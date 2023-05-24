Как выбрать кроссовки для трейлраннинга? 5 пунктов, на которые стоит обратить внимание

Дмитрий Саранцев эксперт Спортмастер PRO В России трейлраннинг начал набирать популярность относительно недавно, но даже за такой короткий срок привлёк массу фанатов — как среди бегунов со стажем, так и среди новичков. Чем этот вид бега отличается от классического и что нужно для начала тренировок?

Что такое трейлраннинг?

Это бег по пересечённой местности: грунтовым и горным дорожкам. Чаще всего речь идёт о подготовленных тропах и трассах – особенно в крупных городах, но иногда спортсмен может оказаться и в области с нетронутым природным ландшафтом. Поэтому, в отличие от обычного бега по асфальту или на стадионе со специальным покрытием, от атлета требуется большая устойчивость и баланс. Значит, очень важно выбрать правильные кроссовки, которые обеспечивают надёжное сцепление с поверхностью и защищают стопу.

Фото: istockphoto.com

Как подготовиться к тренировкам?

Заниматься трейлраннингом можно и с нуля, но лучше для начала набрать беговую базу: попробовать стандартный бег по шоссе, стадиону или манежу. В том числе для того, чтобы подготовить сердечно-сосудистую систему к нагрузкам и научиться контролировать дыхание. После уже разрешается подключать силовые занятия и тренировки с набором высот.

Техника бега по равнине и горам отличается, особенно когда речь идёт о крутых спусках на треках. Трейлраннинг в сравнении с классикой является скорее силовым видом спорта, поскольку иногда необходимо преодолевать сотни метров набора высоты. Руки при беге в гору имеют другую амплитуду движений, а на спусках в зависимости от уклона тело необходимо запрокидывать назад и подавать вперёд. Что на равнине? Здесь корпус всегда немного наклонён вперёд.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать кроссовки?

При покупке стоит обратить внимание на следующие характеристики.

Проходимость. Обувь должна иметь достаточно прочную подошву, которая сможет выдержать любые условия трассы.

Амортизация. Это важно, чтобы смягчить удары при беге по неровной поверхности.

Защита стопы. Отдайте предпочтение обуви с усиленным носком и пяткой для защиты от ударов и травм.

Сцепление с поверхностью. Лучше всего подошва с надёжным сцеплением с различными типами поверхности.

Вес. Лёгкость не создаст дополнительной нагрузки на ноги.

Фото: istockphoto.com

В связи с этим отличительные черты идеальных кроссовок для трейлраннинга – агрессивный протектор, который обеспечивает качественное сцепление с поверхностью, бамперы для защиты пальцев от ударов и в ряде случаев – специальная карбоновая пластина в среднем слое подошвы. Она исключает её пробитие острыми камнями.

Кроме того, рекомендуется выбирать обувь на полразмера-размер больше, а также использовать во время тренировок специальные синтетические носки. Они имеют утолщения в зоне пальцев и пятки и обеспечивают более надёжную фиксацию стопы. Наконец, следите, чтобы выбранная пара обладала хорошей вентиляцией для отведения пота, предотвращения перегрева и неприятного запаха.

В хорошую погоду и после дождя

Для качественного трека не нужен высокий протектор, зато в грязи он будет актуален – и чем сложнее рисунок, тем лучше.

Фото: istockphoto.com

Верх должен быть лёгким и дышащим: в тёплую погоду он будет отводить пот, а в дождливую поможет кроссовку быстрее высохнуть. На короткой дистанции, как правило, предпочитают обувь с меньшей амортизацией, на длинном треке – с большей. Но здесь многое зависит от уровня подготовки спортсмена. Новички обычно предпочитают более мягкую обувь, профессионалы — жёсткую и динамичную.