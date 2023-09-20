Что делать, если на большом пальце ноги появилась шишка? Комплекс упражнений

Егор Ходырев фитнес-тренер «Вальгусная деформация стопы или «Халюс Вальгус» — это деформация с отклонением первого пальца стопы в наружную сторону. Часто на нём образовывается костная «шишка». Костные структуры передней части стопы теряют анатомически правильную форму и изменяют своё положение. Первый палец начинает отклоняться кнаружи, иногда изменяя позицию остальных пальцев. Со временем это приводит к тому, что сустав начинает выпирать, увеличивается в размерах и болезненно воспаляется».

Халюс Вальгус стопы имеет разные степени тяжести и может быть как врождённым, так и приобретённым в течение жизни. Некоторые специалисты отмечают, что врождённая деформация стопы формируется при внутриутробном развитии ребёнка, однако наиболее часто вальгус имеет приобретённый характер.

Стопа может деформироваться в результате ослабленности мышечных связок, травм, рахита, полиомиелита и других неблагоприятных внешних факторов. Люди, страдающие вальгусной деформацией стопы, быстро устают во время ходьбы, имеют неправильную походку или склонны к развитию плоскостопия, артрита, артроза и разного рода заболеваниям суставов.

Причины вальгуса стопы

Плоскостопие Генетика Осложнения после болезней Неудобная обувь Лишний вес Болезни опорно-двигательной системы Образ жизни Большие нагрузки на стопу, связанные с занятиями профессиональным спортом Беременность

Сергей Алексутов ведущий врач — травматолог-ортопед, подиатр (специалист по заболеваниям стопы) «Основной причиной большинства ортопедических деформаций нижних конечностей является слабость мышечно-связочного аппарата. Именно укрепление мышц и связок лежит в основе не только профилактики, но и лечения многих заболеваний ног. При этом следует помнить и про ортопедическую коррекцию с помощью специальных изделий: стелек и корректоров пальцев стопы. Они помогают закрепить и улучшить результаты упражнений, комплексно воздействуя на здоровье нижних конечностей».

Фото: istockphoto.com

Важно ли тренировать стопы?

Да, ведь состояние стоп отражается на здоровье всей опорно-двигательной системы. На тренировках мы качаем ягодицы, спину, мышцы груди, переднюю и заднюю поверхности бёдер, но совсем забываем о стопах. Именно они являются первым звеном, берущим на себя нагрузку при ходьбе, беге или тренировке со штангой. Стопы соприкасаются с землёй тысячи раз за день, и природа придумала их изогнутыми, чтобы амортизировать шаг и минимизировать нагрузку на позвоночник.

Множество травм стоп происходит по причине того, что они слабые и находятся в неправильном положении. Одни травмы заметные и проявляются сразу в виде отёков, покраснений и острой боли. Другие же являются практически незаметными и накапливаются годами. В этом случае наша опорно-двигательная система долгое время получает слишком сильный импульс от ходьбы или бега, а нагрузка на голень, колени, таз и спину распределяется неравномерно.

В результате наше тело развивается негармонично, и мы приобретаем проблемы со всеми суставами. Чтобы этого избежать, необходимо делать упражнения на стопы и нижнюю часть ног.

Фото: istockphoto.com

Халюс Вальгус у женщин

Женщины в большей степени подвержены деформации первого пальца стопы. Это прежде всего связано с особенностями форм женской обуви.

Высокий каблук существенно повышает давление на переднюю часть стопы. Во-первых, это способствует развитию плоскостопия. Во-вторых, ведёт к вдавливанию пальцев ног в обувь.

Узкий носок обуви стесняет пальцы. В результате они вынуждены находиться в неудобном положении, что со временем приводит к постоянной деформации в плюснефаланговом суставе первого пальца.

Короткая обувь вынуждает пальцы находиться в неестественной позиции. Это способствует развитию воспалению сустава большого пальца стопы.

Симптомы

Наличие выпирающей «шишки» у основания большого пальца

Покраснение кожи, припухлость

Болезненные ощущения при прикосновении в области сустава первого пальца

Боль при ходьбе в области большого пальца

Ограничение подвижности большого пальца

Мозоли между первым и вторым пальцами стопы

Фото: istockphoto.com

Диагностика

Если вы наблюдаете у себя что-то из вышеперечисленного, это повод записаться к специалисту на консультацию, а вот самостоятельно ставить себе диагноз всё-таки не стоит. Его определяет травматолог-ортопед после тщательного осмотра.

