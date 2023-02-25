Чтобы тренировки были в радость и на пользу.

Виды спорта и характер человека: какой у вас темперамент и что лучше подойдёт

Анастасия Швыркова психолог Есть прямая зависимость успехов в выбранной деятельности и темперамента. Всё дело в психологических особенностях каждого человека. Именно они служат своеобразным навигатором — подсказывают, в какой сфере вас ждёт успех. Если его нет, скорее всего, считать информацию не удалось и сфера была выбрана неудачно.



Виды спорта, разумеется, не исключение. У каждого из нас есть свой идеальный. Именно в нём удастся достигнуть высот.



Итак, мы имеем четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Как понять, что из этого про вас? Какие виды активности будут идеальные в каждом из случаев? Отвечаем на все эти вопросы и прокладываем свой путь в спорте.

Кто такие холерики?

Холериков видно издалека. Яркие, экспрессивные, эмоциональные — они никогда не сидят на одном месте. Все их движения стремительны и быстры. Активно жестикулируют. Это легковозбудимый тип личности. У них может быстро меняться настроение. Из яркого веселья внезапно впадают в ярость. Они заводятся с пол-оборота.

Фото: istockphoto.com

Их виды спорта

Холерикам подойдут варианты активности, где нужна хорошая реакция. Среди них: футбол, хоккей, MMA, бокс. Такие люди не терпят однообразия. Им могут понравиться и танцы. Например, хип-хоп, латина, танго, сальса, бачата. Главное — на соревнованиях держать себя в руках, чтобы не перегореть до выхода на стадион или танцпол.

Кто такие сангвиники?

Таких людей отличает сильный, активный и устойчивый тип нервной системы. Жизнерадостные, подвижные, смелые, когда необходимо — терпеливые. Они находят подход к любому человеку и умеют договариваться. Конфликты — это не про них. Сангвиники с большей вероятностью будут всех мирить.

Фото: istockphoto.com

Их виды спорта

Этот тип темперамента очень работоспособен. Таким людям подойдут и командные, и индивидуальные виды спорта. Главное, чтобы там требовалось всегда быть в полной боевой готовности. Какие это варианты? Борьба, дзюдо, баскетбол и волейбол, большой теннис, фехтование. Если танцы, то хаус, booty dance, брейк-dance, go-go, шаффл. Это виды, которые помогают реализовать неуёмную энергию.

Кто такие флегматики?

Спокойные, медлительные и очень целеустремлённые — это всё о них. Они любят длительные тренировки на технику. Их не пугает монотонность. Если флегматики что-то начинают, то обязательно доведут дело до самого конца. Им сложно переключаться с одного вида деятельности на другой. По этой причине основательно и сосредоточенно выбирают только то, что по душе.

Фото: istockphoto.com

Их виды спорта

Если вы относитесь к этому типу, то выбирайте пауэрлифтинг, плавание, бег на длинные дистанции, велосипедный спорт, йогу или пилатес. Выносливость помогает добиться хороших успехов в данных видах спорта. Если танцы, то пусть они будут медленными. Например, утончённый балет или стрип-пластика.

Кто такие меланхолики?

Это люди тонкие, душевные, очень чувствительные. Часто у них бывают проблемы с самооценкой. Их легко обидеть и ранить. Представители данного типа живут в своём богатом внутреннем мире. Они редко кого-то туда пускают.

Фото: istockphoto.com

Их виды спорта

Командные варианты — не их история. Подойдёт что-то спокойное, основательное и эстетичное. Это могут быть фигурное катание, гимнастика, йога. Если танцы, то что-то чувственное: боди-балет или вальс.

Всё это важно учитывать и при выборе профессии. Как понять, что сейчас вы не на своём месте? Что нужно делать, чтобы работа начала радовать? Читайте ЗДЕСЬ.