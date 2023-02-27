Диетолог назвал 6 лучших групп продуктов для набора мышечной массы

Упорные тренировки без правильного питания не приведут к желаемому результату.

Шапиюлла Абдулаев врач-терапевт в клинике «Чайка», член американского общества клинических диетологов Волшебных продуктов для наращивания мышечной массы нет. Но есть те, которые могут в этом помочь.

Для начала разберёмся, почему важнее сбалансированное питание, а не отдельные продукты. Давайте представим ситуацию, где вы употребляете только белки (протеин). Чудесный мир? Не тут-то было!

Организм не сможет самостоятельно обеспечивать себя должным количеством других необходимых питательных веществ, и потому ни о каком росте мышц не может быть и речи.

Мышечной рост происходит, когда организм закрывает все потребности, причём это не только рацион и тренировки. Сюда же входят сон, эмоциональная составляющая, состояние здоровья в целом. И этот список можно продолжать.

Ещё нужно разделять такие понятия, как профессиональный и любительский спорт (хобби). Первый случай требует от человека колоссальной концентрации внимания на процессе. Атлет в этом случае ничем, кроме тренировок, не занимается, тогда как 99% людей работают, общаются с коллегами, друзьями, занимаются другими делами.

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Высокоинтенсивный спорт требует 100% самоотдачи, но у этого есть последствия для здоровья. Да, тренировки могут помочь вам привести тело в порядок, только не увлекайтесь этим.

Есть список групп продуктов, которые стоило бы включить в рацион человека, желающего позаботиться о себе. Только есть один нюанс. Если вам кажется, что вы должны есть только эти продукты, это не так. Ваша жизнь не должна крутиться вокруг контейнеров с едой.

Важно включать в рацион белки/жиры/углеводы. Вот список продуктов, которые могут помочь в улучшении роста мышц.

Белки

Белок является основным строительным материалом мышц, поэтому потребление белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые, может помочь в увеличении мышечной массы.

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Красное мясо

Это богатый источник белка, железа и креатина, которые могут помочь улучшить рост мышц и набор массы.

Рыба

Продукт содержит белок и здоровые жиры, такие как Омега-3, которые также способствуют увеличению мышечной массы и улучшению общего состояния здоровья.

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Яйца

Это богатый источник белка и других важных питательных веществ. Идеально для завтрака.

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Углеводы

Являются главным источником энергии для организма и могут помочь увеличить массу мышц.

Крупы

Предпочтительными источниками углеводов выступают крупы, хлеб, картофель.

Жиры

Хотя жиры не являются непосредственно необходимыми для роста мышечной массы, некоторые источники жиров способствуют этому. Плюс не забывайте, что важный для качества тела гормон, тестостерон, синтезируется из жиров (холестерина).

Подробнее о том, почему не стоит отказываться от масла и орехов, узнаете здесь

Молочные продукты

Молоко, йогурт и творог содержат белок и кальций, которые помогают стать сильнее внешне и внутренне и укрепить кости, что немаловажно для спортсменов.

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Бобовые

Турецкий горох

Фасоль, нут, чечевица и горох содержат белок, углеводы и другие важные питательные вещества, необходимые тренирующимся. Например, зерно нута содержит до 30% белка, который по пользе можно сравнить с яичным.

А также в составе турецкого гороха есть основные незаменимые для организма аминокислоты — метионин и триптофан. В случае нехватки этих органических соединений организм потребляет их из мышечных тканей, что негативно отражается на качестве тела.

Фрукты и овощи

Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые также могут помочь в мышечном росте.

В предыдущем материале рассказали, обязательно ли есть овощи для роста мышц.

Каждая из перечисленных выше групп продуктов приводит к росту мышц, так что не существует универсальных продуктов. Только разнообразное и сбалансированное питание способствует росту мышечной ткани и нормальному функционированию организма.

Фото: istockphoto.com

Отдельным пунктом стоит выбор спортивного питания и добавок, но это совсем другой разговор, так как большинству любителей данная группа препаратов не показана. Не занимайтесь самоназначением, а обратитесь к врачу-диетологу за подробной информацией.