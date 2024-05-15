Ким Кардашьян показала свою 20-минутную тренировку с гантелями

Звезда телешоу продемонстрировала, как приводит себя в форму к лету. До долгожданного июня осталось всего две недели, поэтому многие знаменитости сейчас бо́льшую часть свободного времени проводят в тренажёрном зале. За подготовку к сезону взялась и Ким Кардашьян. Она показала, как занимается, у себя в блоге.

По словам блогерши, она принимает участие в 28-дневном спортивном челлендже. Ким продемонстрировала любимые упражнения с гантелями и отметила, что чаще всего для упражнений использует двухкилограммовые снаряды.

Ким Кардашьян Фото: Из личного архива Ким Кардашьян

Кардашьян рассказала, что не привыкла проводить в спортзале часы, поэтому в среднем её тренировка длится около 20 минут. Звезда уверяет, что ей вполне хватает такой нагрузки для того, чтобы держать себя в тонусе. Кроме того, пока у Ким не получается окончательно войти в тренировочный режим, так что короткие занятия – оптимальный вариант в её случае.

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