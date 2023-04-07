Сколько стоит заниматься лаптой? Похоже, мы нашли самое дешёвое детское увлечение

Исконно русская игра, которую практиковали ещё в XIV веке и использовали для подготовки солдат. Спустя сотни лет в лапту до сих пор играют и даже выводят этот спорт на высокий уровень. Она развивает ловкость, смекалку, учит контролировать и направлять силу, а для детей – это очень важные навыки.

Мы продолжаем наш текстовый сериал, в котором рассказываем о ценах на детские секции. Сегодня мы расскажем об одной из самых необычных. Мама спортсмена из Санкт-Петербурга рассказала о расходах на увлечение сына.

Регина Притула мама игрока в лапту «После того как сын перепробовал много различных видов спорта, его выбор пал на лапту. Это командный и очень активный вид спорта, физическая форма ребёнка улучшилась. У него появились чётко выраженное стремление к победе и соревновательный дух: хочет попасть в основной состав, старается и тренируется. Также лапта – интеллектуальная игра: часто надо не столько быстро бегать, сколько быстро соображать, чтобы перехитрить соперника. Не может не радовать, что она требует нулевых вложений, ведь, кроме кроссовок, никаких других расходов на тренировочный процесс нет».

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Форма и инвентарь

Тут всё просто: футболка и шорты. При желании можно уложиться в тысячу рублей за всё. Но в зависимости от возможностей родителя есть шанс купить и что-то дороже. Для занятий также нужны кроссовки, подойдут любые, обычные стоят в среднем около 1,5 тысячи рублей. В школе мячи и биты покупает тренер, так что на них не нужно тратиться и вовсе.

Фото: istockphoto.com

Тренировки

Лапта в нашей жизни появилась случайно. На летнем корпоративном игровом турнире для семей подготовку к игре проводила президент Федерации лапты Санкт-Петербурга. Она обратила внимание, что у сына хорошие данные для игры в лапту и бейсбол, и пригласила его присоединиться к тренировкам в рамках федерации. Занятия для ребёнка совершенно бесплатны.

Федерация русской лапты России. Эта общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация начала своё существование в июне 2003-го. И с того времени проводит турниры и соревнования, где спортсмены показывают своё мастерство. Также федерация готовит тренеров и судей по этому древнему виду спорта.

Сын занимается уже семь месяцев, пока он не вошёл в основной состав команды, поэтому сказать, в какую сумму обойдутся выезды на соревнования, нет возможности.

Фото: Из личного архива Регины Притулы

Правила игры

В лапте на площадке находятся 20 человек, в каждой команде по 10 игроков. Спортсмены используют цельнодеревянные биты и теннисные мячики. Длительность игры – два тайма по 30 минут и пятиминутный перерыв.

Одна команда находится в поле, а вторая в «доме», откуда и подаёт мяч в сторону первых. По свистку старшего судьи происходит подача. Игроки, находящиеся в поле, должны поймать мяч, чтобы заработать очки. Подающий может получить дополнительные баллы, если после реализации мяча пересечёт поле сначала в одну сторону, а затем прибежит обратно.

Но если за это время команда противника успела попасть в него мячом, то есть «осалила», очки уходят им. Команды меняются местами, когда в «доме» не остаётся игроков.

Даже если увлечение ребёнка не требует большого количества финансов, это не значит, что не нужно вкладываться вообще. Внимание, поддержка и любовь – гораздо более ценный ресурс, так что не забывайте, что воспитание спортсмена становится полноценным и всесторонним погружением в его деятельность.

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