5 напитков, которые помогут укрепить иммунитет

Мария Кулешова эксперт-биохимик компании «Барьер» Какие напитки улучшают иммунитет? Что приготовить полезного для здоровья?

Повышать защитные свойства организма в холодное время года — это необходимая мера, которая снижает риски простудных заболеваний и гриппа. Кроме аптечных средств, созданных специально для повышения иммунитета (употребляются только по назначению врача), можно и нужно пить вкусные и полезные напитки. Это могут быть чаи и сборы с натуральными ингредиентами, а также напитки, приготовленные в домашних условиях из доступных ингредиентов.

Настой из шиповника

Среди полезных зимних напитков настой из шиповника, пожалуй, лидер. Эти красные ягоды содержат во много раз больше витамина С, чем лимон и смородина. Кроме того, в них много флавоноидов и дубильных веществ — вместе они повышают иммунитет.

Фото: istockphoto.com

Чтобы приготовить чай из шиповника, нужно заварить в стакане кипятка столовую ложку ягод и прогреть на водяной бане в течение 10-15 минут. После этого дать напитку настояться 20-30 минут, отжать гущу и процедить. Больше пользы и эффекта получите при употреблении напитка по 100 мл дважды в день после еды.

Чай из ягод облепихи

Облепиха — ценный натуральный продукт, хорошая поддержка нервной системы, средство для укрепления иммунитета. В ней много фосфора, магния, железа, каротина. Облепиховый чай с ягодами может восполнить суточную потребность организма в витаминах. Он облегчает физическое состояние при простуде и кашле, улучшает работу дыхательных путей, а также снижает давление и благотворно влияет на сосуды и сердце.

Облепиховый чай содержит три антиоксиданта — витамины Е, С и А. Поэтому он считается главным помощником при борьбе с морщинами. Чтобы его приготовить, потребуется 100 г ягод, две столовые ложки корицы и мёд по вкусу. Нужно залить всё это кипящей отфильтрованной водой. Через пять минут облепиховый чай можно пить.

Клюквенный морс

Клюква — полезная ягода для здоровья сердца. Она содержит витамин Р, который укрепляет стенки сосудов, и витамины группы В, что участвуют в процессе кроветворения. Микроэлементы, аминокислоты, а также три вида полезных кислот (яблочная, бензойная, лимонная) при регулярном употреблении напитка позволяют восстановить работу нервной системы, замедлить старение и улучшить кожный покров.

Фото: istockphoto.com

Клюквенный морс восстанавливает обмен веществ, выводит из организма токсины, а содержащийся в нём калий поддерживает в норме работу сердца. Кроме того, отличным дополнением к клюквенному морсу станет вода, обогащённая магнием, необходимым для организма в условиях окружающей среды. Для этого можно использовать специальный фильтр.

Чтобы получить от клюквы максимум пользы, нужно измельчить блендером 500 г ягод, процедить их, добавить сахар, 300 мл очищенной воды и поставить на плиту. После закипания смешать с клюквенным соком.

Напиток из рябины

Это мощный антиоксидант. Благодаря мочегонным свойствам напиток из рябины выводит из организма токсины. А каротин, витамин С, сорбиновая, щавелевая и фолиевая кислоты укрепляют иммунитет.

Чтобы получить вкусный напиток, необходимо залить ягоды рябины двумя стаканами отфильтрованной воды, дать закипеть, добавить ещё воды и снова прокипятить. После чего всыпать в кастрюлю сахар, положить кусочки яблока или имбиря и перетереть блендером. За такой полезный коктейль организм точно скажет спасибо.

Кисель из кизила

Среди тех, кто следит за фигурой, бытует мнение о пользе ягод годжи для снижения веса. Кизил и барбарис по пользе состава не только не уступают, но даже превосходят их. Они ускоряют метаболизм благодаря наличию пектиновых веществ, улучшающих пищеварение и обменные процессы. Это помогает сохранить молодость.

Фото: istockphoto.com

Сделать напиток ещё более «молодильным» можно, если заварить его на воде с цинком. Именно цинк отвечает за поддержание красоты волос и ногтей и за хороший метаболизм. Так, 90% цинка организм усваивает из воды, поэтому важно, чтобы в ней было достаточно этого микроэлемента.

Кисель из кизила готовится легко и способен повысить уровень глюкозы в крови и улучшить ферментативную активность поджелудочной железы. Это особенно полезно для людей с сахарным диабетом.

Для приготовления киселя нужно отварить 125 г ягод в течение 10 минут, протереть через сито ягодное пюре и вернуть на плиту. Добавить 125 г сахара, проварить ещё пару минут, добавить разведённые в чистой воде две столовые ложки кукурузного крахмала и довести до кипения.

Эти простые народные рецепты действительно эффективны в период распространения ОРВИ. Они положительно сказываются на иммунитете, ускоряют процесс лечения депрессии и сокращают риск авитаминоза. Однако крайне важно готовить эти напитки на чистой отфильтрованной воде высокого качества, иначе польза от ягод сойдёт на нет.