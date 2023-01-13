«До подорожания коньки купили за 15 тысяч рублей». Сколько стоит растить сына-хоккеиста?

Не всегда плохо, когда в сердце – лёд. Особенно если речь о хоккеистах, ведь в их сердцах именно он. Прекрасно, когда уже в юном возрасте ребёнок проявляет интерес к спорту, наслаждается своим занятием. Кто знает, может, детские игры перерастут во что-то большее: в любимое хобби, в работу, в призвание.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит детский спорт. Сегодня с нами на связи мама мальчика-хоккеиста.

Алина Колыхалова мама хоккеиста «Когда мой сын был ещё совсем кроха и учился делать первые шаги, в магазине попросил у папы маленькую клюшку, в наборе ещё шла пластмассовая шайба. Он, как неуклюжий медвежонок, бежал с клюшкой, доставал соску, когда приближался к шайбе, бил и говорил: «Жжуха», а дальше обратно вставлял соску в рот. С того дня он с клюшкой не расстаётся. Я водила его и на футбол, и на борьбу, но ничто так не зацепило, как хоккей. Сейчас он говорит, что рождён быть только хоккеистом».

Что касается финансовой стороны вопроса: если покупать действительно качественную защиту и экипировку, а не что-то на неё похожее, выходит довольно дорого. Есть разделение на любительскую и профессиональную линейки. И это, конечно, разное качество и разная цена.

Экипировка

Коньки купили за 15 тысяч рублей в прошлом году, сейчас они уже стоят 20 тысяч. Нужна заточка примерно раз в две недели, она обходится в 400 рублей. Клюшки имеют большой ценовой разброс, мы брали фирмы Bauer за 10 тысяч рублей, это было до подорожания. Также для клюшек нужна обмотка, рулон стоит 800-1000 рублей, на пару месяцев хватает. Далее — шлем. Мы брали профессиональный за 11 тысяч рублей, краги (перчатки) мы покупали за 5 тысяч.

Цена налокотников была удивлением: от пары тысяч до 11. А это тоже очень важная часть защиты, и экономить нельзя. Так же и наколенники – от 2500 рублей до 14 тысяч в детском сегменте. Защита шеи стоит около 5 тысяч рублей.

Фото: Из личного архива Алины Колыхаловой

Сумка

В качестве баула сначала взяли большую спортивную сумку, но это оказалось неудобно. Потом купили на колёсах в виде рюкзака с ручкой. Для ребёнка оказался идеальный вариант. Цены могут быть разными, в среднем 2-3 тысячи рублей.

Форма

Шорты стоят 8500, гамаши за 1000 рублей можно найти, ведь это расходный материал, быстро появляются дырки и потёртости. Термобельё брали недавно: штаны – 3 тысячи и кофта – 2 тысячи рублей. Носки брала недавно — 800 рублей. Далее — кроссовки для ОФП, тут всё зависит от вашего желания, цены могут быть совершенно разные. Игровая джерси обошлась в 1800 рублей, тренировочная — в районе тысячи. Если подбирать форму в размер, а не на вырост, её хватает примерно на сезон.

Тренировки и сборы

Абонемент для тренировок стоит 16 тысяч рублей. Он включает четыре «льда» в неделю по 75 минут, два занятия по общей физической подготовке и одно по акробатике – оба по 60 минут.

Также хотя бы раз в неделю необходима «бросковая зона», она стоит 1600 рублей. Подкатка, индивидуальная тренировка стоит минимум 2500, это за один час, плюс оплата льда, обычно это 1000.

Выездная игра стоит 3500 рублей. Летние сборы длятся 10 дней, проходят на базе нашего клуба. Они обошлись примерно в 20 тысяч рублей. Выездные сборы стоят дороже, но они для ребят постарше.

В среднем в месяц увлечение сына обходится в районе 30 тысяч рублей. Это если брать самый минимальный финансовый порог.

Фото: Из личного архива Алины Колыхаловой

Первую тренировку и игру хоккеисты будут помнить всю жизнь. Быть родителем спортсмена – большая ответственность: поддерживайте своих маленьких героев. Делать первые шаги в профессиональном спорте очень тяжело, без вас они не справятся.

Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит растить сына-футболиста. Историю папы спортсмена читайте по ссылке