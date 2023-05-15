Рассказываем, о каких проблемах со здоровьем говорит этот недуг.

Почему болит спина и что с этим делать? Врач назвал 5 основных причин и методы лечения

По статистике , боль в спине – второй частый повод для обращения к врачу. Основными жалобами являются спазмы в пояснице и шейно-воротниковой зоне.

Почему болит спина?

Ринат Гимранов профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог, мануальный терапевт Почему этот недуг так распространён? В первую очередь это связано с низкой физической активностью современных людей, но могут быть и весьма серьёзные причины, связанные с заболеваниями позвоночника, мышц, суставов, внутренних органов или с психосоматикой. Наиболее распространёнными являются следующие:

1. Мышечная нагрузка

Перенапряжение или растяжение мышц спины происходит из-за поднятия тяжестей, кашля, чихания, долгого сидения в неправильной позе или резкого движения.

Нагрузка на позвоночник должна распределяться правильно. В противном случае появляется риск микроразрыва мышечных волокон, травмирования позвонков и связок. Почему это важно? У нас есть эластичные диски из хряща и студенистого содержимого. Они обеспечивают амортизацию при ходьбе, а также гибкость и подвижность хребта.

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Если повреждения накапливаются, то появляются спазмы. Это приводит к нарушению кровообращения и постоянной боли.

2. Межпозвоночная грыжа

Диски выполняют функции буфера и амортизатора между позвонками, за счёт чего обеспечивается гибкость позвоночника. Межпозвоночная грыжа – это состояние, когда мягкое содержимое диска выдавливается через повреждённую оболочку и сдавливает соседние нервы или спинной мозг.

Почему появляется грыжа? От неестественного для природы положения скелета. Позвонки постоянно испытывают давление. Усугубляют ситуацию лишний вес, возраст, аутоимунные заболевания и нарушенный обмен веществ. В результате может появиться острая боль в спине, а также онемение или слабость в конечностях.

3. Миалгия

Это воспаление скелетных мышц, которое чаще всего возникает из-за инфекции, травмы, аутоиммунного заболевания или лекарственного препарата.

Фото: istockphoto.com

При этом диагнозе человек испытывает сильные боли. Они могут быть ноющими, тупыми, интенсивными, острыми и непрекращающимися. Неприятные ощущения проявляются при надавливаниях, во время движения, а также в спокойном состоянии.

Миалгия опасна, поскольку из-за спазмов происходит сдавливание кровеносных сосудов. Так межпозвоночные диски теряют эластичность и усыхают, возникает риск получения межпозвоночной грыжи.

4. Сколиоз

Это заболевание опорно-двигательного аппарата, выраженное боковым искривлением позвоночника. Сколиоз может быть врождённым или приобретённым.

При этом недуге возрастает риск формирования асимметрии тела, деформации грудной клетки и болей в спине. Сколиоз способен стать причиной проблем в функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ухудшения осанки и даже походки.

Фото: istockphoto.com

5. Патологии внутренних органов

Боль в спине может быть отражением заболеваний почек, печени, желудка, поджелудочной железы, лёгких и других органов. Воспаления и заражение инфекциями этих органов сопровождаются дискомфортом в пояснице или зоне лопаток. Часто присутствуют и другие симптомы, такие как температура, тошнота, рвота, кровь в моче.

Симптомы

Вышеперечисленные болезни проявляются по-разному в зависимости от причины и локализации дискомфорта и спазмов. К общим симптомам относятся:

боль в спине разной интенсивности и характера (острая, ноющая, колющая и т. д.);

ограничение подвижности позвоночника и суставов;

онемение, покалывание или слабость в конечностях;

изменение осанки или длины ног;

Фото: istockphoto.com

ухудшение общего самочувствия (температура, потливость, потеря аппетита и т. д.);

уплотнения, чувство напряжения;

повышение температуры;

снижение мышечного тонуса.

мурашки или жжение.

Диагностика

Сергей Новиков кандидат психологических наук, врач-невролог, алголог ГУТА КЛИНИК При наличии боли в спине назначается комплексное лечение. Именно такой подход обычно помогает избавиться и от причины, и от симптомов. Набор методов подбирается сугубо индивидуально и строго после ряда тестов. Что они включают в себя?

В первую очередь проводится общий и неврологический осмотры. Последний состоит из оценки чувствительной и двигательной функций. Зачастую назначаются исследования: общий и биохимический анализ крови.

Дополнительно делается рентген, КТ или МРТ позвоночника, УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Могут отправить и на УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов шеи и головного мозга. Электромиография поможет понять качество проведения нервных импульсов по мышечным волокнам.

