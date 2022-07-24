Как приготовить полезный салат на ужин. Пошаговый рецепт

Он точно не оставит вас голодными.

Салат — универсальное блюдо, но ведь, по мнению многих, одним салатом не наешься. На самом деле салатом наесться можно, если он — белковый.

Белковый салат — хороший способ утолить чувство голода на длительное время. Особенно если в нём присутствуют такие ингредиенты, как курица, рыба (преимущественно лосось), бобы и цельное зерно. Все эти продукты на длительное время обеспечат вас энергией и придадут сил.

Главное правило для всех белковых салатов — они должны сочетать в себе определённый набор продуктов, где яйца и молочка — основные компоненты. Также в списке ингредиентов значатся курица, индейка, нежирное мясо, рыба и морепродукты, бобовые, фрукты и овощи.

Вот несложный рецепт белкового салата.

Вам понадобятся:

миндаль — 100 г;

перец чили — 1/4 ч. л.;

свежая зелень (например, шпинат, салат айсберг, салат романо) — 300 г;

булгур — 70 г;

нут — 70 г;

фасоль — 70 г;

лук красный — 1/2 шт.;

масло оливковое — по вкусу.

На сковороде обжариваем миндаль, добавляем оливковое масло и специи. В отдельную ёмкость выкладываем булгур, добавляем зелень, масло и лук. В салатной миске смешиваем все ингредиенты и наслаждаемся вкусным и полезным салатом.