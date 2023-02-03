«Ракетка стоит 15 тысяч рублей. Лучше покупать две». Сколько стоит отдать ребёнка в сквош?

Есть кое-что, что проходит сквозь годы и города – воспоминания. Сами они не возникнут, поэтому их нужно создавать. Нет ничего ценнее позитивных эмоций, полученных от времени с родителями. Они будут греть душу всю жизнь. Поэтому смелее включайтесь в деятельность детей вместе с ними, не бойтесь начинать что-то новое и поддерживать их.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит детский спорт. Сегодня с нами поделилась опытом мама мальчика-сквошиста из Москвы.

Ирина Синяшкина мама сквошиста В нашей семье выбор был за ребёнком – в четыре года он случайно увидел игру на сквош-корте и захотел попробовать. Игра оказалась настолько азартной и динамичной, что теперь в неё играет вся наша семья. Сквош – это развитие координации, выносливости и скорости принятия решений в состязании с соперником. Мой сын всегда с удовольствием бежит в клуб к своей команде и тренеру. Мне нравится, что на тренировках ребёнок не только получает гармоничное физическое развитие, но и учится оценивать ситуацию и поведение другого игрока, а также контролировать свои эмоции.

Начинать занятия сквошем можно в любом возрасте и в удобном для семьи режиме – кто-то водит ребёнка на занятия раз в неделю, а кто-то тренируется и пять-шесть раз.

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Одежда

Занятия по сквошу проходят в помещении на специально оборудованном корте. Ребёнок может надеть любую удобную спортивную одежду. Обычно это шорты и футболка. Стоимость может начинаться с 500 рублей, а дальше цены не ограничены, всё зависит от желания.

Фото: Из личного архива Ирины Синяшкиной

Обувь

Очень важно правильно подобрать обувь. На первые занятия подойдут любые кроссовки с немаркой подошвой. Для регулярных тренировок ребёнку потребуются уже специальные модели кроссовок для сквоша, бадминтона или волейбола – такая обувь имеет устойчивую подошву и позволяет снизить нагрузку на стопу.

Популярные марки кроссовок – Asics, Babolat, Yonex. Кроссовки должны быть лёгкими, иметь надёжное сцепление с поверхностью и хорошую фиксацию ноги шнурками или застёжкой на липучке. Мне нравится модель VIPER от производителя Salming, модели Upcourt и GelRocket от Asics. Стоимость таких кроссовок варьируется от 5,5 до 7 тысяч рублей. Покупать новые кроссовки приходится два раза в год по мере роста ноги и износа обуви.

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Ракетка

В сквош играют специальной ракеткой. Дети до семи-восьми лет могут использовать юниорские модели с ручкой меньшей длины, но при росте ребёнка от 135-140 см уже играют взрослыми моделями. Как правило, при занятиях в детских группах стоимость пользования клубной ракеткой уже включена в абонемент, и для первых тренировок приобретать её не требуется.

Перед покупкой собственной ракетки посоветуйтесь с тренером – он сможет подсказать модели, исходя из возраста, навыков и стиля игры.

Мой сын в возрасте с шести до восьми лет играл юниорской моделью Oliver JUNIOR SQUASH, она стоила 7 тысяч рублей. Недавно перешли на взрослую профессиональную модель Karakal S Pro Elite, она стоит 14-15 тысяч.

Фото: Из личного архива Ирины Синяшкиной

Если ребёнок занимается несколько раз в неделю и участвует в соревнованиях, удобно, чтобы одновременно у него были две ракетки: одна – для игры, а вторая для замены в случае поломки на корте. В среднем в один календарный год потребуется покупка двух-трёх ракеток. Всегда есть возможность приобрести б/у ракетку у знакомых игроков в клубе или где-то ещё – часто бывают предложения хорошего качества по цене в два раза ниже розничной.

