«Чем старше ребёнок, тем больше ему нужно». Сколько стоит отдать сына на тхэквондо?

Практически каждый ребёнок хочет чем-то заниматься. Танцы, живопись, музыка и, конечно же, спорт – выбор огромен. Если сосредоточиться на последнем, тут также большой разброс. Но как выбрать подходящую секцию? Ответ прост: послушайте, чего хочет малыш, и помогите ему сделать первые шаги в этом направлении.
Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит детский спорт на самом деле. Сегодня с нами на связи мама мальчика, который занимается тхэквондо.
мама тхэквондиста
«Для развития ребёнка очень важна двигательная активность, тем более для мальчиков. Мой младший сын хотел заниматься либо боксом, либо какой-то борьбой. Территориально близко была только секция тхэквондо, меня устраивало, что она рядом с домом. Тренировки проходят при школе в удобное для меня время (я могла отводить ребёнка только после работы). Также здесь основное – это авторитет тренера и уважение к нему. Наставник у нас замечательный. Мой сын занимается уже третий год, и мы ни разу не пожалели. Ребёнку очень нравится, а это самое главное!»
Для занятий в самом начале особенно ничего не надо. Первые тренировки могут проходить и в обычной спортивной форме. Обувь не нужна, так как занимаются дети босиком. Когда уже мастерство маленького спортсмена растёт, появляются спарринги, а с ними и необходимость в экипировке.
Фото: Из личного архива Маргариты Чапуриной
Экипировка
У нас экипировка ТКД ITF для тренировок и спаррингов. Добок (кимоно) стоит от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Перчатки обошлись примерно в 2,6 тысячи, шлем в 3 тысячи рублей. Если говорить о футах, тут цены разные: это может быть 1 тысяча рублей, а может быть 2,5 тысячи.
Также нужна защита паховой зоны в виде ракушки, это около 700 рублей. Для девочек есть дополнительная защита груди, она стоит примерно 2 тысячи рублей. Также необходима капа, она обошлась в 350 рублей.
Обновляется всё по мере роста ребёнка, постепенно заменять нужно футы, так как растёт нога, и так далее. Мы как купили экипировку два года назад, так всё у нас пока подходящее.
Сумка
Они бывают разные, от тысячи рублей и выше. Есть специальные для тхэквондо, стоят около 4 тысяч рублей. Мы купили рюкзак за тысячу рублей, пока у нас вся экипировка в него помещается.
Фото: Из личного архива Маргариты Чапуриной
Тренировки и соревнования
В месяц стоимость абонемента – 3,6 тысячи рублей, в него входят три занятия в неделю по 1,5 часа. Для спортивного роста необходимы выезды на соревнования. Пока ребёнок маленький, поездки не такие частые. Стоимость участия зависит от уровня турниров, варьируется от 1 до 3 тысяч рублей. Также обязательно проходит ежегодная аттестация, стоимость зависит уже от цвета пояса. У сына пока белый пояс, поэтому цена около 2 тысяч рублей.
В обычный месяц на спортивное увлечение уходит 3,6 тысячи рублей — только на абонемент, если взять месяц с соревнованиями, примерно на 3 тысячи больше.
Спорт – не только способ направить куда-то энергию ребёнка, но и отличное место воспитания, ведь на тренировках детям прививают дисциплину. Поддерживайте в детях желание заниматься спортом и достигать высот!
Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит отдать сына в хоккейную секцию. Рассказ мамы спортсмена читайте по ссылке
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