Врач делает рентгенографию стопы в нескольких проекциях для постановки точного диагноза. Это поможет определить степень деформации и выстроить программу по восстановлению стопы.

10 упражнений при вальгусной стопе

Хождение на пальцах ног и на пятках по 15–30 секунд. Хождение по черенку швабры или лопаты. Делайте по 10–20 коротких шагов на каждую ногу. Сгибание и разгибание пальцев ног в положении сидя по 30–45 секунд на каждую ногу. Наклоны вперед на прямых ногах с касанием руками пола от 10 до 20 повторений. Хождение на наружной части стопы. Сделайте 10–20 шагов. 10 приседаний на полную стопу без отрыва пяток от пола. Стойка «Цапли» на одной ноге 10 секунд. Хождение по неровной поверхности: песок, трава, галька, специальные рифлёные коврики. Прокатывание черенка или мяча стопой в течение 60 секунд. Захватывание пальцами стоп карандаша или ручки. Вы можете делать вариант удержания предмета в течение 30 секунд или захватывание 10–15 раз на каждую стопу.

Фото: istockphoto.com

Программа тренировки на 4 упражнения

Раскатка стопы с помощью МФР-мячика или палки

Техника выполнения

На ровную поверхность положите мяч для МФР или палку. Также подойдёт плотный теннисный мячик или черенок от швабры.

Стопу одной ноги положите на мяч или палку, руками держитесь за опору для удержания равновесия.

Далее стопой прокатывайте вперёд, назад, влево и вправо, медленно вдавливая стопу в мяч или палку. Нужно стараться раскатывать по всей поверхности (от пяток до кончиков пальцев).

Ограничений на время нет, чем дольше, тем лучше. Мы рекомендуем выполнять два подхода по три минуты на каждую ногу. Отдых между подходами — одна-две минуты.

Подъём на носках

Техника выполнения

Необходимо найти какую-то возвышенность и встать на неё так, чтобы пятки висели в воздухе. Подойдёт брусок, лестница или степ-платформа для фитнеса. Для удобства держитесь руками за опору.

Спина прямая. Лопатки вместе, грудь вперёд.

На выдохе мощным движением поднимите себя вверх за счёт носков ног. Обратите внимание, что вес тела перенесён на пальцы.

Зафиксируйтесь в таком положении на 1–3 секунды. Чем выше уровень атлетизма, тем дольше задерживайтесь в верхней точке.

На вдохе плавно опускайтесь пятками вниз до ощущения растяжения в нижней части ног.

Выполняйте два-три подхода по 30 раз. Отдых между подходами — одна-две минуты.

Перекаты с пятки на носок

Техника выполнения

Необходимо встать босиком на ровную поверхность, чтобы стопы плотно соприкасалась с полом.

Спина прямая. Лопатки вместе, грудь вперёд. Руками держитесь за опору для удержания равновесия.

На выдохе мощным движением поднимите себя вверх за счёт носков ног. Зафиксируйтесь в таком положении на 1–3 секунды. Чем выше уровень атлетизма, тем дольше задерживайтесь в верхней точке.

На вдохе плавно перекатывайтесь с носков на пятки. Зафиксируйтесь на 1–3 секунды.

Выполняйте два-три подхода по 15–20 раз. Отдых между подходами — одна-две минуты.

Растяжка стопы и голени

Техника выполнения

Необходимо найти какую-то возвышенность и встать на неё так, чтобы пятки висели в воздухе. Подойдёт брусок, лестница или степ-платформа. Для удобства держитесь руками за опору.

Спина прямая. Лопатки вместе, грудь вперёд.

На выдохе плавно опускайтесь пятками вниз до ощущения растяжения в нижней части ног. Удерживайтесь в таком положении 30–60 секунд.

Выполняйте три-пять подходов. Отдых между подходами — 30 секунд.

Упражнения при вальгусной деформации – эффективный способ работы над стопой, который доступен абсолютно каждому и не имеет противопоказаний. Скажем честно, не всегда упражнения способны вернуть нормальное состояние стопам. Всё зависит от степени деформации. Однако тренировки способны остановить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни.