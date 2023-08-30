«Резко сбросила 12 кг и загремела в больницу с истощением и пневмонией». Личный опыт

«Моя история началась в 2005 году, тогда мне было 20 лет и я всё время испытывала дискомфорт из-за своего веса и качества тела. С детства была в меру упитанной девочкой, а родители не ограничивали меня — ела всегда столько, сколько хотела. Особенно много было конфет».
К 20 годам наела лишние килограммы. Мне безумно хотелось внимания в свой адрес со стороны противоположного пола, и я начала штудировать популярные на тот период диеты. Перечитала кучу диет — самая лёгкая и, как оказалось позже, эффективная в плане быстрого снижения веса была кремлёвская диета (ограничение потребления углеводов).
Фото: из личного архива Алины Морозовой
Нашла подробное описание в сети, распечатала таблицу продуктов и приступила на следующий день. Всем продуктам присвоены баллы из расчёта количества углеводов в каждом из них. К примеру, мясо имеет 0 баллов, а вот мёд — 70.
Данная диета разрешает съедать в день не более 40 баллов, то есть можно есть много мяса, рыбы, овощей, сыра, но под запретом крупы, выпечка, сладости. Это некий аналог диеты Дюкана.
На переменах в университете, когда все мои однокурсницы бежали за булочками и кофе, ела несколько ломтиков сыра, которые брала с собой, и пила кофе без сахара и молока (на 100 мл целых 4,8 балла). А если выпивать две-три чашки капучино без сахара, выходило бы почти 15 баллов только на кофе.
Фото: из личного архива Алины Морозовой
Девочки в универе надо мной посмеивались и не верили, что я похудею. Даже был случай, когда они подсыпали мне в кофе сахар — пытались «подсластить» мне жизнь. Но она стала слаще именно благодаря отсутствию сахара спустя месяцы.
Когда встала на весы спустя 14 дней, то увидела -4 кг. В тот момент сразу появилась мотивация идти дальше!
Но тут начались и трудности. Я потеряла энергию, появились головные боли. В университете сложно было думать, с трудом выполняла домашние задания, но не сдавалась и продолжала соблюдать диету. Прошёл месяц, на весах -12 кг. Я рада, все вещи большие и висят на мне.
Однокурсницы в шоке от того, как я изменилась — лицо осунулось, но стало краше. Мне всё же идёт худоба. Появились взгляды со стороны противоположного пола. Но проблемы со здоровьем нарастали. Я никому о них не говорила и решила сидеть на диете второй месяц.
На третьем месяце у меня пропал цикл, кожа стала сухая, появились прыщи на плечах и спине. Понимала, что нужно остановиться, но боялась, что вес вернётся. Чувство страха заставило меня сидеть на диете дальше.
Через шесть месяцев я простыла, и на фоне ослабленного иммунитета простуда переросла в сложное воспаление лёгких. Причём оно было нижним, что очень сложно лечится. Я весила тогда 53 кг. Меня госпитализировали. Была весна 2007 года, как сейчас помню: май, День Победы, все отмечают, а я под капельницей лежу в палате. В итоге пробыла там месяц.
Пульмонолог меня ежедневно навещал и настроил на то, что, когда меня выпишут, я начну полноценно питаться. В конце мая мне стало легче, мне сделали финальную флюорографию и выписали. Но! С огромной просьбой, что я возьмусь за своё питание и перестану сидеть на диете. Тогда дала слово врачам и сдержала его.
Фото: из личного архива Алины Морозовой
После выздоровления начала изучать нутрициологию, сбалансированно питаться, погрузилась в разного рода обучения и курсы по здоровому питанию, перечитала кучу книг. Летом поехала в отпуск — домой к маме на юг, где питалась фруктами, овощами, хорошей едой, а ещё плавала в море, загорала.
Спустя три месяца, к сентябрю 2007 года, поправилась всего лишь на 3 кг, зато полностью была здорова. После того случая прошло более 15 лет, но больше не набирала вес никогда.
Мнение врача
«Любая ограничительная диета рано или поздно приводит к расстройству пищевого поведения, что и произошло с героем статьи. Будь это диета на гречке с кефиром, которую никто не любит, или сырок с колбаской».
Снижение веса происходит стремительно, организм не успевает перестроиться, любое изменение в рационе приводит к колебаниям цифры на весах.
Развиваются и психологические проблемы, оставляющие свой отпечаток. Кроме этого, человек сталкивается с дефицитом нутриентов: в данном случае недостаток клетчатки, недостаток углеводов, витаминов группы B, скорее всего, калия. Да, высокобелковая диета может стать лекарственной для людей с кандидозом или инсулинорезистентностью, но только на короткое время, не более двух-трёх недель.
Фото: istockphoto.com
Я приверженец индивидуального подбора питания, не ограничительного, а избирательного. Не все из нас хорошо переносят казеин и лактозу, для таких людей любая молочная диета, в том числе и кремлёвская на сырах, может стать толчком к аутоиммунному состоянию. Обращайтесь к диетологам для коррекции рациона и не играйте с диетами.
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