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Что такое эмпатия и как научиться понимать других людей? Советы психолога

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог, специалист по работе с тревогой Что такое эмпатия? Это способность к восприятию и пониманию эмоционального состояния другого человека. Она предполагает сочувствие и желание помочь. Эмпатия — один из важнейших аспектов социального взаимодействия, который обеспечивает возможность эффективного общения и решения конфликтных ситуаций, а также формирования прочных отношений между людьми.



Как определить свой уровень эмпатии и что нужно для её развития, если на данный момент это ваша точка роста?



Почему эмпатия так важна?

С точки зрения психологии эмпатия является одним из важных компонентов социального интеллекта, который отвечает за взаимодействие в социальных группах.

Исследования показывают, что эмпатичные люди лучше умеют чувствовать эмоции других и принимать их во внимание при своих действиях. Они более тонко считывают невербальные сигналы и могут быстрее реагировать на изменение эмоционального состояния других людей.

Фото: istockphoto.com

Эмпатия играет важную роль в развитии межличностных навыков и социальной адаптации. При высоких её показателях люди легче устанавливают контакт и могут быстрее находить общий язык в различных жизненных ситуациях.

Тут также важно понимать, что слишком высокая эмпатия может стать причиной появления стресса и эмоционального перенапряжения. Некоторые могут слишком сильно сопереживать другим и начинают переносить чужие проблемы на себя, что может привести к различным психологическим и эмоциональным проблемам.

В целом эмпатия – это важный аспект психологического развития личности, который формируется в процессе социального взаимодействия. Она позволяет человеку лучше понимать других и, следовательно, эффективнее контролировать свои собственные эмоции и поведение в социальных ситуациях.

6 причин, почему важно быть эмпатичным

1. Улучшаются межличностные отношения. Эмпатия позволяет человеку лучше понимать чувства и потребности других людей, что способствует налаживанию общения, позволяет выстраивать более глубокие и доверительные отношения.

2. Легче разрешаются конфликты. Эмпатия даёт возможность ставить себя на место других людей, понимать их мотивы и, таким образом, эффективнее разрешать спорные моменты, находя компромисс.

3. Налаживается командная работа. Когда члены одного коллектива проявляют друг к другу эмпатию, это улучшает коммуникацию.

4. Снижается уровень стресса. Так как речь идёт про понимание своих и чужих эмоций, у нас появляется возможность управлять им и принимать более продуманные решения.

5. Усиливается эмоциональное благополучие. Эмпатия позволяет людям чувствовать себя более счастливыми и удовлетворёнными жизнью, поскольку она помогает им ощущать более тесную связь с другими.

6. Улучшается понимание культурных различий. Когда люди проявляют эмпатию друг к другу, они начинают принимать тот факт, что все мы разные. Это нормально.

Фото: istockphoto.com

Как определить свой уровень эмпатии?

Существует несколько способов понять, насколько вы эмпатичны.

1. Пройти тест. В Интернете можно найти различные варианты, которые позволяют оценить её уровень. Обычно они содержат вопросы о чувствах, эмоциях и отношениях.

2. Понаблюдать за своими реакциями. Если вы обнаружили, что понимаете эмоции других людей и с лёгкостью сможете определить, что они чувствуют, вероятно, у вас высокий уровень эмпатии.

3. Оценить свою способность слушать других. Эмпатия часто проявляется именно в этом. Если вы способны внимательно слушать людей и понимать их переживания, скорее всего, вы достаточно эмпатичны.

Какие есть тесты на эмпатию?

Тест помогает определить, насколько человек способен почувствовать и понять эмоции, переживания и потребности других людей. Этот способ оценки может быть полезным для личностного развития, налаживания отношений и даже выбора профессии.

Так как нет единого и официального теста на эмпатию, разберём несколько популярных вариантов, которые можно пройти онлайн.

1. Тест на эмпатию Барон-Коэна

Он считается одним из наиболее точных и используется в исследованиях научными работниками. Тест содержит 60 вопросов. Его прохождение должно занять около 10 минут. Вопросы включают случаи поведения людей и просьбы о выражении собственного мнения по поводу того, как человек может реагировать.

Результат теста Барон-Коэна на эмпатию показывает, насколько вы настроены на эмпатию и интуицию. Например, как быстро способны распознать эмоции на лицах людей.

Фото: istockphoto.com

2. Тест на эмпатию Саймона Барон-Коэна

Этот тест включает 40 вопросов. Прохождение его может занять от 10 до 20 минут. Он разработан для оценки понимания чужих чувств и эмоций. В вопросах используется много случаев поведения коммуникантов, которые могут быть неожиданными, присутствует определённый подтекст.

Результаты теста показывают, насколько вы можете понимать эмоции других людей, а также их коммуникативные намерения.

