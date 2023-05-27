Йога для стройности и здоровья ног. 10 простейших асан с максимальным эффектом

Чтобы подтянуть ноги и сделать их стройнее, нужно комплексно воздействовать на мышцы. Существует множество различных способов: растяжка, силовые, кардиотренировки, стретчинг и, конечно, йога. В этот раз подробнее остановимся на последнем пункте.
Практика – способ достичь баланса между духовным и физическим состояниями. Во время занятий необходимо следить за дыханием и позволять себе отпускать все мысли, концентрируясь на упражнении, а не на списке дел. Каждое движение выполняется осознанно и без спешки.
Как сделать ноги красивыми и подготовиться к сезону юбок и шорт, точно знает фитнес-тренер и инструктор по йоге Надежда Ахметова. Она делится идеальной тренировкой для ног, состоящей из 10 асан. Подготовьте коврик и форму, смотрите видео и повторяйте движения.
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