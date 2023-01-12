Тренировка с петлями TRX для красивых рук. 3 упражнения фитнес-модели

Вы отлично прокачаете мышцы и приведёте их в тонус.

Тренироваться с петлями TRX одно удовольствие. Это универсальный тренажёр для прокачки всех групп мышц. Дополнительные отягощения не требуются, заниматься нужно с весом собственного тела.

TRX отлично подойдут и новичкам, и профессионалам. Любое упражнение можно и упростить, и усложнить, в зависимости от вашей физической подготовки. Условия для тренировок с петлями такие же, как и для любых других – желание заниматься, регулярность, здоровое питание и грамотное восстановление. При соблюдении всех этих моментов результат не заставит себя долго ждать.

Сегодня мы вместе с фитнес-моделью Алёной Доманской подготовили тренировку для красивых рук. Вас ждут всего три упражнения, но обещаем, легко не будет. Включайте видео и присоединяйтесь к нам.

Ранее мы подготовили тренировку с TRX для красивого пресса. Ищите видео по ссылке