Расходным материалом также являются намотки на ручку ракетки. Стоимость одной намотки примерно 400-500 рублей в розницу. Частота замены намоток у разных игроков отличается, но в среднем это один раз в два-три месяца.

Мяч для сквоша

В большинстве клубов вам предоставят мяч в аренду бесплатно, но можно иметь собственные два-три мяча. Они стоят 500-600 рублей за штуку. Но, опять же, это не обязательно.

Очки для сквоша

Все дети до 18 лет должны выходить на корт строго в специальных очках – они защитят глаза от случайного попадания мячом или ракеткой. Мы используем модель Karakal pro 2500 стоимостью от 2,5 до 3 тысяч рублей. Замена очков требуется примерно раз в год ввиду износа.

Фото: Из личного архива Ирины Синяшкиной

Рюкзак для сквоша

Ассортимент рюкзаков и сумок для ракеточных видов спорта очень большой – на любой вкус и кошелёк. Для детей популярны модели рюкзаков: Karakal Pro Tour 30 (5,5–6 тысяч рублей), Tecnifibre Team Icon Backpack (7–8 тысяч рублей), Dunlop PSA Backpack (6–6,5 тысяч рублей). В них есть отделения для ракеток, обуви и одежды.

Сын занимается сквошем уже четыре года, но мы до сих пор не купили ему специальную модель рюкзака – используем те спортивные и городские рюкзаки, которые уже были в нашей семье до увлечения сквошем.

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Бутылка для воды

Во время тренировок детям нужно пить много воды. В клубах обычно есть кулеры с бесплатной водой. Стоимость многоразовой спортивной бутылки для воды — от 400 до 2 тысяч рублей. Мы пользуемся бутылкой UZSPACE 850 мл за 800 рублей.

Занятия

Первое пробное занятие в детской группе обычно предлагается бесплатно. Абонемент на месяц с занятиями два раза в неделю стоит 8,9 тысячи рублей. Если посещение три раза в неделю, то 12,9 тысячи рублей.

Стандартная продолжительность тренировки – час. За это время дети успевают выполнить упражнения на координацию в игровой форме, отработать удары и сыграть с соперниками на счёт. Аренда корта для соло или игры с родителями на час стоит примерно 2–2,5 тысячи рублей в зависимости от времени дня.

Если у вашего ребёнка есть спортивные амбиции и стремление занимать высокие места на турнирах, необходимо добавить индивидуальные тренировки минимум один-два раза в неделю, стоимость таких занятий 3,5–5 тысяч рублей. Важно учитывать, что это цены для Москвы, в регионах может быть в два-три раза дешевле.

Фото: Из личного архива Ирины Синяшкиной

Турниры

Примерно три раза в год мы выезжаем из Москвы на всероссийские турниры, организованные Федерацией сквоша России в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург. Само участие в турнире бесплатно, но расходы включают в себя проезд (это от 5 до 10 тысяч с человека), проживание (от 6 до 10 тысяч за две ночи), и питание (от 1 до 4 тысяч рублей).

В Москве в течение года проходит серия турниров «Москва Молодая» – каждые два месяца в разных клубах столицы. На эти турниры также приезжают спортсмены из других городов. Турниры являются рейтинговыми, стоимость участия — 1,5–2 тысяч.

Многие юниоры принимают участие во взрослых коммерческих турнирах для получения игрового опыта и возможности побороться за ценные призы. Стоимость участия в них от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Фото: Из личного архива Ирины Синяшкиной

Сын участвует в турнирах в среднем восемь-девять раз в году, в том числе в двух-трёх выездных. На них наши расходы с учётом выездов из Москвы – 75–85 тысяч рублей в год. Если посчитать ежемесячные расходы, то с учётом инвентаря и соревнований выйдет примерно 25 тысяч рублей.

Есть вещи, на которые не жалко потратиться. Одна из таких – любимое увлечение, особенно если вы хотите превратить его в нечто профессиональное.