106-летний житель США вернул себе звание самого старого парашютиста в мире

Эта история доказывает, что для достижений никогда не бывает поздно. Альфреду Блашке из Техаса уже 106 лет, однако это совершенно не мешает ему вести активный образ жизни и устанавливать всё более невероятные рекорды. Недавно он вновь вернул себе звание самого пожилого парашютиста в мире.

Пока кто-то боится, Блашке берёт и делает. Так, достижение пенсионера, зафиксированное 27 ноября прошлого года, наконец-то было официально зарегистрировано и оказалось в Книге рекордов Гиннесса. В тандеме с губернатором Техаса Грегом Эбботтом Блашке совершил прыжок с высоты 2,5 тыс. метров.

Если вы думаете, что чего-то не можете, то просто недооцениваете себя. Иногда просто нужно решиться и попробовать, — поделился впечатлениями Блашке.

Более того, впервые пенсионер попробовал свои силы в парашютном спорте в день своего столетия в 2017 году. Спустя несколько лет Блашке обновил рекорд, а теперь уже в третий раз стал самым возрастным парашютистом в мире. Недолгое время это звание принадлежало 103-летней жительнице Швеции.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.