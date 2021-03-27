Вместо завтрака в постель: 5 асан для утренней зарядки

Они помогут проснуться и найти силы, чтобы встать с кровати.

Йога не только тонизирует все группы мышц, но и позволяет расслабиться. Поэтому многие предпочитают именно её в качестве утренней зарядки. Ведь заниматься можно, даже не вставая с кровати. Эти пять асан помогут проснуться и прочувствовать своё тело.

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Поза сукхасана

Исходное положение: сидя на кровати.

Сядьте в позу сукхасана – её ещё называют «по-турецки». Сложите стопы вместе и разведите колени. Положите одну руку на живот, а другую – на грудь. Закройте глаза. Глубоко дышите. Прочувствуйте, как поднимается и опускается рука.

Фото: istockphoto.com

Важно! Вдыхайте и выдыхайте через нос.

Продолжая это упражнение, начните дышать животом. Можно почувствовать, как рука на животе двигается вперёд и назад. На вдохе живот как будто выпячивается, на выдохе втягивается. Выдыхайте естественным образом. Повторите несколько раз. В конце подышите «полностью» — одновременно и животом, и грудной клеткой.

Наклон вбок

Исходное положение: сидя на кровати.

Правую руку отведите в сторону, левую направьте вверх. Вы должны почувствовать, как расходятся лопатки. Повторите те же действия в другую сторону.

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Наклон головы вбок

Исходное положение: сидя на кровати.

Правой рукой направьте голову вправо, левую отставьте. Поменяйте положение: теперь правую руку отведите в сторону, а с помощью левой наклоните голову.

Фото: istockphoto.com

«Да-нет»

Исходное положение: сидя на кровати.

Заведите руки за голову, согните в локтях, держа их параллельно голове. Надавите на затылок, кивая поочередно вверх-вниз и влево-вправо.

Круговые движения

Исходное положение: сидя на кровати.

Наклонитесь вправо и наподобие часовой стрелки продолжайте плавное вращение корпуса по кругу. Затем сделайте то же самое в другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Важно! Движения не должны доставлять боли и дискомфорта.

«Кошка-корова» сидя

Исходное положение: сидя на краю кровати, стопы на коврике.

Обычно такое упражнение выполняется на четвереньках на полу, но в этом случае — сидя на кровати. На вдохе потяните живот, грудь и солнечное сплетение вниз, сохраняя медленное глубокое дыхание. На выдохе таз движется в обратную сторону, спина выгибается вверх дугой, а подбородок упирается в грудь.

Вдох – «корова» (прогиб), выдох – «кошка» (округление спины). Во время упражнения следите за дыханием.

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Поза с коленом у груди

Исходное положение: сидя на краю кровати, стопы на коврике.

Начните поочередно приподнимать ноги, согнутые в коленях. Это упражнение мобилизует тазобедренные суставы, которые не были активны во время сна. Добавьте вращения в грудном отделе, как будто делаете «велосипед» сидя.

Фото: istockphoto.com

Сделайте небольшую паузу перед следующим упражнением.

Далее притяните к себе правое колено, сделайте несколько вращений щиколоткой, сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Затем раскройте правый тазобедренный сустав, положив правую пятку на левое бедро. По желанию, можно наклониться вниз. Поменяйте ногу, повторите те же движения.

Важно! Не давите на колено, раскрытие происходит именно в тазобедренном суставе. Попробуйте потянуться руками вниз.

Поза головы к колену

Исходное положение: сидя на краю кровати, стопы на коврике.

Вытяните правую ногу, потяните носок на себя и с прямой спиной опуститесь вниз. Найдите комфортное положение, в котором хорошо тянется задняя поверхность бедра. Поменяйте ногу, повторите те же движения.

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Удобная поза

Исходное положение: сидя на кровати.

Сядьте на кровать, расслабьте стопы. Макушкой потянитесь вверх и раскройте ладони.

Задержитесь в таком положении на несколько циклов дыхания.

Подробнее о том, как правильно выполнять упражнения, смотрите в видео «Чемпионата».

Теперь вы настроились на новый день и зарядились энергией!