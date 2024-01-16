Как похудеть на 50 кг и стать чемпионом России: личный опыт велогонщика Павла Алексеева

Павел Алексеев велогонщик, мастер спорта СССР, рекордсмен РФ в часовой гонке «В вопросе похудения, да и не только в нём, ключевым фактором является мотивация. Без неё сложно добиться результата и поддерживать его, поскольку достижение определённых целей — это всегда преодоление себя».

Павел Алексеев — неоднократный призёр и победитель первенств СССР; бронзовый призёр ЧМ в категории «Мастерс» в индивидуальной гонке преследования на 3 км; чемпион и призёр РФ в категории «Мастерс» в гонках с раздельным стартом, групповых гонках на шоссе и треке.

Велогонщик — пример силы воли и упорства. Ради здоровья и возвращения в спорт он без помощи специалистов смог похудеть на 50 килограммов. Павел уверяет, что на пути к стройности и хорошему самочувствию никакие трудности не должны быть выше стремления. Велогонщик поделился с «Чемпионатом» своей историей похудения и рассказал, какие спортивные цели ставит перед собой на ближайшее время.

Погоня за мышцами сыграла злую шутку

Велоспортом я занимался с детства, был членом сборной Москвы и даже кандидатом в юношескую сборную СССР, а норматив мастера спорта выполнил в 16 лет. В силу многих обстоятельств в 1992 году мне пришлось «завязать» со спортом и искать работу.

Тем не менее спорт в моей жизни всё равно остался — это был на тот момент очень модный бодибилдинг, ключевым моментом которого является питание. Без правильного рациона не получится набрать нужный мышечный объём, вместе с которым растёт и жировая ткань.

Тогда доступной информации о бодибилдинге было не так много, но было ясно одно — есть нужно часто и много, чем я и занимался на протяжении многих лет. Мой максимальный вес составлял около 130 килограммов. Тогда я носил 60-й размер одежды, поэтому сталкивался с трудностями в покупке качественных вещей.

Павел Алексеев Фото: Из личного архива Павла Алексеева

Мне это не нравилось, но жить особо не мешало, поэтому я продолжал увеличивать свои объёмы, не думая о дискомфорте и возможных проблемах со здоровьем.

Решающим фактором в моём случае стал не вес, а проблемы со здоровьем, которые со временем стали проявляться всё сильнее: повышенное давление, головные и суставные боли, сильное потоотделение. Вместе с этим обнаружил, что мне тяжело одеваться, завязывать шнурки, управлять автомобилем и даже проходить в дверной проём!

Особого значения этому я не придавал и был уверен, что мой образ жизни правильный и здоровый. И всё же где-то в подсознании зрела мысль о том, что это неправильно, а особенно вредные привычки, которыми я успел обзавестись.

Критическим моментом стало 10 мая 2014 года, когда после плотного приёма пищи у меня случился приступ подагры, а мой лечащий врач сообщила, что теперь мне придётся всю жизнь ходить по поликлиникам, пить таблетки и сидеть на специальной диете.

На меня эта информация подействовала как ледяной душ. Буквально за пару дней я принял решение, что с этого момента моя жизнь сильно изменится.

Первое, за что я взялся — отказался от вредных привычек, нормализовал питание и ввёл ежедневные физические нагрузки. Ключевым моментом стало ведение дневника питания и подсчёт калорий. Исключил из своего рациона сахар и соль, добавил больше натуральных продуктов. Каждый день утром натощак обязательно проходил 3-5 километров. Основной целью было снижение веса. К тому моменту качаться перестал, однако продолжил отжиматься и заниматься на турнике.

Павел Алексеев Фото: Из личного архива Павла Алексеева

Начать стоит, даже если никто вокруг не верит в тебя

Худел самостоятельно, без помощи диетологов. Всю необходимую информацию изучал в доступных источниках, анализировал и пробовал на себе. Мне было интересно этим заниматься. Я и сейчас веду дневник питания, слежу за новостями в области диетологии и борьбы с лишним весом.

Меня никто не поддерживал в идее похудеть. Многие в принципе не понимали, зачем я это делаю – им нравились моё «старое» тело и образ жизни. Сначала меня даже высмеивали и подкалывали, а потом поражались моей волей и результатами. В конце концов были восторг и обращения за консультациями. Реакция родных и близких проходила примерно по такому сценарию, но больше всего они радовались тому, что я наконец отказался от вредных привычек.

Сейчас в моём кругу общения я являюсь примером для подражания, задаю здоровый тон жизни и правильные привычки, и мой подход работает.

Триумфальное возвращение в велоспорт произошло по воле судьбы

Возвращаться в велоспорт я не планировал. Моя основная цель была — изменить образ жизни, сбросить вес и решить проблемы со здоровьем. В молодости посвятил спорту 12 лет, и это было не так уж и просто. Более того, к моменту окончания спортивной карьеры у меня была обида на спорт и всё связанное с ним.

Но всё же контакт с велоспортом не терял. Регулярно общался с коллегами, иногда приезжал на соревнования и более-менее был в курсе происходящего внутри. Мои некоторые товарищи по команде со спортом не завязывали, не спеша катались и даже принимали участие в любительских гонках, что меня особо не вдохновляло, хотя ребята постоянно предлагали мне приступить к тренировкам.

Когда я весил 115 килограммов, мне почему-то захотелось сесть на велосипед, хотя меня смущал вес. К счастью, товарищи меня поддержали и даже помогли купить правильный товар и экипировку. Вот тогда-то я и поехал! К своему удивлению, достаточно быстро восстановил навыки, вспомнил молодость и обнаружил, что стал быстрее худеть.

Павел Алексеев Фото: Из личного архива Павла Алексеева

В какой-то момент поучаствовал в любительской гонке и даже выиграл в ней. Это событие стало отправной точкой для моего возвращения в велоспорт.

Я очень быстро дошёл до нужной кондиции. Мой вес достиг 78 килограммов, а вместе с этим я стал носить одежду 48-го размера. В процессе несколько раз менял гардероб, круг общения и даже работу. В 2016 году добился очень приличных результатов и принял участие в ЧМ «Мастерс» на треке в Манчестере (Великобритания), где занял третье место в гонке преследования на три километра.

Павел Алексеев Фото: Из личного архива Павла Алексеева

Первые победы окончательно вдохновили на ведение здорового образа жизни

Сейчас ежедневно тренируюсь по собственной программе. По сути, веду образ жизни профессионального спортсмена, активно принимаю участие в любительских соревнованиях, а также хорошо разбираюсь во всех тонкостях велоспорта.

Сейчас вопрос похудения передо мной уже не стоит, я поддерживаю свой вес и управляю им. Основополагающим моментом в этом процессе является питание — оно должно давать энергию и восполнять потери, которые возникают во время физической активности.

Павел Алексеев Фото: Из личного архива Павла Алексеева

На данный момент продолжаю придерживаться здорового образа жизни, вести дневник питания, а также готовить из натуральных продуктов, слежу за режимом сна, не употребляю алкоголь и никотин.

В ноябре поставил рекорд РФ в часовой гонке. Этим подвожу своеобразный промежуточный итог своей новой спортивной жизни в новом теле. Теперь планирую потратить время на восстановление и осмысление событий, случившихся за этот период. Я продолжу тренироваться, но пока ограничу себя в соревнованиях. Не исключаю, что займусь тренерской деятельностью.

Убедите себя, что тело без лишнего веса — это крайне важно и жизненно необходимо!