Бросил пить, когда ушла жена, а бизнес развалился: история о том, как начать жизнь с нуля

«Изменись или умри. Наверное, так можно охарактеризовать произошедшее со мной 3,5 года назад, когда вся жизнь перевернулась с ног на голову, заставив меня полностью всё поменять: похудеть на 25 кг, уйти от животной пищи и алкоголя, поменять деятельность, стать другим человеком. Но обо всём по порядку».
Каждый вечер не обходился без пива или вина
В школе активно занимался спортом, лёгкой атлетикой, и о лишнем весе не могло быть и речи. Худой, жилистый, сухой. Всё начало меняться с приходом в мою жизнь бизнеса. В 2012 году мы с будущим партнёром начали проект по продаже картин, постеров, портретов. Стартовали с нуля, без вложений, кредитов и опыта. Не всё шло гладко, но мы достигли хорошего уровня и работали с крупными компаниями.
На это ушло несколько лет, много нервов и переживаний. Компенсировал это едой и алкоголем. Сначала были лёгкие напитки вроде пива и вина. Потом более крепкие.
Фото: из личного архива Ярослава Голдырева
В попытках успокоить нервы больше начал путешествовать. Каждая поездка сопровождалась обжорством и обилием алкоголя. Звонки, сообщения, сложности. Всё приходилось решать даже там, далеко за пределами родины. И какой же вечер без пива или вина?
Уход жены стал последней точкой
90 кг стали нормой для меня. Но вес — это не основное. Главное, что всё это время я себя ненавидел и не хотел жить. Опьянение давало мне состояние радости хотя бы на 15 минут.
Уже тогда мне было понятно, что пора что-то менять, но я испугался перемен и того, что пропаду, потеряюсь, не заработаю на жизнь. Поэтому остался в бизнесе, который не приносил мне радости совершенно.
Фото: из личного архива Ярослава Голдырева
В душе мечтал путешествовать, удалённо работать и смотреть на мир, будучи свободным человеком, не зависящим ни от чего и ни от кого. Чтобы наладить бизнес, привлёк инвестиции, наслушавшись умных бизнес-тренеров. Это и стало последней каплей.
Напряжение возросло, нужно было всем платить, а средств стало ещё меньше. И тогда в моём доме звон бутылок стал постоянным, ежедневным ритуалом. Не мог спать по ночам, просыпаясь в панике от непонимания, как решить проблемы с деньгами. Аренды, зарплаты, счета. Уснуть мог, только выпив. Но этого хватало на пару часов. А потом ужас и нежелание вставать по утрам и вообще что-то делать.
Настолько не переносил себя и свою жизнь, что, даже находясь в самолёте, летящем на Сейшелы в медовый месяц, надеялся, что он упадёт где-то по пути. И все эти мучения просто закончатся.
Пиком стала осень 2019-го — весна 2020-го. В течение полугода вся жизнь развалилась. Тогда пил каждый день, весил уже 95 кг. Практически одномоментно мой бизнес канул в лета, оставив меня без средств к существованию. От меня ушла жена. И я просто не понимал, как и зачем жить дальше. А мне ещё даже не было 30 лет…
Здесь не будет рекомендаций о том, как бросить пить. Но об алкоголе, как и о любой другой привычке, я знаю одно:
Когда хочешь жить, когда жизнь тебе дорога, ценишь и любишь себя, ты никогда не зальёшь в себя ни капли отравы.
Мы все понимаем, что убиваем себя сигаретами, алкоголем, даже кофе. Каждый это ощущает. И мы делаем это осознанно лишь потому, что нет чего-то более ценного, чем эта секундная радость. Именно так я бросил пить. В один день, после расставания с женой просто ощутил, что больше не могу так, и всё. С тех пор не прикасался к алкоголю и не вижу в этом никакого смысла.
Фото: из личного архива Ярослава Голдырева
При этом в моём роду по мужской линии все алкоголики. Все умерли от последствий спиртного.
Счастье не познаётся без страданий
С весом та же история. Удар о дно собственной жизни заставил меня очнуться и отрезвиться. Я понимал, что назад, в старое, не вернусь, а как иначе — не знаю. И начался поиск. Меня повело в духовность.
Занялся практиками, гвоздями, медитациями, пением мантр. На самом деле, суть не в самих методиках, они не решат проблем, но моё состояние поменялось, вес начал уходить. Без диет, спорта и насилия над собой.
С гвоздями, кстати, у меня особая любовь. Моё знакомство с доской Садху произошло 3,5 года назад. Металл, торчащий из деревянной доски, стремившийся, как мне казалось, безжалостно проткнуть мои ноги, настиг меня совершенно неожиданно в заповеднике Столбы, что в Красноярском крае.
