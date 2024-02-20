Чем болеет Белла Хадид: профессор медицинских наук рассказала о недуге модели

За последний год многие поклонники заметили, что Белла Хадид не посещала некоторые крупные мероприятия, включая Met Gala, Парижскую неделю моды и Каннский кинофестиваль. Своё отсутствие она сама комментировала в своих социальных сетях и рассказывала, что борется с вернувшейся болезнью Лайма из-за укуса клеща.

Недуг у 27-летней Беллы Хадид был диагностировано ещё в 2012 году. На протяжении многих лет она боролась с болезнью и, наконец, добилась ремиссии.

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Светлана Каневская доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине «На данный момент модель вернулась к своей обычной жизни и работе с хорошим здоровьем. Сделать это помогла правильно подобранная терапия. Белла Хадид вновь будет радовать своих поклонников на мировых подиумах».

Что такое болезнь Лайма?

Болезнь Лайма представляет собой наиболее распространённое трансмиссивное заболевание, возбудителями которого являются паразиты, вирусы и бактерии, передаваемые переносчиками. Заболевание представляет собой мультисистемное заболевание, обычно вызываемое инфицированием спирохетой Borrelia burgdorferi и выраженным иммунным ответом организма на инфекцию. Болезнь передаётся человеку через укусы инфицированного клеща.

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Основным фактором риска заражения является посещение эндемичных районов, парков, лугов, полей и лесов, где выявлена активность клещей.

Как проявляются симптомы?

Проявление болезни Лайма разделяют на три стадии: локализованную, диссеминированную и персистирующую. Однако у отдельных пациентов не существует жёстких границ между этапами. Первые две стадии относятся к ранней инфекции, тогда как стойкое заболевание считается поздней инфекцией.

Важно помнить особенность заболевания: болезнь 3-й стадии может возникнуть через длительное время после укуса, а именно в течение одного года после заражения.

1-я стадия болезни Лайма

В этот период формируется местное кольцевидное покраснение и у пациента появляется повышение температуры. Проявления возникают после укуса клеща сразу или в течение одного месяца.

Мигрирующая эритема — это характерная кожная сыпь для болезни Лайма, которая возникает у 75% пациентов и развивается в среднем через неделю после заражения. Кольцевидное покраснение обычно появляется на месте укуса клеща или рядом с ним: это может быть подмышечная, паховая или подколенная область.

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Эритема протекает у всех по-разному, у одних нет никаких сопутствующих проявлений, у других вызывает зуд и жжение. Она обычно увеличивается в течение нескольких дней и не проходит, её можно не заметить, пока она не достигнет большого размера. По мере расширения эритемы могут формироваться причудливые кольцевидные узоры на коже — именно по этой причине врачи называют её кольцевидным покраснением.

Хотя у многих пациентов наблюдается мигрирующая эритема, у части больных сначала появляются внекожные симптомы. В этих случаях характерная для болезни Лайма сыпь может никогда не появиться, что усложняет диагностику заболевания: пациент или врач могут не распознать болезнь на ранней стадии.

Без лечения сыпь может сохраняться в течение двух-трёх недель. Пройти она может самостоятельно.

У 80% заболевших болезнью Лайма врачи отмечают лишь однократный эпизод такого характерного кольцевидного высыпания на коже. Однако у оставшихся 20% сыпь может возвращаться в течение болезни.

У половины пациентов в период от нескольких дней до одной недели после заражения отмечаются гриппоподобные симптомы. Может повыситься температура тела (от 37,1 до 37,5°С), больные могут сообщать об общей слабости, ознобе, повышенной утомляемости, болях в мышцах и суставах, головной боли и неприятных ощущениях в шее.

Эти симптомы появляются и проходят без лечения. Также могут присутствовать скудно представленные симптомы со стороны дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

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Наиболее распространёнными глазными проявлениями болезни Лайма 1-й стадии являются покраснение и слезотечение.

Примерно у одной трети всех пациентов с мигрирующей эритемой болезнь может остановиться на этом этапе, но у большинства заболевших она переходит во 2-ю и затем в 3-ю стадии.

2-я стадия болезни Лайма

Во 2-й стадии болезни Лайма инфекция распространяется по организму, происходит это примерно через 3-10 дней после укуса клеща. На этом этапе, помимо повышения температуры и общего недомогания, появляются симптомы показывающие, что в процесс вовлекается скелетно-мышечная и нервная системы, реже — сердце.

