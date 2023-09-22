Что из этого можно взять на вооружение, а где стоит проявить острожность? Разбираемся вместе с экспертами.

Как натуропат Пол Брэгг планировал дожить до 120 лет? Его история и методы

Альтернативная медицина существовала всегда. В конце XX века в США главным пропагандистом здорового образа жизни был известный натуропат Пол Брэгг. Его имя известно каждому американцу, но за ним тянется шлейф тайн и скандалов. Пола Брэгга боготворили, потом критиковали и разоблачали. Предлагаем узнать о его жизни и разобрать методы, которые он предлагал, вместе с экспертами — диетологом и врачом.

С чего всё началось?

Его жизнь окутана тайной. Так доподлинно неизвестно, когда Пол Брэгг появился на свет. По его словам – в 1881 году. Однако, по официальным данным, он родился 6 февраля 1895 года.

Большинство фактов из его биографии полны расхождений. Есть только информация, что он служил в Национальной гвардии, трудился страховым агентом, после чего будущий натуропат перебрался на Восточное побережье США. Здесь он начал работать учителем физкультуры, а также тренировал футбольную команду местного колледжа.

Как же ЗОЖ появился в жизни среднестатистического американца? Заинтересовался Пол им после того, как в возрасте 16 лет заболел туберкулёзом. Врачи давали неутешительные прогнозы. Родители решили отправить сына на лечение в Швейцарию. Местный доктор Огюст Роллье исцелял своих пациентов солнечными ваннами и лечебной физкультурой. Данный метод помог Брэггу быстро встать на ноги. Более того у него появилась мечта — стать доктором.

Фото: Los Angeles Examiner/Getty Images

В 1926 году Пол открыл медицинский центр в Лос-Анджелесе. Параллельно Брэгг начал вести новостную колонку в газете с советами по ведению здорового образа жизни. Со временем они переросли в полноценные выступления и лекции, которые он давал в различных городах страны.

Он рассказывал о важности физической активности и правильном питании. Изначально консультации были бесплатные, но вскоре американец начал брать деньги за свои рекомендации. Это позволило ему заработать сотни долларов.

Вскоре Пол Брэгг решил написать книгу «Вылечи себя сам», чтобы свои идеи продвинуть в массы. Правда, очень быстро его обвинили в нарушении авторских прав. Текст работы был уже издан ранее другим человеком.

Методика оздоровления Пола Брэгга

Американский натуропат разработал несколько десятков методик оздоровления организма человека. Однако самой известной является алгоритм голодания, которая была описана в книге «Чудо голодания».

Брэгг считал, что строгая диета помогает не только избавиться от лишнего веса, но и излечиться от большого количества болезней.

Суть подхода – голодание в течение одного, трёх, семи или десяти дней. Разрешается пить только дистиллированную воду, а также употреблять один раз в день мёд и лимонный сок. При этом важно выполнять специальную гимнастику для мышц, суставов и позвоночника.

Также необходимо много гулять, правильно дышать и мыслить позитивно, быть добрым к миру и окружающим. Надо исключить минералы, кофе и спиртные напитки. Выходить из такого режима питания нужно аккуратно.

Мнение эксперта

Мария Романова фитнес-диетолог, нутрициолог, детокс-коуч «Данная диета имеет ряд плюсов и минусов. Голодание улучшает процессы очищения кишечника. Однако эффективен ежедневный 12–16-часовой голод: ужин в 18:00 и завтрак в 9:00 утра. Избыток молочных и мучных продуктов снижает иммунитет, так как они питают нездоровую микрофлору в кишечнике. Здесь отсутствуют продукты, укрепляющие иммунитет. Это зелень, овощи, водоросли, фрукты».



Получать позитив, гулять и двигаться – только эти советы, пожалуй, подойдут всем. Если до голодания у вас был дефицит железа или витамина D3, то есть риск, что показатели станут еще ниже. Как результат – головокружение и слабость уже на вторые сутки такой диеты. При зависимости от сахара/кофе резкий отказ от них может привести к повышению тревожности. Вода с мёдом и лимоном натощак небезопасна при гастритах и повышенной кислотности. Это будет раздражать стенки желудка.

Фото: istockphoto.com

Упражнения от Пола Брэгга

Пол Брэгг разработал техники для восстановления позвоночника. Они до сих пор пользуются популярностью. Как утверждает автор – упражнения работают только в комплексе.

Упражнение 1:

1. Необходимо лечь на пол лицом вниз.

2. Поднимите таз и выгните спину так, чтобы таз находился выше уровня опущенной головы. Опора должна быть на пальцы ног и ладони.

3. Ноги – на ширине плеч, а колени и локти выпрямлены.

4. Опустите таз как можно ближе к полу, поднимите голову и затем откиньте её назад.

Оказывается положительное воздействие на ту часть нервной системы, которая ответственна за работу глазных мышц, и на нервы, связывающие желудок и кишечник.

Упражнение 2:

1. Повторите положение из Упражнения 1.

2. Теперь поверните таз вправо так, чтобы ваш бок опустился как можно ниже.

3. Сделайте то же самое на другую сторону.

