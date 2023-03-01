Что такое оптимальное боевое состояние и как в него войти: 4 техники от психолога

Что важно для победы на соревнованиях? Разумеется, талант, грамотно выстроенный тренировочный процесс и литры пота, пролитые на его протяжении. Но этого недостаточно. Помешать реализовать задуманное могут страх, напряжение и прошлый негативный опыт.

Кстати, это касается не только спортивных достижений. К советам, которые последуют ниже, стоит прислушаться и бизнесменам, и музыкантам, и даже педагогам – всем, кому предстоит совершить судьбоносный акт демонстрации своих талантов. В общем, речь о психологической подготовке. Что тут важно знать?

Анастасия Лысакова психолог, кандидат психологических наук Задача психологической подготовки спортсмена – войти в оптимальное боевое состояние. Интересно, что у каждого пути его достижения будут своими. Это зависит от особенностей характера. Кому-то необходимо взбодриться, а кому-то, наоборот, успокоиться. Что же это за состояние и как его создать?





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Оптимальное боевое состояние (ОБС) – это, по сути, ощущение вдохновения. Оно складывается из физического, эмоционального и мыслительного компонентов. Именно в этом состоянии спортсмен демонстрирует самые высокие показатели. ОБС основывается на прошлом успешном опыте, вынесенном из похожих ситуаций.

Подобрать подходящие способы вхождения в него помогает психолог, ведь тут много индивидуальных моментов. На случай, если вы хотите обойтись без специалиста, ловите обзор методик.

Кстати, вы знаете, что каждому человеку подходит свой спорт? Именно в нём реально добиться больших результатов. Всё зависит от типа темперамента. Читайте об этом по ссылке.

Фото: istockphoto.com

1. Аутотренинг

Данная методика – применение мышечной релаксации, самовнушения и аутодидактики. Спортсмен программирует тело на установки, которые он себе внушает. Как это работает? Техника переключает организм из напряжённого состояния в спокойное.

Ранее аутотренинг использовался часто. Однако сейчас непопулярен. Почему? Он помогает небольшому количеству людей. Конечно, важно говорить себе: «Я сильный», «Я справлюсь». Но работает это не со всеми спортсменами. Есть более эффективные упражнения.

2. Закон Йеркса — Додсона

Два американских психолога Роберт Йеркс и Джон Додсон вывели важное правило. Они выяснили, что наилучшие результаты достигаются при средней интенсивности мотивации. Что это значит? Сильное желание увеличивает напряжение. Как итог – проигрыш.

Фото: istockphoto.com

Если спортсмен слишком сильно сконцентрирован на победе, то для него важно вовремя снизить планку, перестать придавать цели настолько большое значение. Понять, что поражение – это не конец света. Ещё будут шансы.

Как научиться правильно ставить цели в тренировках? Пошаговая инструкция ЗДЕСЬ

На основании этого заключения появилось много действенных методик. Важно убрать установки вроде: «Я не готов», «Кто-то лучше», «У меня неидеальная форма». Важно ставить адекватные цели. Например, планировать не полную победу, а (пока) попадание в пятёрку лучших.

3. Идеомоторная тренировка

Это активное представление реально выполняемых двигательных навыков. Техника способствует ускорению совершенствования.

Фото: istockphoto.com

Спортсмену важно представлять все свои действия подробно. Не со стороны, а, словно он это проживает прямо сейчас. Например, футболист должен почувствовать удар по мячу всеми группами мышц. При этом должно быть задействовано и дыхание. Такая синхронизация включает активную работу головного мозга. Научно доказано, техника оказывает такой же эффект, как и обычная тренировка.

В этом и есть главный секрет. Если спортсмен тренируется вкупе с идеомоторной тренировкой, он будет показывать результаты лучше, чем его конкуренты.

4. Важные ритуалы

Спортсмены – суеверные люди. Даже самые титулованные верят в какие-то свои ритуалы. И это нормально. Почему? Эти вещи являются установкой на успех. Они уже стали частью нейронной связи. Чтобы всё прошло гладко, лучше их соблюсти.

Фото: istockphoto.com

Перед стартом необходимо проговорить все моменты, которые нужны будут в процессе. Когда атлет сосредоточивает всё внимание на цели, он забывает о средствах её достижения. Концентрация не может быть одновременно на двух объектах. А значит – спортсмен проиграет.

Второй важный момент – сосредоточиться на самом процессе, а не на результате. Это позволит быть максимально сконцентрированным.

Теперь вы понимаете, почему большинство из этих советов подойдут не только спортсменам? Оптимальное боевое состояние – это то, что важно научиться создавать и регулировать каждому человеку. Ведь у всех бывают моменты, когда требуется собрать все свои знания, навыки и волю, чтобы показать, на что способен.

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