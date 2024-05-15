Джессика Бил отпраздновала День матери у бассейна и показала фигуру в купальнике

Джастин Тимберлейк знает толк в подарках для любимой. Джессика Бил дважды мама, поэтому она не понаслышке знает, что такое бесконечная усталость. 12 мая в мире отмечался День матери, однако провести его Бил решила не в компании своей семьи, а в полном одиночестве.

Джессика оставила сыновей Сайласа и Финеаса под присмотром своего мужа Джастина Тимберлейка, а сама отправилась отдыхать у бассейна. У себя в блоге актриса опубликовала снимки в чёрном купальнике и призналась, что давно мечтала просто полежать на шезлонге без необходимости решать проблемы детей.

Джессика Бил Фото: Из личного архива Джессики Бил

По словам Бил, она бесконечно счастлива быть мамой, но иногда это сильно выматывает. Женскому организму особенно нужен отдых. К счастью, Джастин Тимберлейк это хорошо понимает и даёт любимой возможность побыть наедине с собой. Кроме того, Джессика рассказывала, что, как только у неё появляется время, она сразу же набирает ванну с английской солью и лежит в горячей воде хотя бы полчаса — благодаря такому ритуалу ей удаётся расслабиться и привести мысли в порядок.

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