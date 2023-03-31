«Ракетка обойдётся в 15 тысяч рублей». Сколько стоит отдать ребёнка в большой теннис?

Теннис называют элитным видом спорта. В России он один из самых популярных и к тому же с 1896 года (с перерывом с 1924 по 1988 год) включён в программу летних Олимпийских игр.

Занятия помогают выработать выносливость и укрепить мускулатуру, и это не единственная причина, по которой родители отдают детей в такую секцию. Ещё большой теннис относительно безопасен, так как исключён прямой контакт с другими игроками. А значит, шанс получить травму сильно ниже.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о ценах на детские секции. Сегодня с нами делится опытом мама теннисистки из Москвы.

Елена Истягина-Елисеева мама теннисистки, зампредседателя Комиссии ОП РФ, научный руководитель НИУ ВШЭ Мы спортивная семья, поэтому и ребёнку хотели привить любовь к активности с самого детства. Когда нашей дочери Александре было два года, она начала заниматься гимнастикой. Позже мы показали её на предмет профильного соответствия. Выбрали другое направление — плавание, но в основную группу Сашу не взяли. Долго мы не горевали. Коллега из Федерации тенниса России предложил показать дочь их специалистам. Выяснилось, что её физические данные отлично подходят для этого вида спорта, а главное, он нравится ребёнку. Сейчас ей девять лет, и она до сих пор тренируется на корте.

Одежда

В вопросах формы мы придерживаемся правила, что для тренировок не стоит покупать брендовые вещи. Ведь одежда быстро изнашивается, а ребёнок постоянно растёт. Расход всегда большой, поэтому мы покупаем обычную спортивную экипировку. Например, в простом магазине один элемент (юбка/шорты/майка) обойдётся в 500–700 рублей, а в брендовом будет уже от 2,5 тысяч.

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Фото: личный архив

Обувь

Из экипировки самая большая статья расходов – кроссовки. На них мы не жалеем денег, потому что это про безопасность и работоспособность дочери. Теннис связан с короткими взрывными передвижениями, травма голеностопа – распространённая проблема. Обувь обходится нам в 10 тысяч рублей.

Также Саша жаловалась, что у неё тянет мышцу при перемещении. Чтобы решить эту проблему, мы заказали ещё и спортивные стельки, которые дополнительно вставляются внутрь обуви. Они выполняются по индивидуальному заказу. Стоимость практически такая же, как и у кроссовок. Можно выбрать и универсальные стельки, они обойдутся значительно дешевле. Но для нас фактор здоровья превыше всего.

Ракетка

Для ребёнка обойдётся в среднем за 12-15 тысяч рублей. Они ранжируются по разным параметрам, но основные – это рост и вес. По мере изменения этих значений нужно будет менять инвентарь.

В расходы входит и подтягивание струн: это нужно делать примерно раз в два месяца. Цена – 1,5 тысячи рублей. Также необходимо обновлять намотку на ручке по мере её износа. Это важно делать, иначе быстро сотрутся ладони. На маркетплейсах есть варианты от 500 рублей.

Ракетки хранят в чехлах или сумках. Стоить они могут по-разному, начиная от 1,3 тысячи рублей и заканчивая 15 тысячами.

Теннисный мяч

Как правило, теннисные мячи предоставляет школа. Но бывает, что родители скидываются по 3 тысячи рублей в месяц. На эту сумму тренер закупает оптом новую партию.

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Фото: istockphoto.com

Тренировки и участие в турнирах

Моя дочь занимается в СДЮШОР олимпийского резерва под ведомством Москомспорта. Нам повезло, что заняли бюджетное место. Здесь тренируют по стандартам спортивной подготовки. Всё, что необходимо ребёнку, он получает совершенно бесплатно. Почему? Ему как перспективному спортсмену авансом всё оплачивает государство. Однако даже это не покрывает все современные реалии.

Например, здесь принимают в школу с семи лет, а дети начинают заниматься значительно раньше. Как правило, в четыре года, а иногда и в три.

Но главное – юным спортсменам нужны ещё ОФП, спарринги и дополнительные тренировочные часы. Их оплачивать приходится родителям. И зачастую докупать всё то, что нужно тренерам. По стандарту предусмотрены шесть-восемь часов занятий в неделю, но в реальности получается 13-14. Именно этот пункт является самой большой тратой. Одно занятие нам обходится недорого по теннисным меркам – от 2–2,5 тысячи рублей. Для сравнения, частники платят за одно занятие более 5 тысяч рублей. Как минимум мы докупаем четыре часа в неделю.

Фото: личный архив

Для соревновательной практики важно участвовать в коммерческих турнирах. Это обойдётся в 2,5–3 тысячи рублей. В Москве они проходят практически каждые выходные.

Большой теннис – дорогое удовольствие, но оно того стоит. У ребёнка закаляется характер, улучшается зрение, развиваются реакция и моторика, а также укрепляются мышцы. Индивидуальный вид спорта поможет развить самостоятельность и лёгкость в принятии решений. Даже если из вашего малыша не получится Марат Сафин, Мария Шарапова или Даниил Медведев, наработанные качества будут весьма полезны во взрослой жизни.

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