Эффективно при заболеваниях печени и почек.

Упражнение 3:

1. Сядьте на пол, упритесь на прямые руки, ноги согните.

2. Нужно поднять таз, чтобы вес тела пришёлся на прямые руки и согнутые ноги.

3. Поднимите туловище так, чтобы ваш позвоночник оказался в горизонтальном положении. Опуститесь.

Техника помогает при болях в поясничном отделе позвоночника.

Фото: istockphoto.com

Упражнение 4:

1. Необходимо лечь на пол на спину. При этом ваши ноги должны быть вытянуты, а руки разведены по сторонам.

2. Согните колени и подтяните их к груди, обхватив руками.

3. После оттолкните колени и бёдра от груди. Параллельно поднимая голову, пытайтесь дотронуться подбородком до колен.

4. Удерживайте данное положение несколько секунд.

Разрабатываются нервы, которые ответственны за работу желудка.

Упражнение 5:

1. Повторите положение из Упражнения 1.

2. В таком положении нужно шагать вперёд в течение пяти минут.

Здесь растягиваются ягодичные мышцы.

Комплекс подходит для ежедневных тренировок.

Мнение эксперта

Антон Турманидзе кандидат биологических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ «Анализируя комплекс упражнений Пола Брэгга, можно подтвердить предположение о том, что движение — это жизнь. Тело должно работать. Наиболее известные причины болевого синдрома в спине — врождённые травмы или полученные в процессе жизнедеятельности. Также и недостаточная тренированность мышц отдела позвоночника, которые выполняют функцию «корсета».

Основной принцип восстановления работоспособности отдела позвоночника заключается в создании локального воздействия. Представленные специальные лечебные физические упражнения (ЛФК) способны оказать такое воздействие на мышечные околопозвоночные структуры. Это приведёт к улучшению обменно-трофических процессов в тканях, эффективному восстановлению работы в повреждённых сегментах позвоночника, снижению болевого синдрома, восстановлению нормальной локомоции.

Критика и разоблачения Пола Брэгга

Пол Брэгг часто подвергался критике со стороны общественности. Самая главная претензия заключалась в том, что пропагандист ЗОЖ не имел медицинского образования.

Эксперты анализировали его книги. Указывали на ошибки в подходе. Ему предъявляли обвинения в неправильной маркировке продуктов, которые были изготовлены на его фабрике. Он давал неверные советы по лекарствам и БАДам.

Брэгг часто рассказывал, что принимал участие в турнирах по борьбе. Его дочь заявила, что он входил в состав олимпийской сборной США. С национальной командой он даже взял золото. Однако документально это нигде не подтверждено. Более того, в сводках Игр он никогда не значился участником.

Смерть Пола Брэгга

Даже смерть Пола Брэгга не обошлась без «разоблачений». Существовала версия, что он умер в возрасте 95 лет, катаясь на сёрфинге. К её распространению приложил руку Стив Шенкман — переводчик книг Брэгга в СССР. Именно он написал, будто причиной смерти натуропата стала вовсе не старость, а трагическая случайность — огромная волна, которая накрыла его во время катания на доске у побережья Флориды. Однако официальные данные эту героическую версию опровергли.

О том, что Пол Брэгг скончался, сообщила газета The Miami Herald (от 10 декабря 1976 года). Там сообщалась и причина смерти. Пол Брэгг умер 7 декабря 1976 года. Причина — сердечный приступ. Ему был 81 год. Эту версию подтверждает и свидетельство о смерти.

Увы, прожить до 120 лет Полу Брэггу не удалось. Тем не менее это был увлечённый человек, судьбу которого точно нельзя назвать заурядной. Какими же правилами он советовал руководствоваться, чтобы не унывать и не состариться раньше времени?

Правила жизни Пола Брэгга

1. Важно заниматься своим здоровьем регулярно:

«Помните: здоровье надо заработать! Его нельзя купить. Никто не продаст его вам. Я полон здоровья и энергии именно потому, что изучаю законы природы и следую им. Законы естественного питания, законы самоочищения голоданием, физические упражнения — именно это приводит к жизни без старости».

2. Нужно меньше есть:

«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Чем больше еды, тем больше болезней».

3. Не стоит никуда спешить, важно замедляться:

«Мы забыли, что жить — значит ощущать себя живым и радостным. Спокойная жизнь — счастье немногих в нашем обществе. Жизнь сейчас — это спешка, спешка и ещё раз спешка. Куда мы торопимся? В больницу или в могилу?»

4. Стоит любить жизнь и быть её хозяином:

«Я хочу жить 120 лет и даже больше, причём в превосходном физическом состоянии. Я люблю жизнь! Каждым днём моей жизни — это чудо! — я управляю сам, я хочу быть хозяином своей жизни и дорожу каждым прожитым часом!»

5. Нужно быть молодым душой:

«Все моё свободное время я провожу с молодыми мужчинами и женщинами или с детьми, которые обращаются со мной как с ровесником и так же молоды душой и телом, как и я. А вот от преждевременно состарившихся людей я держусь подальше, потому что они действуют на меня отрицательно. Они так долго убеждали себя, что они старые».