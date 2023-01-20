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Тхэквондо для детей в Москве, сколько стоят занятия в секции и школе тхэквондо?

«Чем старше ребёнок, тем больше ему нужно». Сколько стоит отдать сына на тхэквондо?
Светлана Ибрагимова Маргарита Чапурина
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Сколько стоит отдать ребёнка на тхэквондо?
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Мама спортсмена посчитала, во сколько обходится детская секция.

Практически каждый ребёнок хочет чем-то заниматься. Танцы, живопись, музыка и, конечно же, спорт – выбор огромен. Если сосредоточиться на последнем, тут также большой разброс. Но как выбрать подходящую секцию? Ответ прост: послушайте, чего хочет малыш, и помогите ему сделать первые шаги в этом направлении.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит детский спорт на самом деле. Сегодня с нами на связи мама мальчика, который занимается тхэквондо.

<a href="https://www.championat.com/authors/6635/1.html">Маргарита Чапурина</a>
Маргарита Чапурина
мама тхэквондиста

«Для развития ребёнка очень важна двигательная активность, тем более для мальчиков. Мой младший сын хотел заниматься либо боксом, либо какой-то борьбой. Территориально близко была только секция тхэквондо, меня устраивало, что она рядом с домом. Тренировки проходят при школе в удобное для меня время (я могла отводить ребёнка только после работы). Также здесь основное – это авторитет тренера и уважение к нему. Наставник у нас замечательный. Мой сын занимается уже третий год, и мы ни разу не пожалели. Ребёнку очень нравится, а это самое главное!»

Для занятий в самом начале особенно ничего не надо. Первые тренировки могут проходить и в обычной спортивной форме. Обувь не нужна, так как занимаются дети босиком. Когда уже мастерство маленького спортсмена растёт, появляются спарринги, а с ними и необходимость в экипировке.

Фото: Из личного архива Маргариты Чапуриной

Экипировка

У нас экипировка ТКД ITF для тренировок и спаррингов. Добок (кимоно) стоит от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Перчатки обошлись примерно в 2,6 тысячи, шлем в 3 тысячи рублей. Если говорить о футах, тут цены разные: это может быть 1 тысяча рублей, а может быть 2,5 тысячи.

Также нужна защита паховой зоны в виде ракушки, это около 700 рублей. Для девочек есть дополнительная защита груди, она стоит примерно 2 тысячи рублей. Также необходима капа, она обошлась в 350 рублей.

Обновляется всё по мере роста ребёнка, постепенно заменять нужно футы, так как растёт нога, и так далее. Мы как купили экипировку два года назад, так всё у нас пока подходящее.

Сумка

Они бывают разные, от тысячи рублей и выше. Есть специальные для тхэквондо, стоят около 4 тысяч рублей. Мы купили рюкзак за тысячу рублей, пока у нас вся экипировка в него помещается.

Фото: Из личного архива Маргариты Чапуриной

Тренировки и соревнования

В месяц стоимость абонемента – 3,6 тысячи рублей, в него входят три занятия в неделю по 1,5 часа. Для спортивного роста необходимы выезды на соревнования. Пока ребёнок маленький, поездки не такие частые. Стоимость участия зависит от уровня турниров, варьируется от 1 до 3 тысяч рублей. Также обязательно проходит ежегодная аттестация, стоимость зависит уже от цвета пояса. У сына пока белый пояс, поэтому цена около 2 тысяч рублей.

В обычный месяц на спортивное увлечение уходит 3,6 тысячи рублей — только на абонемент, если взять месяц с соревнованиями, примерно на 3 тысячи больше.

Спорт – не только способ направить куда-то энергию ребёнка, но и отличное место воспитания, ведь на тренировках детям прививают дисциплину. Поддерживайте в детях желание заниматься спортом и достигать высот!

Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит отдать сына в хоккейную секцию. Рассказ мамы спортсмена читайте по ссылке.
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