Рассказываем, каким продуктам стоит отдавать предпочтение, если вы следите за фигурой.

Почему не стоит отказываться от масла и орехов? Полезные жиры тоже помогают похудеть

Бытует мнение, что для похудения нужно отказаться от всех жирных продуктов. На самом деле жиры жирам рознь: есть и полезные, которые необходимы организму, в том числе для того, чтобы нормализовать вес. Многие селебрити вроде Дженнифер Энистон и Деми Мур пользуются этим лайфхаком.

Почему не стоит исключать из рациона все жирные продукты

Александр Белобородов доцент, проректор Московского университета государственного и муниципального управления Жировые диеты, несмотря на то что их история восходит к началу прошлого века и первоначально использовались не для похудения, а для лечения ряда психических заболеваний, например, эпилепсии, обретают второе дыхание. И вот почему.

О пользе жиров заговорили ещё в начале 70-х. Диетолог Роберт Аткинс одним из первых обратил внимание на то, что в основе рациона гренландских эскимосов и многих других представителей коренных северных народностей преобладали животные жиры.

При значительной калорийности их рациона в 5000 и более калорий в день они не только крайне редко имели повышенную массу тела, но и не были подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. А в их организме практически полностью отсутствовали возрастные признаки атеросклероза.

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Существует несколько десятков вариаций жировых диет, но их основа заключается в том, что в рационе питания именно жиры используются в качестве основного источника энергии.

Соотношение в питании жира к белкам и углеводам составляет, как правило, от 3:1 до 4:1, исходя из того, что именно чрезмерное поступление в организм углеводов, особенно быстрых, является основной причиной ожирения.

Как понять, что вы едите много жирного? Обратите внимание на эти признаки.

Когда в рационе питания мало углеводов и много жиров, печень преобразует жир в жирные кислоты и кетоновые тела. Последние поступают в мозг и используются как источник энергии вместо глюкозы.

При этом в организме закономерно снижается и приходит в норму уровень инсулина, активизируется липаза и значительно возрастает липолиз, что способствует расщеплению лишних жиров в организме.

Кроме того, при значительном уменьшении уровня углеводов и увеличении доли жиров повышается выработка гормонов грелина и холецистокинина, которые влияют на чувство насыщения. Благодаря этому человек потребляет меньше калорий в течение дня и дольше испытывает чувство сытости.

Какие жирные продукты помогают похудеть

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Рациональное потребление полезных жиров способствуют работе мозга, укрепляет суставы благодаря хорошему холестерину. А также помогает похудеть, ведь такая пища даёт более длительное чувство сытости, в отличие от простых углеводов. Человеку в этом случае не нужны перекусы, его меньше тянет на сладкое, потому что рацион полон и сбалансирован.

Для похудения используются различные виды жиров: растительные масла, рыбий жир, сало, орехи и др. Рассмотрим некоторые из них.

Кокосовое масло. В американских вариантах жировых диет часто в качестве основного жирового продукта для похудения используется кокосовое масло.

Фото: istockphoto.com

Благодаря значительному содержанию лауриновой кислоты в кокосовом масле активизируются метаболизм и липидный обмен (процесс расщепления жиров), что способствует похудению.

Кокосовое масло холодного отжима действительно может успешно бороться с ожирением, обладая жиросжигающими свойствами. Продукт снижает аппетит, быстро утоляет голод, активизирует обмен веществ в организме, контролирует выделение инсулина и выработку других гормонов, которые обеспечивают похудение.

Но при всех своих плюсах кокосовое масло при его регулярном использовании в больших объёмах имеет много медицинских противопоказаний.

Сафлоровое масло. Получают методом холодного отжима из дикого жасмина. Продукт практически по всем параметрам является не только самым полезным жиром, но и, в отличие от кокосового, отлично подходит для жарки продуктов даже во фритюре, практически не окисляясь.

Фото: istockphoto.com

Сафлоровое масло считается чемпионом по содержанию полезных для организма мононенасыщенных жирных кислот: более 77% от общего количества жиров.

А также содержит огромное количество конъюгированной линолевой кислоты — вещества, напрямую способствующего похудению и выведению из организма плохого холестерина.

Какие жиры не стоит добавлять в рацион? По ссылке рассказали о пяти групп продуктов, от которых лучше отказаться.

Исследователи из Техасского университета выяснили, что ежедневный приём сафлорового масла по 3,4 г (примерно четыре столовые ложки) может уменьшить количество жировых отложений в организме, одновременно нарастить мышечную массу и снизить качественные показатели глюкозы в крови.

Сафлоровое масло холодного отжима – лучший жир для похудения, который можно использовать на пользу для здоровья в качестве заправки для салатов, жарки, приготовления любых блюд. Оно практически не имеет никаких медицинских противопоказаний, приятное на вкус и при этом стоит на уровне хорошего оливкового масла.

Орехи. Настоящий кладезь витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Они содержат кальций, калий, магний, железо, фосфор и другие минералы. В продукте содержатся «правильные» жиры, которые помогают насытиться и утолить голод.

Но злоупотреблять орехами не стоит. Польза для фигуры будет только в том случае, если использовать их в качестве перекуса, чтобы утолить голод и употреблять меньше калорий в течение дня.