средой для размножения бактерий.

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Именно поэтому доедать салат, оставшийся после праздника, особенно если он всю ночь простоял на столе, не лучшая идея. Остатки оливье лучше всего хранить в холодильнике, добавляя соль, майонез и солёные огурцы непосредственно перед подачей на стол.

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