«Чем старше ребёнок, тем больше ему нужно». Сколько стоит отдать сына на тхэквондо?

Практически каждый ребёнок хочет чем-то заниматься. Танцы, живопись, музыка и, конечно же, спорт – выбор огромен. Если сосредоточиться на последнем, тут также большой разброс. Но как выбрать подходящую секцию? Ответ прост: послушайте, чего хочет малыш, и помогите ему сделать первые шаги в этом направлении.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит детский спорт на самом деле. Сегодня с нами на связи мама мальчика, который занимается тхэквондо.

Маргарита Чапурина мама тхэквондиста «Для развития ребёнка очень важна двигательная активность, тем более для мальчиков. Мой младший сын хотел заниматься либо боксом, либо какой-то борьбой. Территориально близко была только секция тхэквондо, меня устраивало, что она рядом с домом. Тренировки проходят при школе в удобное для меня время (я могла отводить ребёнка только после работы). Также здесь основное – это авторитет тренера и уважение к нему. Наставник у нас замечательный. Мой сын занимается уже третий год, и мы ни разу не пожалели. Ребёнку очень нравится, а это самое главное!»

Для занятий в самом начале особенно ничего не надо. Первые тренировки могут проходить и в обычной спортивной форме. Обувь не нужна, так как занимаются дети босиком. Когда уже мастерство маленького спортсмена растёт, появляются спарринги, а с ними и необходимость в экипировке.

Фото: Из личного архива Маргариты Чапуриной

Экипировка

У нас экипировка ТКД ITF для тренировок и спаррингов. Добок (кимоно) стоит от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Перчатки обошлись примерно в 2,6 тысячи, шлем в 3 тысячи рублей. Если говорить о футах, тут цены разные: это может быть 1 тысяча рублей, а может быть 2,5 тысячи.

Также нужна защита паховой зоны в виде ракушки, это около 700 рублей. Для девочек есть дополнительная защита груди, она стоит примерно 2 тысячи рублей. Также необходима капа, она обошлась в 350 рублей.

Обновляется всё по мере роста ребёнка, постепенно заменять нужно футы, так как растёт нога, и так далее. Мы как купили экипировку два года назад, так всё у нас пока подходящее.

Сумка

Они бывают разные, от тысячи рублей и выше. Есть специальные для тхэквондо, стоят около 4 тысяч рублей. Мы купили рюкзак за тысячу рублей, пока у нас вся экипировка в него помещается.

Фото: Из личного архива Маргариты Чапуриной

Тренировки и соревнования

В месяц стоимость абонемента – 3,6 тысячи рублей, в него входят три занятия в неделю по 1,5 часа. Для спортивного роста необходимы выезды на соревнования. Пока ребёнок маленький, поездки не такие частые. Стоимость участия зависит от уровня турниров, варьируется от 1 до 3 тысяч рублей. Также обязательно проходит ежегодная аттестация, стоимость зависит уже от цвета пояса. У сына пока белый пояс, поэтому цена около 2 тысяч рублей.

В обычный месяц на спортивное увлечение уходит 3,6 тысячи рублей — только на абонемент, если взять месяц с соревнованиями, примерно на 3 тысячи больше.

Спорт – не только способ направить куда-то энергию ребёнка, но и отличное место воспитания, ведь на тренировках детям прививают дисциплину. Поддерживайте в детях желание заниматься спортом и достигать высот!

Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит отдать сына в хоккейную секцию. Рассказ мамы спортсмена читайте по ссылке