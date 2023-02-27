Онлайн-этикет: 5 правил общения фитнес-инструктора с клиентом

В связи с быстрым развитием социальных сетей и мессенджеров коммуникация тренера и его подопечных вышла за рамки фитнес-залов. Сократились и дистанция, и время на получение информации.

Теперь в один клик можно узнать (поменять) вещи, которые ещё недавно нужно было обсуждать лично. Например, отмена тренировки даже не требует телефонного разговора с объяснением причин. Хорошо это или плохо? Вопрос философский, и ответ на него конструктивным быть не может. Важно понять, что с этим делать. Как вести онлайн-общение грамотно и с пользой для всех?

Фото: istockphoto.com

Юлия Корчагина-Озджан бизнес-преподаватель, международный эксперт по личному бренду, спикер Университета «Синергия» Взаимоотношения тренера и клиента следует начинать с озвучивания правил поведения не только в зале, но и при общении в сети. Очень важно наладить понимание на всех этапах коммуникации. При этом всегда нужен мягкий подход. Человек приходит к фитнес-инструктору решать конкретные проблемы, и он хочет добиться результатов. Любую информацию важно доносить корректно.

Конечно, в каждом случае будут свои правила и исключения. Особенно если вы уже долго общаетесь с клиентами. Здесь рабочие отношения могут перейти на дружеский уровень. Если же вы только знакомитесь с человеком, старайтесь строго соблюдать онлайн-этикет. Что он предполагает?

Чего делать не стоит?

1. Давать оценку физической формы

Нельзя говорить и писать клиенту про фигуру, внешность и другие его данные. Психика устроена таким образом: что, если человека в процессе работы оценивать, поправлять, он не дойдёт до результата. Спрашивайте исключительно о задачах и планах, расписывайте график тренировок и назначайте время начала занятий.

Фото: istockphoto.com

2. Писать в выходные дни и после 21:00 в будни

У всех есть дела и свой распорядок. Особенно это касается выходных дней. Если вы мобильны и готовы быть на связи всегда, стоит обговорить этот момент с клиентом. Адресат, наоборот, может иметь чёткий график работы и отдыха, а пиликающий телефон доставит ужасный дискомфорт. Конечно, это не касается экстренных переносов занятий и других внештатных ситуаций.

Важно! О личных звонках лучше договариваться отдельно. Не все любят общаться по телефону.

3. Отправлять аудиосообщения без необходимости

Новый формат в мессенджерах позволил отправлять короткие голосовые сообщения. Удобный способ, когда вы заняты и нет возможности написать длинное послание, а человек на противоположном конце провода ждёт внятных объяснений. Только в этом случае можно использовать аудиосообщение.

Фото: istockphoto.com

Всегда перед отправкой уточните, не против ли клиент, имеет ли он возможность прослушать в данный момент аудио от вас.

4. Менять планы без предупреждения

В случае изменения расписания тренировок сообщать о корректировках следует минимум за два-три часа. Лучший вариант — за сутки. Важно убрать слово «извините». Говорите: «Мы переносим занятие на другое время». Старайтесь держать дистанцию. Про все подробности переноса или отмены сообщайте лично.

5. Общаться на «ты»

«Золотое правило» этикета (не только онлайн) – при первой встрече обращаться на «вы». Переход на «ты» производится, когда клиент готов к неформальному общению. Здесь неважен возраст. Человек может быть моложе вас. Это не повод забывать о субординации.

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