Ни один вечер не обходился без спиртного и фастфуда, но наш герой смог избавиться от пагубной привычки и похудеть без спорта и диет.

Бросил пить, когда ушла жена, а бизнес развалился: история о том, как начать жизнь с нуля

Ярослав Голдырев блогер «Изменись или умри. Наверное, так можно охарактеризовать произошедшее со мной 3,5 года назад, когда вся жизнь перевернулась с ног на голову, заставив меня полностью всё поменять: похудеть на 25 кг, уйти от животной пищи и алкоголя, поменять деятельность, стать другим человеком. Но обо всём по порядку».

Каждый вечер не обходился без пива или вина

В школе активно занимался спортом, лёгкой атлетикой, и о лишнем весе не могло быть и речи. Худой, жилистый, сухой. Всё начало меняться с приходом в мою жизнь бизнеса. В 2012 году мы с будущим партнёром начали проект по продаже картин, постеров, портретов. Стартовали с нуля, без вложений, кредитов и опыта. Не всё шло гладко, но мы достигли хорошего уровня и работали с крупными компаниями.

На это ушло несколько лет, много нервов и переживаний. Компенсировал это едой и алкоголем. Сначала были лёгкие напитки вроде пива и вина. Потом более крепкие.

Вес стал активно набираться: с 65 кг потолстел до 80-85 кг. Из размера S постепенно дошёл до немыслимого для себя XL. Как вспомню, ужас пробирает.

Фото: из личного архива Ярослава Голдырева

В попытках успокоить нервы больше начал путешествовать. Каждая поездка сопровождалась обжорством и обилием алкоголя. Звонки, сообщения, сложности. Всё приходилось решать даже там, далеко за пределами родины. И какой же вечер без пива или вина?

Уход жены стал последней точкой

90 кг стали нормой для меня. Но вес — это не основное. Главное, что всё это время я себя ненавидел и не хотел жить. Опьянение давало мне состояние радости хотя бы на 15 минут.

Уже тогда мне было понятно, что пора что-то менять, но я испугался перемен и того, что пропаду, потеряюсь, не заработаю на жизнь. Поэтому остался в бизнесе, который не приносил мне радости совершенно.

Фото: из личного архива Ярослава Голдырева

В душе мечтал путешествовать, удалённо работать и смотреть на мир, будучи свободным человеком, не зависящим ни от чего и ни от кого. Чтобы наладить бизнес, привлёк инвестиции, наслушавшись умных бизнес-тренеров. Это и стало последней каплей.

Напряжение возросло, нужно было всем платить, а средств стало ещё меньше. И тогда в моём доме звон бутылок стал постоянным, ежедневным ритуалом. Не мог спать по ночам, просыпаясь в панике от непонимания, как решить проблемы с деньгами. Аренды, зарплаты, счета. Уснуть мог, только выпив. Но этого хватало на пару часов. А потом ужас и нежелание вставать по утрам и вообще что-то делать.

Настолько не переносил себя и свою жизнь, что, даже находясь в самолёте, летящем на Сейшелы в медовый месяц, надеялся, что он упадёт где-то по пути. И все эти мучения просто закончатся.

Пиком стала осень 2019-го — весна 2020-го. В течение полугода вся жизнь развалилась. Тогда пил каждый день, весил уже 95 кг. Практически одномоментно мой бизнес канул в лета, оставив меня без средств к существованию. От меня ушла жена. И я просто не понимал, как и зачем жить дальше. А мне ещё даже не было 30 лет…

Здесь не будет рекомендаций о том, как бросить пить. Но об алкоголе, как и о любой другой привычке, я знаю одно:

Когда хочешь жить, когда жизнь тебе дорога, ценишь и любишь себя, ты никогда не зальёшь в себя ни капли отравы.

Мы все понимаем, что убиваем себя сигаретами, алкоголем, даже кофе. Каждый это ощущает. И мы делаем это осознанно лишь потому, что нет чего-то более ценного, чем эта секундная радость. Именно так я бросил пить. В один день, после расставания с женой просто ощутил, что больше не могу так, и всё. С тех пор не прикасался к алкоголю и не вижу в этом никакого смысла.

Фото: из личного архива Ярослава Голдырева

При этом в моём роду по мужской линии все алкоголики. Все умерли от последствий спиртного.

Счастье не познаётся без страданий

С весом та же история. Удар о дно собственной жизни заставил меня очнуться и отрезвиться. Я понимал, что назад, в старое, не вернусь, а как иначе — не знаю. И начался поиск. Меня повело в духовность.

Занялся практиками, гвоздями, медитациями, пением мантр. На самом деле, суть не в самих методиках, они не решат проблем, но моё состояние поменялось, вес начал уходить. Без диет, спорта и насилия над собой.

