Как быстро выучить движения из зумбы? Видеоурок от профессиональной танцовщицы

Когда занятия спортом стали обыденностью, а привычный набор упражнений надоел, настаёт время подыскать себе что-то поинтереснее. На помощь в таком случае могут прийти групповые программы.

Самый яркий, зажигательный и весёлый способ сжечь калории – зумба. Она не только поднимет настроение, но и поможет подтянуть тело, улучшить осанку, а также повысить тонус мышц. За час занятий зумбой можно сжечь до 800 ккал. Попробовав такую тренировку однажды, вы уже не сможете заниматься без музыки. И сегодня вы лично в этом убедитесь, даже если не планируете идти в фитнес-клуб.

Вместе с профессиональной танцовщицей Екатериной Макаровой мы подготовили видеоурок, который поможет вам разучить движения из зумбы и хорошо двигаться на групповых тренировках. Включайте видео, и поехали!

В предыдущем материале рассказали, как быстро разучить базовые движения из хип-хопа.