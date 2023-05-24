Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Кроссовки для трейлраннинга: как выбрать обувь для бега по пересечённой местности?

Как выбрать кроссовки для трейлраннинга? 5 пунктов, на которые стоит обратить внимание
Дмитрий Саранцев
Как выбрать кроссовки для трейлраннинга?
Аудио-версия:
Комментарии
Разбираемся в тонкостях вместе с экспертом.
<a href="https://www.championat.com/authors/6835/1.html">Дмитрий Саранцев</a>
Дмитрий Саранцев
эксперт Спортмастер PRO

В России трейлраннинг начал набирать популярность относительно недавно, но даже за такой короткий срок привлёк массу фанатов — как среди бегунов со стажем, так и среди новичков. Чем этот вид бега отличается от классического и что нужно для начала тренировок?

Что такое трейлраннинг?

Это бег по пересечённой местности: грунтовым и горным дорожкам. Чаще всего речь идёт о подготовленных тропах и трассах – особенно в крупных городах, но иногда спортсмен может оказаться и в области с нетронутым природным ландшафтом. Поэтому, в отличие от обычного бега по асфальту или на стадионе со специальным покрытием, от атлета требуется большая устойчивость и баланс. Значит, очень важно выбрать правильные кроссовки, которые обеспечивают надёжное сцепление с поверхностью и защищают стопу.

Фото: istockphoto.com

Разбираемся вместе с арт-терапевтом о важности оттенка обуви по ссылке:
Что цвет любимых кроссовок говорит о вашем характере и состоянии психики?
Что цвет любимых кроссовок говорит о вашем характере и состоянии психики?

Как подготовиться к тренировкам?

Заниматься трейлраннингом можно и с нуля, но лучше для начала набрать беговую базу: попробовать стандартный бег по шоссе, стадиону или манежу. В том числе для того, чтобы подготовить сердечно-сосудистую систему к нагрузкам и научиться контролировать дыхание. После уже разрешается подключать силовые занятия и тренировки с набором высот.

Техника бега по равнине и горам отличается, особенно когда речь идёт о крутых спусках на треках. Трейлраннинг в сравнении с классикой является скорее силовым видом спорта, поскольку иногда необходимо преодолевать сотни метров набора высоты. Руки при беге в гору имеют другую амплитуду движений, а на спусках в зависимости от уклона тело необходимо запрокидывать назад и подавать вперёд. Что на равнине? Здесь корпус всегда немного наклонён вперёд.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать кроссовки?

При покупке стоит обратить внимание на следующие характеристики.

  • Проходимость. Обувь должна иметь достаточно прочную подошву, которая сможет выдержать любые условия трассы.
  • Амортизация. Это важно, чтобы смягчить удары при беге по неровной поверхности.
  • Защита стопы. Отдайте предпочтение обуви с усиленным носком и пяткой для защиты от ударов и травм.
  • Сцепление с поверхностью. Лучше всего подошва с надёжным сцеплением с различными типами поверхности.
  • Вес. Лёгкость не создаст дополнительной нагрузки на ноги.

Фото: istockphoto.com

Разбираемся в теме приобретения ношеной экипировки ниже:
Что из спортивной одежды и обуви опасно покупать в секонд-хенде, а что очень даже можно?
Что из спортивной одежды и обуви опасно покупать в секонд-хенде, а что очень даже можно?

В связи с этим отличительные черты идеальных кроссовок для трейлраннинга – агрессивный протектор, который обеспечивает качественное сцепление с поверхностью, бамперы для защиты пальцев от ударов и в ряде случаев – специальная карбоновая пластина в среднем слое подошвы. Она исключает её пробитие острыми камнями.

Кроме того, рекомендуется выбирать обувь на полразмера-размер больше, а также использовать во время тренировок специальные синтетические носки. Они имеют утолщения в зоне пальцев и пятки и обеспечивают более надёжную фиксацию стопы. Наконец, следите, чтобы выбранная пара обладала хорошей вентиляцией для отведения пота, предотвращения перегрева и неприятного запаха.

В хорошую погоду и после дождя

Для качественного трека не нужен высокий протектор, зато в грязи он будет актуален – и чем сложнее рисунок, тем лучше.

Фото: istockphoto.com

Верх должен быть лёгким и дышащим: в тёплую погоду он будет отводить пот, а в дождливую поможет кроссовку быстрее высохнуть. На короткой дистанции, как правило, предпочитают обувь с меньшей амортизацией, на длинном треке – с большей. Но здесь многое зависит от уровня подготовки спортсмена. Новички обычно предпочитают более мягкую обувь, профессионалы — жёсткую и динамичную.

Разбираем отличия plus-size-линеек от обычных в материале:
Как выбрать одежду для спорта при большом размере: лайфхаки и 7 конкретных вещей
Как выбрать одежду для спорта при большом размере: лайфхаки и 7 конкретных вещей
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023