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«Пил пиво и ел шаурму». Личная история о том, как взять себя в руки и похудеть на 20 кг

Паша Pa.Nikss блогер, спортсмен «Весь прошлый год я постоянно пил, в основном пиво, заедал всё шаурмой. Вёл образ жизни «встал, напился и уснул». Это очень сильно повлияло на ментальное здоровье. Сначала этого не заметил, но потом депрессивное состояние после алкогольного опьянения сопровождало меня очень долго».

Не могу сказать, что превратился в алкоголика, но в тот момент действительно сильно подсел «на градус». За это время со мной случилось очень много неприятных вещей, которые позже дали о себе знать.

Фото: из личного архива Паши

В какой-то момент я собрал вещи и уехал в Калининград, жил там один и работал официантом в центре города — ездил каждое утро 40 минут на работу и был 12 часов на ногах. Отсутствие денег и голод заставили меня похудеть, потому что жир преобразовывался в энергию. Я сидел на дошираках полтора месяца. Не могу сказать, что это классно, но так получилось.

В Калининграде я привил себе дисциплину — встал, подумал, потом уже приготовил. Постоянно анализировал свою жизнь, но, когда вернулся на родину, в Московскую область, у меня опять случился срыв. Возможно потому что жил с родителями, не было свободы действий.

Фото: из личного архива Паши

В феврале 2022 года поправился на 20 кг, а в декабре 2022 года я полностью привёл в себя в форму и стал спортивным. Если тело я сделал примерно за год, то с ментальным здоровьем было сложнее. Раньше у меня были только негативные мысли, но теперь я преобразовываю хорошие мысли в хорошие действия. Снимаю ролики — это моя отдушина.

Фото: из личного архива Паши

Когда начинал худеть, первым делом выровнял своё питание — ел почти всё то же самое, но в меньших количествах. Из тренировок — сначала бегал в медленном темпе, но долго. Потом начал сокращать дистанцию и бегать рывками. Сейчас могу бегать долго, много и быстро. Ещё купил домой турник — сначала подтягивался по три раза, а через полтора месяца увеличил количество до десяти.

Я начал есть много варёной и приготовленной на пару пищи — заказывал себе доставку, которая была довольно дорогой. Ел много овощей и фруктов, потом постепенно стал заменять ими чипсы. Пришёл к тому, что начал готовить себе сам. За три месяца привёл рацион в норму.

Основное — занятия спортом в зале и дома. Дома можно уделять этому 40 минут в день, например, один день сделать тренировку на пресс, потом на руки, а на третий день просто кардио. Я бегал по 2 км каждый день.

Когда начал серьёзно и регулярно заниматься, мне потребовалось два месяца, чтобы привести себя в форму. Но сперва важно разобраться с психологическим состоянием, а потом уже начинать заниматься спортом и следить за питанием.

Фото: из личного архива Паши

Мнение врача

Михаил Кутушов врач-токсиколог, к.м.н. Если употреблять пиво регулярно и в больших количествах, это может привести к накоплению лишнего веса. Алкогольный напиток содержит много калорий. В среднем одна бутылка — это около 150–200 ккал.

Пиво может замедлять обмен веществ в организме, что приводит к уменьшению скорости сжигания калорий. Продукт также содержит фитоэстрогены, которые влияют на гормональный баланс организма и способствует накоплению жира в определённых областях, наиболее часто – на животе.

Чем опасны слабоалкогольные напитки?

Прежде всего они условно слабоалкогольные, во-вторых, они бьют первично по печени и сердцу, в-третьих, при постоянном употреблении может начаться пивной алкоголизм – это не шутка, а реальность, а также будут удары по всей системе желудочно-кишечного тракта.

К этому напитку привыкание происходит крайне быстро, такой алкоголизм гораздо сложнее, чем водочный, так как с ним тяжелее бороться. Пиво нельзя пить каждый день.

Доказано, что пиво вызывает ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, камни в желчном, а также в целом негативно воздействует на работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Фото: istockphoto.com

Что касается шаурмы, то, как и бургеры, это высококалорийный продукт. В составе есть хлеб, чаще всего несколько соусов и жирное мясо. Всё это приводит к тому, что одна порция блюда может содержать около 600–800 калорий или даже больше.

Частое потребление шаурмы может привести к формированию неправильных пищевых привычек, главная из которых – выбор рациона в пользу быстрого питания и высококалорийной пищи. Это может привести к перееданию и набору лишнего веса.

Из-за большого количества жирных ингредиентов шаурма может быть трудноусвояемой для организма. Это приводит к чувству тяжести в желудке, запорам и другим проблемам с пищеварением.

Рацион с тяжёлыми высококалорийными продуктами вызывает увеличение массы тела, особенно когда человек ведёт малоподвижный образ жизни. Но важно отметить, что это влияет не только на вес, но и на общее состояние организма.

Фото: istockphoto.com

Отсутствие физической активности ведёт к ослаблению мышц и костей. Малоподвижный образ жизни также связан с повышенным риском развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и депрессию.

Питание играет ключевую роль в процессе похудения. Важно правильно подобрать рацион, который обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами, но при этом будет создавать дефицит калорий, чтобы тело начало использовать запасы жира в качестве источника энергии.

Увеличивайте потребление белков и овощей, а потребление углеводов и жиров необходимо снизить.

Выбирайте натуральные и не высококалорийные продукты, такие как овощи, фрукты, нежирные молочные продукты, рыба, мясо с низким содержанием жира и цельнозерновые продукты.

Ограничивайте потребление пищи, богатой сахаром, солью и насыщенными жирами.

Фото: istockphoto.com

Занятие спортом – второй важный принцип и правило при похудении. Это не только положительно влияет на здоровье и общее самочувствие организма, но и способствует похудению за счёт дополнительной траты энергии и калорий.