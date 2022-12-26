Тренировка с TRX для красивого пресса. 3 упражнения от фитнес-модели

Красивый, подтянутый и накачанный пресс хотят многие. И не только в сезон летних бикини. Если спустя долгие месяцы тренировок классические упражнения вам надоели, пора попробовать что-то новенькое.

Одним из интересных помощников в прокачке пресса станут петли TRX. Это многофункциональный тренажёр, который можно использовать в любых видах тренировок, будь то растяжка, силовая или даже кардио.

Вместе с фитнес-моделью Алёной Доманской мы подготовили классную тренировку для прокачки пресса с помощью петель. Вас ждёт всего три упражнения, но зато каких! Они точно не дадут вам заскучать на тренировке и зажгут ваш пресс.

Отправляйтесь на поиски этого тренажёра в вашем спортивном зале. А если вдруг упражнения покажутся вам лёгкими на первый взгляд, не вводите себя в заблуждение, всё совсем не так. Но чем труднее путь – тем лучше результат, не так ли?

Ранее Алёна подготовила для вас тренировку грудных мышц с петлями TRX. Ищите её по ссылке