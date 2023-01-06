«Бутсы за 12 тыс. порвались через 2,5 месяца». Сколько стоит растить сына-футболиста?

С самого детства человек начинает проявлять интерес к разным вещам. Задача родителя — понять, куда нужно направить ребёнка, чтобы он смог реализоваться. Если ваш малыш рисует на обоях картинки, возможно, стоит задуматься над художественной школой. Если он подпевает всем песням, даже не зная слов, его призванием может стать музыка. Ну а если он разбивает очередную вазу, пнув в неё мяч, то тут выбор становится очевиден — футбол.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит детский спорт. Сегодня своим опытом поделился папа юного вратаря.

Юрий Воронцов отец молодого вратаря Сын сам захотел заниматься футболом, всё время играл дома в мяч, даже не трогал машинки практически. Когда Стефан разбил мячом очередную лампу в квартире, мы решили отвести его в футбольную секцию. Ему тогда было всего 4,5 года.

Игра от уличной и домашней стала более масштабной. Для занятий футболом нужны два комплекта формы разных цветов, тренировочная форма, ветровка, термобельё, бутсы и щитки. Так как Стефан – вратарь, помимо стандартного футбольного набора, ему регулярно ещё нужно покупать вратарские перчатки. Теперь разберём расходы подробнее.

Фото: Из личного архива Юрия Воронцова

Форма

Игровую форму выдали бесплатно, видимо, это входит в стоимость абонемента. Но всё остальное нужно покупать самому. Комплект тренировочной формы, в который входят штаны, кофта, ветровка и шапка, с заказом через наш клуб стоил 6000 рублей. Форма может прослужить достаточно долго, даже пару лет, если не порвать. Говоря о вратарях, они регулярно падают и прыгают, поэтому термоштаны часто приходят в негодность.

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Бутсы и перчатки

С хорошими бутсами сейчас всё непросто, так как крупные спортивные сети у нас закрылись и приходится покупать в небольших магазинах и дороже. Купили бутсы adidas за 12 тыс. рублей, порвались они через 2,5 месяца. Теперь заказали из Китая за 5 тыс., уже ждём их месяц.

В общем, средняя цена бутс 5–7 тыс. рублей. Но надолго их не хватает, так как либо нога у ребёнка вырастает за несколько месяцев, либо шипы стачиваются быстрее – в детских бутсах они пластиковые. В среднем одной пары хватает на три-шесть месяцев. Вратарские перчатки стоят в районе 5 тыс. рублей. Но и они недолговечны, живут месяца три-четыре максимум. Так как тренировок и игр в неделю много, протираются они быстро.

Тренировки

Мы занимаемся в клубе FFC. Это коммерческий клуб с очень хорошими тренерами. Абонемент в нашем клубе стоит 12 тыс. рублей в месяц, но есть коммерческие клубы, где цены доходят до 30–40 тыс. Сын дополнительно ходит на вратарские тренировки. Одна такая стоит тысячу рублей, а ходить желательно не меньше трёх раз в неделю. Также два-три раза в месяц необходимо посещать дополнительные занятия по акробатике. Одно занятие стоит 1,5 тыс. рублей за 1,5 часа.

Фото: Из личного архива Юрия Воронцова

Сборы и игры

Сборы у нас проходят два раза в год: зимой – в Сочи, а летом – обычно в Подмосковье. Обычно они идут 10 дней и стоят в районе 50 тыс. рублей. Выездные игры бывают довольно часто, раз в два-три месяца. В среднем это стоит 20–25 тыс. рублей на ребёнка. Мы стараемся ездить вместе с ним, поэтому сумма умножается в несколько раз.

В Москве у нас проходят игры почти каждые выходные, это и первенство Москвы, где в этом году команда заняла первое место по 2010 году. Чемпионат Kimberly и MCL, где сын играет уже в формате 11х11. Одна игра в таких турнирах обычно стоит 600–800 рублей.

Забить гол или спасти ворота своей команды от мяча без поддержки очень трудно. Для ребёнка опорой станут родители. Так что не забывайте, что, помимо финансов, в увлечение сына или дочери нужно вкладывать душу. Вы — их самый главный фанат.

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