С гвоздями, кстати, у меня особая любовь. Моё знакомство с доской Садху произошло 3,5 года назад. Металл, торчащий из деревянной доски, стремившийся, как мне казалось, безжалостно проткнуть мои ноги, настиг меня совершенно неожиданно в заповеднике Столбы, что в Красноярском крае.

Острые концы настоящих гвоздей устремились в мои стопы, разрывая от боли. Тело скрючилось, дыхание спёрло. Всего 30 секунд мне удалось простоять на этих маленьких убийцах страха. Но именно это стало началом моих изменений в жизни.

От страданий и боли можно получать восторг, когда понимаешь, для чего это нужно и к чему ведёт. Не насилуя себя, а преодолевая, открывая всё новые грани собственной воли. Трансформации, идущие вместе с готовностью шагать в страхи, колоссальные.

Больше не мог таскать этот жир на себе

Естественным образом, в один день я ушёл от мяса. Мне просто перехотелось, и всё. Это помогло потерять лишние кг, но, как я уже сказал выше, вес — это про состояние. Если не настроиться на перемены, похудеть не получится.

Помню, как в течение месяца сбросил 10 или 15 кг. У меня не было цели похудеть, но было внутреннее намерение на перемены. 95 кг сначала сменились 85 кг, после — 76 кг.

Меня этот вес устраивал, но что-то было не то. Чем дальше шёл в практики, тем больше мне хотелось лёгкой пищи. Отказался не только от мяса, но и других продуктов животного происхождения. В общем, перешёл на веганское питание, с большим преобладанием зелени, фруктов и овощей. Это тоже не было целью, а произошло само, естественно.

Фото: из личного архива Ярослава Голдырева

Волшебной таблетки не существует

Месяц назад вернулся из Тибета, где сбросил ещё 5 кг. Но мой организм сделал всё для возвращения в «норму». Сейчас я снова вешу 69-70 кг, и это комфортная для меня цифра.

25 кг сбросил за 1,5 года или около того. Повторюсь, не имея на то цели, не прикладывая усилий, не занимаясь спортом вообще! И не сидя на диете. То, чем занимался — это любовь к себе, к своей жизни и создание собственного смысла этой самой жизни. И все эти практики стали моей профессией.

Важно найти для себя то, ради чего вы хотите жить. Это что-то внутри, что вызывает в вас восторг. Не деньги, не машины и квартиры. А то, что делает вас счастливым без участия других людей.

Фото: из личного архива Ярослава Голдырева

Тогда вы начнёте меняться семимильными шагами. Чаще всего такое происходит, как у меня, через полное дно, потерю смысла жизни и разочарование. Но тот период считаю лучшим в своей жизни. Я проснулся и освободился, с каждым днём становясь красивее, моложе и здоровее.

Мнение психолога

Анастасия Решетникова психолог, основатель Школы игропрактики «В первую очередь с помощью медитативных практик автор смог остаться наедине со своими мыслями и прислушаться к своему организму».

Действительно, с точки зрения психосоматики лишний вес может быть ответом на низкую самооценку, чувство вины, потребность в защите и дефиците положительных эмоций.

Поэтому, когда вы находите для себя цель, для которой хочется жить и развиваться, организм быстрее возвращается в комфортное для него состояние. Здесь нет магии: положительные эмоции и спокойный сон помогают выработке гормонов и нормализуют работу всех органов.

Фото: istockphoto.com

Также многие практики помогают избавиться от негативных убеждений вроде «У меня не получится», «Это трудно», «Похудеть можно только при помощи спорта и диеты». Во время поиска своего предназначения и миссии психика человека устанавливает для себя точки А и Б. И когда цель определена и чётко описана, достичь её намного легче.

Мнение врача-диетолога

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог «В молодом возрасте метаболизм более активен, что способствует быстрому расщеплению и утилизации пищи. Организм лучше обрабатывает калории и токсины».

До 30 лет клетки организма обычно более способны к регенерации, что позволяет им быстрее восстанавливаться после воздействия вредных веществ. Молодые люди часто более физически активны, что также способствует более эффективному обмену веществ и усвоению пищи.

Кроме того, не забываем об эффекте накопления. Чем дольше мы потребляем токсины, тем выше токсическая нагрузка на организм.

После 30 лет метаболизм становится менее эффективным, клетки теряют свою регенеративную способность, и организм становится более чувствительным к воздействию вредных веществ. Питание, богатое жирной и высококалорийной пищей, а также избыточное употребление алкоголя, начинает оказывать более заметное воздействие на здоровье, увеличивая риск различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и метаболические проблемы.

Фото: istockphoto.com

В случае с героем критическим стал не образ жизни, а его психоэмоциональное состояние. Постоянный стресс привёл его в ту точку, из которой он пытался выбраться. Нестабильная нервная система — это самая больное место у многих людей, которые живут в мегаполисах, много работают. Стресс даёт дисбаланс для всего организма.

Но самое страшное, что невозможно избежать стресса. Мы можем только правильно на него реагировать, искать точку покоя внутри себя.