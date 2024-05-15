Мадонна призналась, что до сих пор не может прийти в себя после смерти мамы

Родительница поп-звезды умерла в 1963 году. Несмотря на то что с момента смерти Луизы Чикконе прошло уже больше 60 лет, певица по-прежнему не может смириться с болью от этой утраты. Мадонна выросла без материнской любви и ласки, поэтому на каждом своём выступлении представляет, что мама стоит среди поклонников, с гордостью наблюдая за тем, какой стала её дочь.

Мадонне было всего пять, когда не стало её мамы. Жизнь бодрой и полной сил женщины забрало онкологическое заболевание. На днях звезда призналась, что на протяжении многих лет прокручивает в голове свою последнюю встречу с мамой.

Я стою на сцене, а передо мной всплывает прекрасное лицо моей матери. Тогда я задаюсь вопросом о том, о чём же она думала, когда мы виделись в последний раз. Помню, как она махала мне рукой из окна своей палаты в больнице. Тогда я села в машину и понимала, что больше её никогда не увижу, — рассказала Мадонна.

По словам певицы, никто из близких не пытался подготовить её к тому, что скоро мамы не станет. Совсем маленькой девочкой она наблюдала за тем, как угасает её самый близкий человек, но помочь никак не могла.

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