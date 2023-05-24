Как выбрать кроссовки для трейлраннинга? 5 пунктов, на которые стоит обратить внимание

В России трейлраннинг начал набирать популярность относительно недавно, но даже за такой короткий срок привлёк массу фанатов — как среди бегунов со стажем, так и среди новичков. Чем этот вид бега отличается от классического и что нужно для начала тренировок?
Что такое трейлраннинг?
Это бег по пересечённой местности: грунтовым и горным дорожкам. Чаще всего речь идёт о подготовленных тропах и трассах – особенно в крупных городах, но иногда спортсмен может оказаться и в области с нетронутым природным ландшафтом. Поэтому, в отличие от обычного бега по асфальту или на стадионе со специальным покрытием, от атлета требуется большая устойчивость и баланс. Значит, очень важно выбрать правильные кроссовки, которые обеспечивают надёжное сцепление с поверхностью и защищают стопу.
Фото: istockphoto.com
Как подготовиться к тренировкам?
Заниматься трейлраннингом можно и с нуля, но лучше для начала набрать беговую базу: попробовать стандартный бег по шоссе, стадиону или манежу. В том числе для того, чтобы подготовить сердечно-сосудистую систему к нагрузкам и научиться контролировать дыхание. После уже разрешается подключать силовые занятия и тренировки с набором высот.
Техника бега по равнине и горам отличается, особенно когда речь идёт о крутых спусках на треках. Трейлраннинг в сравнении с классикой является скорее силовым видом спорта, поскольку иногда необходимо преодолевать сотни метров набора высоты. Руки при беге в гору имеют другую амплитуду движений, а на спусках в зависимости от уклона тело необходимо запрокидывать назад и подавать вперёд. Что на равнине? Здесь корпус всегда немного наклонён вперёд.
Фото: istockphoto.com
Как выбрать кроссовки?
При покупке стоит обратить внимание на следующие характеристики.
- Проходимость. Обувь должна иметь достаточно прочную подошву, которая сможет выдержать любые условия трассы.
- Амортизация. Это важно, чтобы смягчить удары при беге по неровной поверхности.
- Защита стопы. Отдайте предпочтение обуви с усиленным носком и пяткой для защиты от ударов и травм.
- Сцепление с поверхностью. Лучше всего подошва с надёжным сцеплением с различными типами поверхности.
- Вес. Лёгкость не создаст дополнительной нагрузки на ноги.
Фото: istockphoto.com
В связи с этим отличительные черты идеальных кроссовок для трейлраннинга – агрессивный протектор, который обеспечивает качественное сцепление с поверхностью, бамперы для защиты пальцев от ударов и в ряде случаев – специальная карбоновая пластина в среднем слое подошвы. Она исключает её пробитие острыми камнями.
Кроме того, рекомендуется выбирать обувь на полразмера-размер больше, а также использовать во время тренировок специальные синтетические носки. Они имеют утолщения в зоне пальцев и пятки и обеспечивают более надёжную фиксацию стопы. Наконец, следите, чтобы выбранная пара обладала хорошей вентиляцией для отведения пота, предотвращения перегрева и неприятного запаха.
В хорошую погоду и после дождя
Для качественного трека не нужен высокий протектор, зато в грязи он будет актуален – и чем сложнее рисунок, тем лучше.
Фото: istockphoto.com
Верх должен быть лёгким и дышащим: в тёплую погоду он будет отводить пот, а в дождливую поможет кроссовку быстрее высохнуть. На короткой дистанции, как правило, предпочитают обувь с меньшей амортизацией, на длинном треке – с большей. Но здесь многое зависит от уровня подготовки спортсмена. Новички обычно предпочитают более мягкую обувь, профессионалы — жёсткую и динамичную.
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