Глазные проявления включают диплопию (двоение в глазах). Затуманивание зрения и боль в глазах могут возникнуть из-за кератита и ирита.

Скелетно-мышечные проявления. При вовлечении в процесс мышц и суставов пациенты отмечают боли в этих областях. Как правило, при болезни Лайма поражаются крупные суставы: коленные, плечевые, локтевые и голеностопные.

У многих пациентов первый случай артрита возникает в течение шести месяцев после появления мигрирующей эритемы. Если человека не лечить, то симптомы будут длиться около семи дней и потом могут пройти сами по себе.

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У некоторых больных наблюдаются три рецидива с интервалом примерно в 2,5 месяца. Они с большей вероятностью поражают больше одного сустава. Со временем эти эпизоды проявляются реже, становятся менее тяжёлыми и вовлекают меньше суставов. Даже без лечения рецидивирующие эпизоды обычно проходят в течение 10 лет.

Неврологические проявления. В процесс также вовлекается неврологическая система, такое поражение называют нейроборрелиоз Лайма, и он встречается в 5-20% случаев. Может развиться специфический паралич лицевого нерва, его называют паралич Белла.

Это редкое проявление болезни и встречается лишь у 3% заболевших. Однако головную боль отмечает большинство заболевших с болезнью Лайма.

У части пациентов через 2-10 недель с момента заражения может развиться менингит. Он проявляется выраженной головной болью, скованностью шейных мышц и светобоязнью. Головная боль характеризуется волнообразными приступами от её нарастания до ослабевания и может быть как незначительной, так и ярко выраженной.

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Ещё одно проявление болезни — боррелиозная энцефалопатия. Её симптомы: лёгкая спутанность сознания, нарушения памяти, концентрации внимания, перепады настроения, нарушения сна, появление депрессии и раздражительности. Эти признаки могут возникнуть даже через несколько месяцев или лет с момента заражения.

Кожные проявления. Если у пациентов на первый план выходят кожные проявления, то они характеризуются всё тем же круговым покраснением кожи в виде уже множественных поражений. Это сравнительно небольшие красные пятна (1-5 см), часто овальной формы. Они то появляются, то проходят.

Редкое проявление болезни — это боррелиальная лимфоцитома. Внешне это выглядит как синевато-красная узловатая припухлость. Чаще всего она появляется на мочке уха или на ареоле соска, иногда на мошонке, носу и конечностях.

3-я стадия болезни Лайма

Поздняя или хроническая болезнь Лайма, её ещё называют 3-й стадией, может развиться как через несколько месяцев с момента заражения, так и через несколько лет, когда человек уже и не вспомнит, что его ранее кусал клещ. У него начинают появляться ревматологические и неврологические симптомы, что может существенно затруднить диагностику.

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На 3-й стадии появляются следующие симптомы:

поражение суставов — чаще поражаются коленные суставы;

головные боли, нарушения памяти и внимания, появление немотивированной усталости и слабости;

ревматоидный артрит или периферическая спондилоартропатия;

аутоиммунное неврологическое заболевание — хроническая идиопатическая демиелинизирующая полинейропатия.

Как лечится болезнь Лайма?

Ранняя диагностика и своевременное лечение могут предотвратить осложнения и переход на следующие стадии заболевания. Стандартное лечение — антибиотикотерапия. Большинство людей выздоравливают после приёма пероральных антибиотиков в течение 10-14 дней.

Лекарства должен назначать врач после консультации и обследования. Самолечение может быть опасно для здоровья.

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Также распространена профилактическая терапия. Так, если кого-то укусил клещ, он может принять одну дозу антибиотика доксициклина, чтобы предотвратить инфекцию Лайма. Это следует сделать в течение 72 часов после укуса клеща. Очень важно осторожно удалить клеща и сдать его на анализ — это необходимо для выявления болезней, которые членистоногое может через кровь передать человеку.

Существует ли вакцина от болезни Лайма?

Многие люди интересуются существует ли вакцина от болезни Лайма. Есть несколько вакцин против недуга только для собак.

Что же касается людей, сейчас идут финальные стадии клинических испытаний, которые могут быть представлены на одобрение регулирующих органов к 2025 году.