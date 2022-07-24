Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Полезный и сытный салат на ужин — пошаговый рецепт с фото

Как приготовить полезный салат на ужин. Пошаговый рецепт
Тереза Данилова Елена Доронкина
,
Как приготовить полезный салат на ужин
Комментарии
Он точно не оставит вас голодными.

Салат — универсальное блюдо, но ведь, по мнению многих, одним салатом не наешься. На самом деле салатом наесться можно, если он — белковый.

Белковый салат — хороший способ утолить чувство голода на длительное время. Особенно если в нём присутствуют такие ингредиенты, как курица, рыба (преимущественно лосось), бобы и цельное зерно. Все эти продукты на длительное время обеспечат вас энергией и придадут сил.

Главное правило для всех белковых салатов — они должны сочетать в себе определённый набор продуктов, где яйца и молочка — основные компоненты. Также в списке ингредиентов значатся курица, индейка, нежирное мясо, рыба и морепродукты, бобовые, фрукты и овощи.

Вот несложный рецепт белкового салата.

Вам понадобятся:

  • миндаль — 100 г;
  • перец чили — 1/4 ч. л.;
  • свежая зелень (например, шпинат, салат айсберг, салат романо) — 300 г;
  • булгур — 70 г;
  • нут — 70 г;
  • фасоль — 70 г;
  • лук красный — 1/2 шт.;
  • масло оливковое — по вкусу.

На сковороде обжариваем миндаль, добавляем оливковое масло и специи. В отдельную ёмкость выкладываем булгур, добавляем зелень, масло и лук. В салатной миске смешиваем все ингредиенты и наслаждаемся вкусным и полезным салатом.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что съесть, чтобы не пьянеть? 5 продуктов, которые помогут предотвратить похмелье
Что съесть, чтобы не пьянеть? 5 продуктов, которые помогут предотвратить похмелье
Как быстро накачать пресс мужчине. 3 эффективных упражнения от тренера
Как быстро накачать пресс мужчине. 3 эффективных упражнения от тренера
TOP 3
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Фитнес
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
Тренды
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
Здоровье
© championat.com 2000–2022