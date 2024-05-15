Звезда «Человека-паука» Джейкоб Баталон рассказал о жизни после похудения на 45 кг

Актёр Джейкоб Баталон рассказал, что помогло ему сбросить лишнее за время пандемии. 27-летний Баталон всегда отличался плотным телосложением, однако в период, когда во всём мире бушевал коронавирус, он всерьёз взялся за себя. Парень смог похудеть на 45 килограммов. В новом интервью Джейкоб рассказал, что ему это удалось благодаря растительной диете и спорту.

Звезда «Человека-паука» признался, что за несколько лет сильно изменился не только физически, но и ментально, поскольку осознал, что способен на многое.

Джейкоб Баталон Фото: Getty Images/из личного архива Джейкоба Баталона

Теперь я ощущаю лёгкость, когда нахожусь на съёмочной площадке весь день. Я спокойно могу полезно перекусить и отдохнуть в своём трейлере несколько часов. Мне действительно пришлось научиться контролировать эту часть себя, научиться заботиться о своём здоровье, — поделился Баталон.

По словам Джейкоба, долгое время он не замечал проблему с лишним весом, но однажды посмотрелся в зеркало без рубашки. Тогда парень понял, что больше не имеет права откладывать похудение, и взялся за себя.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.