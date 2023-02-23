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Что из овощей нужно есть для роста мышц — список продуктов

Обязательно ли есть овощи для роста мышц?⁣⁣ Отвечает нутрициолог
Елена Малютина
Обязательно ли есть овощи для роста мышц
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Рассказываем, какую роль выполняют свежие плоды в рационе спортсмена.
<a href="https://www.championat.com/authors/6753/1.html">Елена Малютина</a>
Елена Малютина
дипломированный нутрициолог

Овощи — важная часть рациона каждого человека, чтобы поддерживать организм в тонусе. Зачем они нам нужны и в чём их польза для спортсменов?⁣⁣⠀

Овощи содержат не только витамины, но и минеральные вещества, магний, фосфор, железо. Также они богаты органическими кислотами и эфирными маслами, которые улучшают пищеварение, выводят токсины из организма и подготавливают его к принятию более тяжёлой пищи, например, мяса, круп.

Бесспорное положительное качество овощей – это их низкая калорийность. А клетчатка, которая содержится в овощах, поможет поддержать чувство сытости довольно долго.

Сколько клетчатки нужно есть в день? По ссылке назвали продукты, в которых её больше всего.

Овощи для нашего организма это: ⁣⁣⠀⁣⁣

  • богатый источник разных витаминов и клетчатки;
  • полезная пища для микрофлоры кишечника⁣⁣, которая улучшает пищеварение и предотвращает запоры;
  • помощник в переваривании более тяжёлой пищи.

Фото: istockphoto.com

Можно смело сказать — чем разнообразнее продуктовая корзина по овощам, тем лучше происходит обогащение организма необходимыми витаминами и минералами.

Какую пользу несут в себе овощи для спортсмена?

Для спортсмена важно составить рациональное питание, которое будет восполнять запасы полезных веществ, потерянных во время интенсивных тренировок. Овощи являются отличным инструментом, чтобы сбалансировать рацион.

Если мясо и рыба — это главные источники белков и жиров, которые помогут нарастить мышцы, то овощи — это поставщики клетчатки, необходимой для нормального функционирования кишечника.

Фото: istockphoto.com

Спортсмен должен съедать в день не менее 400 г овощей. При этом желательно не подвергать их излишней обработке, а есть в сыром виде.

Что и как есть для роста мыщц, узнаете тут.

Некоторые полагают, что овощи можно заменить витаминно-минеральными комплексами, но это не так. Никакая синтетическая добавка не заменит натуральную пищу. Добавки предназначены, чтобы дополнить рацион необходимыми веществами, но не более того.

Поэтому добавляйте к основному блюду салат из свежих овощей — приём пищи сразу преобразится, а пищеварение будет работать гораздо лучше.

В предыдущем материале рассказали, какие овощи нельзя есть сырыми.
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