Острые концы настоящих гвоздей устремились в мои стопы, разрывая от боли. Тело скрючилось, дыхание спёрло. Всего 30 секунд мне удалось простоять на этих маленьких убийцах страха. Но именно это стало началом моих изменений в жизни.
От страданий и боли можно получать восторг, когда понимаешь, для чего это нужно и к чему ведёт. Не насилуя себя, а преодолевая, открывая всё новые грани собственной воли. Трансформации, идущие вместе с готовностью шагать в страхи, колоссальные.
Больше не мог таскать этот жир на себе
Естественным образом, в один день я ушёл от мяса. Мне просто перехотелось, и всё. Это помогло потерять лишние кг, но, как я уже сказал выше, вес — это про состояние. Если не настроиться на перемены, похудеть не получится.
Помню, как в течение месяца сбросил 10 или 15 кг. У меня не было цели похудеть, но было внутреннее намерение на перемены. 95 кг сначала сменились 85 кг, после — 76 кг.
Меня этот вес устраивал, но что-то было не то. Чем дальше шёл в практики, тем больше мне хотелось лёгкой пищи. Отказался не только от мяса, но и других продуктов животного происхождения. В общем, перешёл на веганское питание, с большим преобладанием зелени, фруктов и овощей. Это тоже не было целью, а произошло само, естественно.
Фото: из личного архива Ярослава Голдырева
Волшебной таблетки не существует
Месяц назад вернулся из Тибета, где сбросил ещё 5 кг. Но мой организм сделал всё для возвращения в «норму». Сейчас я снова вешу 69-70 кг, и это комфортная для меня цифра.
25 кг сбросил за 1,5 года или около того. Повторюсь, не имея на то цели, не прикладывая усилий, не занимаясь спортом вообще! И не сидя на диете. То, чем занимался — это любовь к себе, к своей жизни и создание собственного смысла этой самой жизни. И все эти практики стали моей профессией.
Важно найти для себя то, ради чего вы хотите жить. Это что-то внутри, что вызывает в вас восторг. Не деньги, не машины и квартиры. А то, что делает вас счастливым без участия других людей.
Фото: из личного архива Ярослава Голдырева
Тогда вы начнёте меняться семимильными шагами. Чаще всего такое происходит, как у меня, через полное дно, потерю смысла жизни и разочарование. Но тот период считаю лучшим в своей жизни. Я проснулся и освободился, с каждым днём становясь красивее, моложе и здоровее.
Мнение психолога
«В первую очередь с помощью медитативных практик автор смог остаться наедине со своими мыслями и прислушаться к своему организму».
Действительно, с точки зрения психосоматики лишний вес может быть ответом на низкую самооценку, чувство вины, потребность в защите и дефиците положительных эмоций.
Поэтому, когда вы находите для себя цель, для которой хочется жить и развиваться, организм быстрее возвращается в комфортное для него состояние. Здесь нет магии: положительные эмоции и спокойный сон помогают выработке гормонов и нормализуют работу всех органов.
Фото: istockphoto.com
Также многие практики помогают избавиться от негативных убеждений вроде «У меня не получится», «Это трудно», «Похудеть можно только при помощи спорта и диеты». Во время поиска своего предназначения и миссии психика человека устанавливает для себя точки А и Б. И когда цель определена и чётко описана, достичь её намного легче.
Мнение врача-диетолога
«В молодом возрасте метаболизм более активен, что способствует быстрому расщеплению и утилизации пищи. Организм лучше обрабатывает калории и токсины».
До 30 лет клетки организма обычно более способны к регенерации, что позволяет им быстрее восстанавливаться после воздействия вредных веществ. Молодые люди часто более физически активны, что также способствует более эффективному обмену веществ и усвоению пищи.
После 30 лет метаболизм становится менее эффективным, клетки теряют свою регенеративную способность, и организм становится более чувствительным к воздействию вредных веществ. Питание, богатое жирной и высококалорийной пищей, а также избыточное употребление алкоголя, начинает оказывать более заметное воздействие на здоровье, увеличивая риск различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и метаболические проблемы.
Фото: istockphoto.com
В случае с героем критическим стал не образ жизни, а его психоэмоциональное состояние. Постоянный стресс привёл его в ту точку, из которой он пытался выбраться. Нестабильная нервная система — это самая больное место у многих людей, которые живут в мегаполисах, много работают. Стресс даёт дисбаланс для всего организма.
Но самое страшное, что невозможно избежать стресса. Мы можем только правильно на него реагировать, искать точку покоя внутри себя.