3. Тест на проявление эмпатии Мери Ричардсон

Этот тест включает 28 утверждений, на которые вы должны ответить: часто, редко или никогда. Примеры утверждений: «Я проникнут сожалением, когда вижу беду коровы, которая не может дотянуться до кормушки», «Я страдаю, когда приятель не чувствует себя хорошо».

Результат теста показывает, насколько часто вы проявляете эмпатию в своей жизни.

4. Тест на эмпатию от Psychology Today

Этот тест состоит из 28 вопросов, охватывающих различные ситуации и эмоциональные реакции. Вопросы задаются в форме порицаний и предложений, чтобы проверить вашу реакцию на эмоции других людей.

5. Тест Ноувента на эмоциональный интеллект

Этот тест содержит 40 вопросов и включает модули по распознаванию, пониманию и управлению чувствами. Вопросы соответствуют ситуациям жизни, которые требуют различной степени эмоциональной компетенции.

Результат показывает ваш уровень эмоционального интеллекта, а также даёт советы, которые помогут его улучшить.

Как связаны эмпатия и эмоциональный интеллект?

Связь здесь очень тесная. Эмпатия – это способность понимать и чувствовать эмоции других людей, «быть в их теле» и выражать сочувствие. Эмоциональный интеллект – это про управление своими эмоциями и понимание чужих.

Однако эти концепции имеют дополнительное сходство – они связаны со способностью к социальной адаптации и успешным взаимодействием с другими людьми. Наличие возможности сопереживать (эмпатии) и эмоциональный интеллект помогают людям понимать, какие чувства подталкивают человека к определённому поведению, высказываниям и т. д. Это позволяет улучшить общение.

Исследования показывают, что эмоциональный интеллект можно развивать, и это будет способствовать повышению эмпатии.

Фото: istockphoto.com

Как развить эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект (ЭИ) – способность человека к распознаванию своих и чужих эмоций, а также к управлению ими. Это очень важный навык, который поможет улучшить качество жизни – как личной, так и профессиональной. Вот несколько способов, как развить свой ЭИ:

Узнайте, какие эмоции существуют и как они выглядят. Часто люди пропускают и игнорируют их, просто чтобы не сталкиваться. Однако для развития ЭИ нужно научиться распознавать эмоции – свои и чужие. Осознайте свои эмоции. Когда вы чувствуете что-то, не пытайтесь сразу исправить ситуацию. Попробуйте понять, что она означает для вас. Управляйте своими эмоциями. Попробуйте найти способы, как изменить своё поведение, чтобы справляться с чувствами. Станьте хорошим слушателем. Один из ключевых элементов развития ЭИ – уметь слушать других. Пытайтесь понять. Не перебивайте. Давайте обратную связь. Учите экспрессии. Зазубрите выражения, которые помогут вам выразить эмоции соответствующим образом. Например, вместо «я зол/зла», говорите: «Я разочарован/а». Практикуйте сочувствие. Оно позволяет усиливать. Это поможет вам тоньше понимать чужие эмоции и лучше управлять своими. Развивайте обратную связь. Попросите окружающих оценить ваши эмоции. Это поможет лучше понимать, как воспринимают ваше поведение другие люди. Не бойтесь ошибаться. Развитие ЭИ – это длительный процесс. Нужно делать ошибки, чтобы потом использовать этот опыт для прокачки своего ЭИ.

Развитие эмоционального интеллекта может занять какое-то время. Это означает, что вам нужно быть терпеливыми и настойчивыми. Попробуйте регулярно практиковать и улучшать свой ЭИ. Потом вы увидите, как это поможет в повседневной жизни.

Фото: istockphoto.com

Как развить эмпатию?

Ответ очевиден – нужно развивать навыки эмпатии. Как это делать? Вот несколько советов.

Не судите бездумно. Старайтесь поставить себя на место другого человека и понять, почему он поступил так, а не иначе. Будьте доброжелательными. Уважайте других. Будьте готовы поддержать их, слушать их и искренне помогать. Изучайте теорию. Читайте книги и статьи об эмпатии, участвуйте в тренингах по развитию эмпатии и общению с людьми. Применяйте знания на практике. Можно читать о том, что такое эмпатия, и отрабатывать технику взаимодействия на специальных тренингах, но самое важное – внедрение навыка в жизнь. Старайтесь улавливать настроение и эмоции близких вам людей и поддерживать их в трудные моменты.

Эмпатия – это навык, который важен не только для личных взаимоотношений, но и для успешной социализации. Он даёт возможность лучше понимать других людей, их чувства и мотивы, проявлять более терпимое отношение к разнообразию и сохранять эффективную коммуникацию. Это может привести к более благоприятным результатам во всех сферах жизни. Быть эмпатичными – ваш выбор, и он способен сделать наш мир чуть добрее и справедливее.