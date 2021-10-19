С какими психологическими барьерами сталкиваются профессиональные атлеты?

В спорте высоких достижений важна не только физическая подготовка. Не обойтись и без устойчивой психики.

Егор Райс спортивный психолог и агент, партнёр Privyet С какими сложностями сталкиваются профессиональные спортсмены?

Абсолютно каждый спортсмен — от ребёнка, которого только отдали в спортивную секцию, до мастера спорта международного класса — испытывает ряд проблем: адаптация, страх травмы, проблемные взаимоотношения в команде, страх публичных выступлений и многое другое. Всё это сказывается на внутреннем состоянии как начинающего, так и уже состоявшегося спортсмена. А это, в свою очередь, напрямую влияет на его физическую подготовку и в целом на мотивацию.

Эмоциональная устойчивость и правильный настрой дают положительный заряд на соревнованиях — у спортсмена начинают «гореть глаза», что приводит к высоким результатам. Однако существует ряд психологических барьеров, которые мешают спортсмену, вселяют в него страх неудач и демотивируют.

Панические атаки перед крупными соревнованиями

Один из самых распространённых барьеров для спортсменов — приступ панических атак перед началом важных соревнований. Несмотря на годы упорных тренировок, многие не могут перебороть страх и тревогу и в конечном счёте терпят неудачу. Более того, в отличие от причин страха, причины тревоги обычно не осознаются, но вселяют в человека ощущение неопределённости и ожидание отрицательных событий.

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Страх и тревога, которые перетекают в панические атаки, — истинные враги спортсменов. Чтобы решить эту проблему, особенно важно обратить внимание на дыхательные и концентрационные техники, которые способны устранить приступы и переместить фокус внимания на победу.

Страх «выхода в тираж»

В более взрослом возрасте спортсмены боятся завершения карьеры — это второй наиболее распространённый психологический страх среди них.

Когда всю свою жизнь посвящаете подготовкам к соревнованиям и выступлениям, то на закате карьеры начинаете задумываться и переживать: «А что будет дальше?». Не у всех есть возможность стать тренером, да и далеко не каждый спортсмен может и хочет этим заниматься.

Такой страх обоснован и требует более глубокой работы со специалистом. Однако нередко можно услышать мнение, что обращаться к нему стыдно и это непременно означает, что с вами что-то не так. Это ошибочное суждение — любое взаимодействие с психологом говорит о том, что спортсмен готов продолжать работу над собой, расти, справляться с проблемами и двигаться дальше, находить иные возможности реализовать себя после профессиональной карьеры.

Боязнь травмы и долгого восстановления

Боязнь боли — это, в первую очередь, инструмент самосохранения, который иногда способен усилить физические показатели. Однако необходимо понимать, что сильный страх перед травмой становится преградой в жизни любого человека, а спортсмена особенно. Ведь каждый профессиональный атлет сталкивается с большим количеством «ранений». Некоторым после сильных травм даже приходится заканчивать карьеру.

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Синдром нереализованных возможностей — это психологическая травма практически любого спортсмена, которая будет идти с ним всю жизнь. Если не удаётся справиться с ней в одиночку, то стоит обратиться к специалисту — он поможет разобраться в проблеме.

Негатив в социальных сетях

Социальные сети — это возможность общения с аудиторией и увеличение медийности. Однако из этого может вытекать и другая психологическая проблема, связанная с негативом в социальных сетях. Каждый начинающий или опытный спортсмен тяжело переживает даже самое маленькое поражение, а когда об этом пишут СМИ или в роли критиков выступают незнакомые люди в комментариях, становится особенно трудно. Важно научиться не обращать внимание на «диванных экспертов», стараться воспринимать только позитив, который посылают поклонники, и дарить его в ответ.

Социальные сети заставляют нас подсознательно сравнивать себя с другими. Так мы сталкиваемся с неким «зеркальным» эффектом — хочется такую же обувь, как у кого-то, смартфон, автомобиль и так далее. При правильной работе над собой именно мы можем быть хорошим и позитивным примером — а спортсмен, в первую очередь, должен быть примером для своих последователей и подписчиков. «Я хочу бежать, плыть, как он/она! Хочу добиться всего, чего добились эти спортсмены!» — вот такая мотивация положительно влияет на людей, которые следят за тем или иным атлетом в соцсетях. Таким образом, идёт взаимный обмен позитивом и полезными действиями.

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Каждому спортсмену — и не только — стоит помнить, что абсолютно любой страх можно повернуть в свою пользу. Не стоит ждать, пока фобия «закончит» вашу карьеру. Преодолеть такие барьеры спортсменам часто помогают спортивные психологи — они как члены команды или самые преданные болельщики всегда будут на вашей стороне. Совместная проработка страхов и постановка новых задач и целей — отличная мотивация для роста.