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Лечение

По итогам исследований врач подбирает эффективное лечение. Как правило, прописывается целая схема.

Медикаментозная терапия

Это могут быть нестероидные противовоспалительные и обезболивающие препараты, мышечные релаксанты, а также витаминные комплексы. Они подбираются врачом на основе результатов обследования.

Лечебно-медикаментозные блокады

Суть этого метода – введение инъекций непосредственно в очаг боли. Используются местные анестетики, хондропротекторы (группа лекарственных препаратов), стероидные или сосудистые препараты.

Курсы физиотерапии

Очень действенный метод. Ощутимые результаты отмечаются уже после первых процедур, но, чтобы сохранить эффект надолго, необходимо пройти полный курс. Это могут быть:

1. Синусоидальные модулированные токи. Из-за минимального сопротивления со стороны мягких тканей осуществляется глубокое проникновение в очаг. Токи способствуют образованию биологически активных веществ. Они как раз и подавляют боль.

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2. Магнитолазерная терапия. На спазмы оказывают действие и магнитное поле, и лазерные лучи. Они улучшают кровообращение в тканях, изменяют осмотическое давление в капиллярах, благодаря чему обезболивающий эффект усиливается.

3. Ударно-волновая терапия. Лечение происходит из-за воздействия низкочастотных акустических волн. Они «сталкиваются» с тканями, выделяя энергию. Это способствует улучшению микроциркуляции, снижению воспаления.

Массаж

Он воздействует на межпозвоночные диски, снимает спазмы и напряжение. В результате уходит боль в мышцах и суставах, спайки между поверхностными и глубокими мышцами, снижается усталость, спина расслабляется, ускоряется работа лимфатической системы.

Фото: istockphoto.com

4 вида массажа, которые помогут справиться с болями в шее и спине, по ссылке

Мануальная терапия

В классическом массаже идёт воздействие на застои и спазмы мышц. Мануальный терапевт работает с суставами, включая межпозвоночные.

Иглорефлексотерапия

Акупунктурные иголки отправляют в головной мозг импульс, который опережает сигналы о боли. Так уходят многолетние мышечные зажимы. Метод помогает активизировать кровообращение и значительно снизить нагрузку на позвоночник.

ЛФК (лечебная физкультура)

Особенность нашего организма в том, что костная и хрящевая ткани не обладают собственными кровеносными сосудами. Питание осуществляется только за счёт сосудов в мышцах. Активизировать этот процесс помогают физические упражнения. Они усиливают кровообращение, улучшают обмен веществ, растягивают мышцы, снимают спазмы, уменьшают нагрузку на позвоночник и суставы.

Фото: istockphoto.com

Хирургическое лечение

Этот метод используется редко. Как правило, при распространении боли на конечности и повреждении нервной ткани в позвоночнике, а также при отсутствии эффекта и наличии сдавления корешка нерва.

Зачастую вмешательство осуществляется с помощью современных методик малоинвазивной хирургии. Такой метод может даже возвратить смещённый позвонок на свою природную позицию.

Профилактика

В первую очередь это поддержание здорового образа жизни, в частности, адекватные регулярные физические нагрузки. Самым действенным способом снятия боли в спине считается плавание.

При нахождении в воде мышцы работают усиленно и без вертикализации. Это способствует нормализации всех структур позвоночника, освобождению нервов, а, следовательно, и прекращению их сдавления.

Фото: istockphoto.com

Употребление большого количества чистой питьевой воды также может быть рекомендовано как способ снять боль. Потому что нормализуется электролитный баланс, а значит, и проводимость нервов.

Если вы уже сталкивались с болью в спине, то избегайте травматизации, не поднимайте тяжести. Людям с лишним весом может рекомендоваться снижение избыточной массы тела. Меньше нервничайте, не забывайте отдыхать, правильно питайтесь и регулярно обследуйтесь у врача.

При сидячей работе важно знать несколько правил:

Необходимо сидеть в правильном положении. Позвоночник должен быть прямым, а плечи – расслабленными. Приобретите кресло с функцией поддержания позвоночника. Нагрузка должна быть распределена равномерно на обе ягодицы, так ваша поясница разгрузится. Почаще берите перерывы, в которых сможете выполнять несложные упражнения. Обувь в идеале покупать с амортизирующей подошвой или стельками. Для сна важно выбирать ровную и твёрдую поверхность. Используйте небольшую подушку, которая хорошо будет поддерживать шею.