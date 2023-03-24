В этом материале рассмотрим цены на сразу две секции — классическую и пляжную.

«Мяч обойдётся от 5 до 10 тысяч рублей». Сколько стоят занятия волейболом для ребёнка?

Быстрее, выше, сильнее – не просто три слова, а девиз спортсменов, который сопровождает их каждую тренировку. Особенно если речь о волейболе. Ведь чтобы поразить площадку противника, нужно обладать необходимыми для этого вида спорта качествами.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о ценах на детский спорт. Сегодня с нами поделились опытом родители двух спортсменов, которые занимаются волейболом – классическим (в Саратове) и пляжным (в Санкт-Петербурге).

Виктория Кузина мама волейболиста Пойти в эту секцию сын захотел сам. Много лет он занимался сноубордом, а последние два-три года просил записать его на волейбол. Он быстро влился в команду. Сейчас у него пять тренировок в неделю, и в итоге от сноубординга он отказался.

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Спортивная форма и инвентарь

Классический волейбол

Для тренировок и соревнований, конечно, нужна форма. Стандартные майка и шорты вместе стоят от 2,5 тысячи рублей, но необходимо два-три комплекта, чтобы можно было менять одежду при необходимости. Кроссовки могут быть разные. За хорошие придётся отдать от 3,5 тысячи. Обновлять всё нужно по мере роста.

Обычный волейбол достаточно травмоопасен, дети и падают, и растягивают мышцы, поэтому о защите тоже нужно подумать. Налокотники и наколенники – незаменимая часть инвентаря. Комплект обойдётся около четырёх тысяч.

В основном дети используют мяч, который выдаёт спортивная школа, но для самосовершенствования и отработки лучше купить свой. Он стоит от 5 до 10 тысяч рублей. Его хватает на пару лет.

Фото: Из личного архива Виктории Кузиной

Пляжный волейбол

Дмитрий Карпов папа пляжного волейболиста, руководитель Академии пляжного волейбола BVC Ребёнок сам решил пойти на пляжный волейбол, нашей задачей было лишь показать ему разные виды спорта, чтобы он выбрал, что ему по душе — это главное.

Что касается пляжного волейбола, кроме формы, не понадобится ровным счётом ничего. Дети играют босиком, а значит, кроссовки не нужны, да и песок гораздо менее травмоопасен, поэтому на защиту тратиться тоже не придётся. Из одежды следует приобрести комплект из майки и шорт, цена начинается от 700 рублей.

Летом, когда юные спортсмены выходят на открытые площадки, расходы родителей могут возрасти, так как надо предусмотреть переменчивость погоды и приобрести спортивный костюм, специальные носки, термобельё и бейсболку. Здесь всё зависит от финансовых возможностей, траты начинаются с четырёх-пяти тысяч рублей. Форма обновляется нечасто: песок – мягкая поверхность, приятная как для человеческого тела и кожи, так и для тканей. Но дети быстро растут, поэтому экипировку нужно периодически обновлять.

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Занятия и соревнования

Классический волейбол

Секция недорогая – абонемент на месяц стоит 500 рублей. Но на соревнования понадобится в разы больше. Бывает, что в месяце их совсем нет, а иногда удаётся выехать трижды. В зависимости от места и уровня мероприятия это может обойтись в пять тысяч, а может, и в десять.

Пляжный волейбол

Одно занятие будет стоить 700 рублей. Это связано не только с тем, что с детскими группами из 8–10 человек работают сразу два тренера, а прежде всего с эксплуатационными расходами на закрытых площадках, где даже зимой 40-сантиметровый слой песка подогревается до 20°С градусов.

Сам песок также не берётся сразу из карьеров, а предварительно обеспыливается, что устраняет возможность заболевания силикозом.

Фото: Из личного архива Дмитрия Карпова

Летний спортивный лагерь

Классический волейбол

Чтобы ребёнок проводил лето весело и с пользой, его можно отправить в лагерь на месяц. Поездка будет стоить примерно 35 тысяч рублей. Там он улучшает свои физические качества и много взаимодействует с другими детьми, которые, конечно, разделяют его интересы.

Пляжный волейбол

В Академии пляжного волейбола также существуют сборы для отдыха и тренировок. Но в силу особенностей этого вида спорта предлагается посещение мест за границей, где больше пляжей. К примеру, Египет или Турция.

Во время одной из последних поездок путёвка обошлась в 45 тысяч на человека с самолётом, питанием и проживанием на базе. Отдельно оплачивается спортпакет от 20–30 тысяч. в зависимости от тренера. В сумму не входит аренда инвентаря и полей, это от $ 50 до $ 100. Что касается лагеря в России, тут часто всё упирается в дорогу и проживание, которое каждый выбирает сам по возможностям, единственной фиксированной тратой становится спортпакет.

Неважно, где именно ваш ребёнок отбивает мяч: на паркете или на песке. Главное, чтобы он любил это дело, а вы поддерживали его в стремлении добиваться целей.

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