«Резко сбросила 12 кг и загремела в больницу с истощением и пневмонией». Личный опыт

Алина Морозова нутрициолог «Моя история началась в 2005 году, тогда мне было 20 лет и я всё время испытывала дискомфорт из-за своего веса и качества тела. С детства была в меру упитанной девочкой, а родители не ограничивали меня — ела всегда столько, сколько хотела. Особенно много было конфет».

К 20 годам наела лишние килограммы. Мне безумно хотелось внимания в свой адрес со стороны противоположного пола, и я начала штудировать популярные на тот период диеты. Перечитала кучу диет — самая лёгкая и, как оказалось позже, эффективная в плане быстрого снижения веса была кремлёвская диета (ограничение потребления углеводов).

Почему для меня именно эта диета оказалась лёгкой? Потому что я смогла легко отказаться от сладостей в пользу мяса. Плюс меня радовало то, что при таких ограничениях не испытываешь чувство голода.

Фото: из личного архива Алины Морозовой

Нашла подробное описание в сети, распечатала таблицу продуктов и приступила на следующий день. Всем продуктам присвоены баллы из расчёта количества углеводов в каждом из них. К примеру, мясо имеет 0 баллов, а вот мёд — 70.

Данная диета разрешает съедать в день не более 40 баллов, то есть можно есть много мяса, рыбы, овощей, сыра, но под запретом крупы, выпечка, сладости. Это некий аналог диеты Дюкана.

Первая неделя прошла легко, несмотря на то что я была студенткой и жила в общежитии, где меня пытались накормить конфетами подруги, но я твёрдо решила, что не сдамся и просижу месяц.

На переменах в университете, когда все мои однокурсницы бежали за булочками и кофе, ела несколько ломтиков сыра, которые брала с собой, и пила кофе без сахара и молока (на 100 мл целых 4,8 балла). А если выпивать две-три чашки капучино без сахара, выходило бы почти 15 баллов только на кофе.

Фото: из личного архива Алины Морозовой

Девочки в универе надо мной посмеивались и не верили, что я похудею. Даже был случай, когда они подсыпали мне в кофе сахар — пытались «подсластить» мне жизнь. Но она стала слаще именно благодаря отсутствию сахара спустя месяцы.

Когда встала на весы спустя 14 дней, то увидела -4 кг. В тот момент сразу появилась мотивация идти дальше!

Но тут начались и трудности. Я потеряла энергию, появились головные боли. В университете сложно было думать, с трудом выполняла домашние задания, но не сдавалась и продолжала соблюдать диету. Прошёл месяц, на весах -12 кг. Я рада, все вещи большие и висят на мне.

Однокурсницы в шоке от того, как я изменилась — лицо осунулось, но стало краше. Мне всё же идёт худоба. Появились взгляды со стороны противоположного пола. Но проблемы со здоровьем нарастали. Я никому о них не говорила и решила сидеть на диете второй месяц.

На третьем месяце у меня пропал цикл, кожа стала сухая, появились прыщи на плечах и спине. Понимала, что нужно остановиться, но боялась, что вес вернётся. Чувство страха заставило меня сидеть на диете дальше.

Через шесть месяцев я простыла, и на фоне ослабленного иммунитета простуда переросла в сложное воспаление лёгких. Причём оно было нижним, что очень сложно лечится. Я весила тогда 53 кг. Меня госпитализировали. Была весна 2007 года, как сейчас помню: май, День Победы, все отмечают, а я под капельницей лежу в палате. В итоге пробыла там месяц.

Пульмонолог меня ежедневно навещал и настроил на то, что, когда меня выпишут, я начну полноценно питаться. В конце мая мне стало легче, мне сделали финальную флюорографию и выписали. Но! С огромной просьбой, что я возьмусь за своё питание и перестану сидеть на диете. Тогда дала слово врачам и сдержала его.

Фото: из личного архива Алины Морозовой

После выздоровления начала изучать нутрициологию, сбалансированно питаться, погрузилась в разного рода обучения и курсы по здоровому питанию, перечитала кучу книг. Летом поехала в отпуск — домой к маме на юг, где питалась фруктами, овощами, хорошей едой, а ещё плавала в море, загорала.

Спустя три месяца, к сентябрю 2007 года, поправилась всего лишь на 3 кг, зато полностью была здорова. После того случая прошло более 15 лет, но больше не набирала вес никогда.

Я сделала вывод — если и снижать вес, то правильно, под присмотром специалистов. Не жалею об этом опыте, рада, ведь теперь помогаю другим. Сейчас здорова, занимаюсь спортом, меня ничто не беспокоит, полноценно питаюсь и не ограничиваю себя практически ни в чём. Просто соблюдаю норму калорий и посещаю фитнес-центр.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог «Любая ограничительная диета рано или поздно приводит к расстройству пищевого поведения, что и произошло с героем статьи. Будь это диета на гречке с кефиром, которую никто не любит, или сырок с колбаской».

Снижение веса происходит стремительно, организм не успевает перестроиться, любое изменение в рационе приводит к колебаниям цифры на весах.

Развиваются и психологические проблемы, оставляющие свой отпечаток. Кроме этого, человек сталкивается с дефицитом нутриентов: в данном случае недостаток клетчатки, недостаток углеводов, витаминов группы B, скорее всего, калия. Да, высокобелковая диета может стать лекарственной для людей с кандидозом или инсулинорезистентностью, но только на короткое время, не более двух-трёх недель.

Фото: istockphoto.com

Я приверженец индивидуального подбора питания, не ограничительного, а избирательного. Не все из нас хорошо переносят казеин и лактозу, для таких людей любая молочная диета, в том числе и кремлёвская на сырах, может стать толчком к аутоиммунному состоянию. Обращайтесь к диетологам для коррекции рациона и не играйте с диетами.